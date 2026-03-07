ETV Bharat / health-and-lifestyle
तळहातांना घाम येणे ही कोणती समस्या दर्शवते; ते थांबण्यासाठी काय करावं?
जर तुमच्या हातांना कोणत्याही वेळी, कोणत्याही हवामानात घाम येत असेल, तर समजून घ्या की घामाच्या ग्रंथी जास्त उत्तेजित झाल्या आहेत...
Published : March 7, 2026 at 6:55 PM IST
what is sweaty palms: बरेच लोक तळहातांना घाम येणे सामान्य मानतात. उन्हाळ्यात किंवा मुलाखतीपूर्वी चिंताग्रस्त असताना तळहाताला घाम येणे सामान्य आहे. मात्र, काही लोकांना कोणतेही स्पष्ट कारण नसताना वारंवार घाम येतो. वैद्यकीय भाषेत, याला हायपरहाइड्रोसिस म्हणतात. जरी ही धोकादायक स्थिती नसली तरी, ती एखाद्या व्यक्तीचे दैनंदिन जीवन, आत्मविश्वास आणि सामाजिक संवाद लक्षणीयरीत्या बिघडू शकते.
जेव्हा आपल्या शरीरातील घामाच्या ग्रंथी जास्त उत्तेजित होतात, तेव्हा ही स्थिती उद्भवते. डॉक्टर हे केवळ त्वचेची समस्या नसून मज्जासंस्था किंवा हार्मोनल बदलांचे लक्षण देखील मानतात. तर, तळहातांना घाम येण्याची कारणं आणि त्यावर उपचार कसं करावं ते पाहूया...
हायपरहाइड्रोसिस सेंटरच्या मते, हातांना जास्त घाम येण्याचे कारण म्हणजे सामान्यतः जेव्हा आपल्या शरीराचे तापमान वाढते तेव्हा मेंदूतील हायपोथॅलेमस शरीराचे तापमान नियंत्रित करण्यासाठी घामाच्या ग्रंथींना सक्रिय करते. ज्यामुळे त्वचा थंड होते. जेव्हा ही यंत्रणा उष्णतेशिवाय देखील काम करू लागते, तेव्हा त्याला हायपरहाइड्रोसिस (जास्त घाम येणे) म्हणतात. हा विकार घाम निर्माण करणाऱ्या सिग्नलमधील बिघाडामुळे होतो. जे बहुतेकदा कोणत्याही शारीरिक उत्तेजनाशिवाय सक्रिय होतात. हाताला घाम येणे अनुवांशिक देखील असू शकते. शिवाय, शरीराच्या अंतःस्रावी ग्रंथींमधील बदल देखील एक कारणीभूत घटक आहेत. विशेषतः हायपरथायरॉईडीझमच्या बाबतीत, जिथे थायरॉईड ग्रंथी अतिक्रियाशील होते, शरीराची चयापचय प्रक्रिया वाढते, ज्यामुळे हात आणि पायांना जास्त घाम येतो.
याव्यतिरिक्त, जेव्हा रक्तातील साखरेची पातळी अचानक कमी होते (हायपोग्लायसेमिया), तेव्हा शरीर थंड होते तेव्हा हातांना घाम येऊ लागतो. अशा परिस्थितीत, ही तात्पुरती समस्या आहे की एखाद्या अंतर्निहित आजाराचं लक्षण आहे हे निश्चित करणं महत्वाचं आहे.
मानसिक परिणाम आणि मज्जासंस्था: शारीरिक कारणांव्यतिरिक्त, ताण आणि चिंता ही देखील हातांना घाम येण्याची प्रमुख कारणे मानली जातात. सहानुभूतीशील मज्जासंस्था आपल्या शरीरातील घामाच्या ग्रंथींवर नियंत्रण ठेवते. जेव्हा आपण खूप घाबरतो किंवा ताणतणावग्रस्त असतो तेव्हा आपली मज्जासंस्था अतिक्रियाशील होते. ज्यामुळे घाम येतो. काही लोकांसाठी, हे त्यांना इतरांशी हस्तांदोलन करण्यापासून किंवा सार्वजनिक ठिकाणी वस्तूंना स्पर्श करण्यापासून रोखू शकते. यामुळे सामाजिक अलगाव होऊ शकतो.
हे चिंता आणि घामाचे एक क्लासिक चक्र आहे. जेव्हा तुम्ही चिंताग्रस्त असता तेव्हा तुमचे शरीर तणाव संप्रेरक (अॅकड्रेनालाईन) सोडते. ज्यामुळे लढा किंवा पळून जाण्याची परिस्थिती निर्माण होते. परिणामी घाम येतो. नंतर, घामामुळे चिंता वाढते. ज्यामुळे आणखी घाम येतो. हे चक्र चालू राहते. वैद्यकीय अभ्यासातून असं दिसून आलं आहे की, शांत व्यायाम आणि योग्य वैद्यकीय सल्ल्याने या मज्जासंस्थेच्या आवेगांवर नियंत्रण ठेवता येते.
यावर उपाय काय आहे? आता हातांचा घाम कमी करण्यासाठी अनेक उपचार उपलब्ध आहेत. सुरुवातीच्या टप्प्यात, डॉक्टरांच्या निर्देशानुसार अँटीपर्स्पिरंट्सचा वापर केला जाऊ शकतो. या पद्धती घामाच्या ग्रंथींचे छिद्र तात्पुरते बंद करतात. ज्यामुळे घाम येणे कमी होते. जर हे काम करत नसेल, तर आयनोफोरेसिस नावाच्या उपचाराची शिफारस केली जाऊ शकते. घामाच्या ग्रंथी तात्पुरत्या बंद करण्यासाठी हे खूप कमी प्रमाणात वीज वापरते.
अधिक गंभीर प्रकरणांमध्ये, बोटॉक्स इंजेक्शन दिले जातात. ते घाम येण्याचे कारण असलेल्या मज्जातंतूंच्या सिग्नलला ब्लॉक करतात. शस्त्रक्रिया हा शेवटचा उपाय आहे आणि अत्यंत दुर्मिळ प्रकरणांमध्ये त्याची शिफारस केली जाते. याव्यतिरिक्त, तुमच्या दैनंदिन आहारात कॅफिन आणि मसालेदार पदार्थ कमी करणे देखील घाम नियंत्रित करण्याचा एक सोपा मार्ग मानला जातो.
जीवनशैलीतील बदल हा देखील एक उपाय आहे: ज्या लोकांना हातांना घाम येतो ते जीवनशैलीत काही सोपे बदल करून या समस्येची तीव्रता कमी करू शकतात. तुमचे हात नेहमी स्वच्छ आणि कोरडे ठेवणे महत्वाचे आहे. रुमाल वापरल्याने घाम लवकर शोषण्यास मदत होते. असं म्हटलं जाते की, झिंक आणि मॅग्नेशियम समृद्ध असलेले पदार्थ खाल्ल्याने घामाच्या ग्रंथींचे कार्य नियमित होण्यास मदत होते. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, जर जास्त घाम येणे वजन कमी होणे, हृदय गती वाढणे किंवा रात्री घाम येणे यासारख्या लक्षणांसह असेल तर ताबडतोब डॉक्टरांचा सल्ला घ्या आणि सामान्य घाम येणे म्हणून नाकारण्याऐवजी चाचणी करा.
