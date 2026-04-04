प्रथिनांच्या कमतरतेमुळे कोणती लक्षणं दिसून येतात? कमतरता दूर करण्यासाठी फॉलो करा 'या' टिप्स
शरीरात प्रथिनांची कमतरता झाल्यावर कोणत्या प्रकारची लक्षणे दिसू शकतात हे तुम्हाला माहीत आहे का? काही टिप्स फॉलो करून तुम्ही ही कमतरता भरून काढू शकता.....
Published : April 4, 2026 at 7:16 PM IST
protein deficiency: शरीर योग्यरित्या कार्य करण्यासाठी पोषक घटक महत्त्वाची भूमिका बजावतात. सर्व पोषक घटकांमध्ये प्रथिनांचा वाटा महत्त्वाचा असतो. कारण प्रथिने शरीराच्या सर्वांगीन कार्यक्षमेसाठी, स्नायूंच्या वाढीसाठी आणि पेशींच्या पुनर्रचनेसाठी खूप फायदेशीर आहे. परंतु आरोग्य तज्ञांच्या मते, जर शरीरात दीर्घकाळ प्रथिनांची कमतरता राहिली तर आरोग्यावरी गंभीर परिणाम होऊ शकतात. प्रथिनांची कमतरता लवकर ओळखणे आणि या पोषक तत्त्वाच्या कमतरतेवर उपाय करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. आता प्रश्न असा निर्माण होतो की, शरीरात प्रथिनांची कमतरता आहे हे आपण कसं ठरवावं? चला तर सर्वप्रथम प्रथिनांच्या कमतरतेदरम्यान दिसू लागणाऱ्या काही लक्षणांबद्दल समजून घेऊया....
प्रथिनांच्या कमतरतेची लक्षणं: सतत थकवा आणि अशक्तपणा जाणवणे हे प्रथिनांच्या कमतरतेचे लक्षण असू शकते. प्रथिनांच्या कमतरतेमुळे स्नायूंची झीज देखील होऊ शकते. त्वचेचा कोरडेपणा हे देखील प्रथिनांच्या कमतरतेचे लक्षण असू शकते. शरीरात प्रथिनांची कमतरता झाल्यास केस गळू शकतात. जेव्हा शरीरात जास्त प्रमाणात प्रथिनांची कमतरता भासते तेव्हा जखमा हळूहळू भरतात. पायांना किंवा पोटला सूज येते. वारंवार भूक लागते. तसंच वारंवार आजारी पडणे ही देखील प्रथिनांच्या कमतरतेची लक्षणं असू शकतात.
कमतरता दूर कशी करावी: प्रथिनांची कमतरता दूर करण्यासाठी आहारात प्रथिनेयुक्त पदार्थांचा समावेश करावा. मसूर, सोयाबीन, चिज, दही, अंडी, मोड आलेली धान्ये, बदाम, शेंगदाणे, चिया सिड्स आणि भोपळ्याच्या बियांमध्ये प्रथिनांसहित अनेक पोषक घटक लक्षणीय प्रमाणात असतात. आहारात दूध आणि सोयाचा देखील समावेश केला जाऊ शकतो. सर्वोत्तम परिणाम मिळवण्यासाठी हे सुपरफूड्स योग्य प्रमाणात आणि योग्य पद्धतीने सेवन करणं आवश्यक आहे.
लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट: तुमच्या शरीरात प्रथिनांची तीव्र कमतरता भासल्यास आरोग्य विषयक अनेक समस्या उद्भवू शकतात. जेव्हा प्रथिनांची कमतरता गंभीर असते, तेव्हा केवळ आहारात प्रथिनेयुक्त पदार्थांचा समावेश करणे पुरेसे नसते. अशा परिस्थितीत डॉक्टरांचा सल्ला घेतल्यास प्रथिने पूरक गोळ्या घेण्यास मदत होऊ शकते. प्रथिनांची ही कमतरता दूर करण्यासाठी प्रोटीन सप्लिमेंट्स प्रभावी ठरू शकतात.
शाकाहारी लोकांसाठी प्रथिनेयुक्त आहार
क्विनोआ: तज्ञांच्या मते, प्रथिनांच्या कमतरतेने त्रस्त असलेल्या शाकाहारी लोकांसाठी क्विनोआ हा एक चांगला आहार आहे. नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिनच्या एका अभ्यासानुसार, त्यातील असंतृप्त चरबी, पोटॅशियम, फॉस्फरस, कॅल्शियम, मॅंगनीज, तांबे, जस्त, तसेच बी-6, नियासिन, थायमिन आणि ई सारखी जीवनसत्त्वे आणि पोषक तत्वे शरीराला संपूर्ण आरोग्य प्रदान करतात. क्विनोआमध्ये फॅटी अॅसिड आणि ओमेगा-3 फॅटी अॅसिडच्या स्वरूपात शरीराला आवश्यक असलेली चरबी देखील असते, आणि फायबरने समृद्ध असलेला क्विनोआ, वजन कमी करू इच्छिणाऱ्यांसाठी एक चांगला आहार आहे.
ओट्स: तज्ञांच्या मते, ओट्समध्ये केवळ प्रथिनेच नव्हे, तर सर्व प्रकारच्या पोषक तत्वांनी समृद्ध असलेला 'सुपरफूड' म्हणूनही ओळखले जाते. त्यांनी स्पष्ट केले की, त्यात कर्बोदके, फायबर, तसेच मॅंगनीज, फॉस्फरस, तांबे, लोह, सेलेनियम, मॅग्नेशियम आणि जस्त यांसारखी खनिजेही भरपूर प्रमाणात असतात. ओट्स दूध, मध इत्यादींसोबत घेतल्यास शरीराला अधिक पोषक तत्वे मिळतात. नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिनच्या एका अभ्यासानुसार, ओट्समध्ये प्रथिने, स्टार्च, असंतृप्त फॅटी अॅसिडस् आणि डायटरी फायबर यांसारख्या मौल्यवान पोषक तत्वांचे लक्षणीय प्रमाण असते.
सब्जा: तज्ञांच्या मते, ज्यांना वजन कमी करायचे आहे आणि रोगप्रतिकारशक्ती वाढवायची आहे, त्यांच्यासाठी सब्जा सिड्स एक उत्तम अन्न आहे. त्यांच्या मते, यामध्ये कॅलरीज कमी असतात, प्रथिने आणि फायबर असतात, हे ग्लूटेन-मुक्त आहे, तसंच यामध्ये अँटीऑक्सिडंट्स आणि ओमेगा-३ फॅटी अॅसिड्स असतात, जे आरोग्यासाठी खूप चांगले आहेत. या सिड्समधील उच्च फायबरच्या प्रमाणामुळे पोट बराच काळ भरलेले राहते. सहसा, सब्जा सिड्स पाण्यात भिजवून खाल्ल्या जाऊ शकतात. अन्यथा तुम्हाला सॅलड आणि स्मूदीमध्ये मिसळून त्यातील पोषक तत्वे मिळवता येतात.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)