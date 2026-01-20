ETV Bharat / health-and-lifestyle

मोबाइल फोनच्या अतिवापरामुळे मोबाइल नेक सिंड्रोमचा धोका; जाणून घ्या लक्षणं आणि उपाय

मोबाइलच्या तासंतास वापरामुळे संध्या मोबाइल नेक सिंड्रोमचा धोका वाढला आहे. भारतातील सुमारे 50 टक्के लोकांना क्रॉनिक बॅक पेनचा सामना करावा लागत असल्याचं चित्र आहे.

मोबाइल फोनच्या अतिवापरामुळे मोबाइल नेक सिंड्रोमचा धोका; जाणून घ्या लक्षणं आणि उपाय
By Kasmin Fernandes

Published : January 20, 2026 at 4:45 PM IST

Mobile Neck Syndrome: आजकाल मोबाईल फोन आपल्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग बनला आहे. मोबाईल फोन आपली अर्ध्याहून अधिक कामे सहजपणे पूर्ण करू शकतो. घरबसल्या तिकिट बुक करण्यापासू ते पैसे ट्रान्सफर करण्यापर्यंत असे एक ना अनेक काम काही सेकंदात मोबाइलद्वारे घरबसल्या सहजपणे होत आहे. मुलं असोत वा प्रौढ प्रत्येकजण दिवसभर आपल्या मोबाईल फोनमध्ये व्यस्त असतात. बहुतांश लोक सोशल मिडियावर तासंतास घालवतात. माबाइलमुळे कामे अगदी झटपट होत असले, तरी यामुळे विविध शारीरिक समस्यांना तोंड द्यावे लागू शकते. डोकेदुखी, झोपेचा अभाव, डोळ्यांवर ताण येणे आणि मान किंवा पाठदुखी अशा एक ना अनेक समस्या मोबाईलमुळे उद्भवतात. तरीसुद्धा लोक मोबाइलचा वापर कमी करायला तयार नाहीत. यामुळे उद्भवणारी एक आणखी मोठी समस्या म्हणजे टेक्स्ट नेक सिंड्रोम. ही समस्या केवळ वद्धांनाच नाही तर तरुणांमध्ये देखील मोठ्या प्रमाणात दिसून येत आहे.

मोबाइल फोनच्या अतिवापरामुळे मोबाइल नेक सिंड्रोमचा धोका; जाणून घ्या लक्षणं आणि उपाय (Getty Images)

टेक्स्ट नेक सिंड्रोम म्हणजे काय? मोबाइलच्या अतिवापरामुळे टेक्स्ट नेक सिंड्रोमचा धोका वाढत आहे. जवळपास 60 तरुण या आजाराचे बळी ठरले आहेत. चुकीच्या पोश्चरमध्ये बसून आपण मोबाईल बघतो, याचा थेट परिणाम मान आणि पाठीवर होतो. व्यक्तीच्या डोक्याचे वजन 10-12 पौंड असते. मात्र, जेव्हा आपण मोबाईल बघतो तेव्हा आपोआपम मान झुकवली जाते. परिणामी डोक्याचे वजन मान आणि पाठिवर पडतो. ज्यामुळे गर्भाशयाच्या मणक्याचेही नुकसान होऊ शकते. या सिंड्रोमची लक्षण डोकेदुखी आणि मानदुखी पासून सुरु होतात. जर यावर लवकर उपाय केला गेला नाही तर शस्त्रक्रिया देखील करावी लागू शकते.

जयपूर येथील सीके बिर्ला हॉस्पिटल्समधील न्यूरोसर्जरीचे वरिष्ठ सल्लागार न्यूरोसर्जन डॉ. संजीव सिंग यांच्या मते, "डोके पुढे वाकल्यावर गर्भाशयाच्या मणक्यावरील प्रभावी भार अनेक पटीने वाढतो. जेव्हा मान 15 अंशांच्या झुकली जाते तेव्हा मानेवर लक्षणीयरीत्या जास्त भार पडतो." 45अंशांवर (स्मार्टफोनची क्लासिक पोश्चर) असे दिसते की जणू काही तुमची मान एका लहान मुलाला घेऊन जात आहे जो खाली उतरण्यास नकार देतो.

मोबाइल फोनच्या अतिवापरामुळे मोबाइल नेक सिंड्रोमचा धोका; जाणून घ्या लक्षणं आणि उपाय (Getty Images)

टेक्स्ट नेक सिंड्रोमची लक्षणं कोणती

  • मान दुखणे
  • खांद्यामध्ये वेदना आणि कडकपणा
  • पाठदुखी
  • डोकेदुखी
  • स्नायू पेटके
  • हात किंवा बोटे सुन्ने होणे

हे उपाय करा

जर तुम्हाला टेक्सट नेकचा त्रास होत असेल तर सर्वात आधी तुम्ही डॉक्टरांशी संपर्क साधा. कारण त्याचे पिरणाम खूप गंभीर असू शकतात. दिनचर्येत काही व्यायाम समाविष्ट करा, मोबाईल फोनचा वापर मर्यादित करा. तसंच तुमच्या पोश्चरकडे लक्ष द्या. काम करताना योग्य स्थितीत बसा तसंच काही स्ट्रेंचिंग करा.

डोळ्यासमोर मोबाईल: तुमचा मोबाईल फोन थेट तुमच्या डोळ्यांकडे वापरा. यामुले मान जास्त वाकवली जाणार नाही.

20-20-20 नियम: दर 20 मिनिटांनी स्क्रीनपासून दूर पहा आणि 20फूट अंतरावर असलेल्या एखाद्या गोष्टीकडे 20 सेकंदांसाठी पहा.

व्यायाम: तुमच्या मान आणि पाठीच्या स्नायूंना बळकटी देणारे सोपे व्यायाम करा.

डिजिटल डिटॉक्स: झोपण्यापूर्वी एक तास आधी तुमचा मोबाईल फोन दूर ठेवा. झोपताना तुमचा मोबाईल फोन पाहणे टाळा. मानवांना सरळ चालण्यासाठी लाखो वर्षे लागली. पण, फक्त दहा वर्षांत, आपण ती सरळ स्थिती गमावत आहोत. म्हणून आरोग्याकडे लक्ष देणं गरजेचं.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

