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कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट नॉर्मल पाहून निर्धास्त होऊ नका; कार्डिओलॉजिस्टनी दिला 'हा' महत्त्वाचा सल्ला
संतुलित आहार, तणाव नियंत्रण आणि नियमित व्यायाम यांसारखे बदल हृदयाचे आरोग्य उत्तम ठेवण्यासाठी उपयुक्त ठरतात.
Published : September 25, 2026 at 5:42 PM IST
मुंबई : भारतातील बहुतेक व्यक्तींना त्यांच्या शरीरातील कोलेस्ट्रॉलच्या पातळीबाबत जुजबी माहिती असते, पण फार कमी जणांना त्यांचे वैयक्तिक 'एलडीएल-सी लक्ष्य' (LDL-C Target) माहीत असते. बहुतांश लोक लॅब रिपोर्टमधील सामान्य श्रेणी (Normal Range) पाहून निर्धास्त होतात, मात्र हृदयाच्या आरोग्यासंदर्भात 'एकच पद्धत किंवा एकच नियम सर्वांना लागू होऊ शकत नाही' (One size does not fit all), असे तज्ज्ञ कार्डिओलॉजिस्ट स्पष्ट करत आहेत.
34 वर्षीय विक्रम देसाई (नाव बदललेले) यांचे उदाहरण घ्या. त्यांच्या वार्षिक आरोग्य तपासणीत कोलेस्ट्रॉलची पातळी मर्यादेत दिसल्याने तंदुरुस्त जीवनशैली असलेल्या विक्रम यांना सर्व काही ठीक वाटले. मात्र, डॉक्टरांशी चर्चा केल्यावर त्यांना एक महत्त्वपूर्ण फरक समजला. लॅब रिपोर्ट हे केवळ सर्वसाधारण अंदाज वर्तवतात. पण व्यक्तीचा कौटुंबिक इतिहास, जीवनशैली किंवा मधुमेहासारखे वैयक्तिक जोखीम घटक त्याचे खरे लो-डेन्सिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल (LDL-C) म्हणजेच 'बॅड कोलेस्ट्रॉल'चे वैयक्तिक लक्ष्य निश्चित करत असतात. म्हणूनच, हृदयविकाराचा धोका टाळण्यासाठी प्रत्येकाने स्वतःचे नेमके एलडीएल-सी लक्ष्य समजून घेणे काळाची गरज बनली आहे.
विक्रम यांच्या केसमधून भारतातील शहरी भागांमधील एक चिंताजनक वास्तव समोर येते. भारतात होणाऱ्या एकूण मृत्यूंपैकी 7.8 टक्के मृत्यू उच्च कोलेस्ट्रॉलमुळे होतात, तर देशातील 31 टक्के व्यक्तींमध्ये कोलेस्ट्रॉलची पातळी वाढलेली दिसून येते.विशेष म्हणजे, पाश्चिमात्य देशांतील व्यक्तींच्या तुलनेत भारतीयांना हृदयाशी संबंधित आजार 10 ते 15 वर्षे आधी होतो. अनेक लोकांना त्यांच्या एकूण कोलेस्ट्रॉलची आकडेवारी माहित असली, तरी स्वतःचे वैयक्तिक एलडीएल-सी (LDL-C) लक्ष्य किती असायला पाहिजे, याबाबत अजूनही जनजागृतीचा अभाव आहे.
एलडीएल-सीचे स्वरूप आणि नियंत्रणासाठी वैयक्तिक उद्दिष्ट्ये :
- "सायलेंट किलर" एलडीएल-सी: उच्च एलडीएल-सी कोणतीही दृश्य लक्षणे न दाखवता रक्तवाहिन्यांमध्ये चरबीचे थर (प्लाक) जमा करते. या स्थितीला अथेरोस्क्लेरोसिस म्हणतात. यामुळे रक्तप्रवाहात अडथळा निर्माण होऊन हृदयविकाराचा झटका, स्ट्रोक आणि पेरिफेरल आर्टरी डिसीजचा धोका वाढतो. तरुण असणे, सक्रिय असणे किंवा वजन नियंत्रणात असणे म्हणजे एलडीएल-सी मर्यादेत असणे नव्हे.
- नियमित तपासणी आवश्यक : कार्डिओलॉजी सोसायटी ऑफ इंडिया (CSI) वयाच्या 18 व्या वर्षापासून लिपिड प्रोफाइल तपासणी करण्याचा सल्ला देते. वेळेत केलेल्या तपासणीमुळे ही समस्या गंभीर होण्यापूर्वी शोधण्यात मदत होते. आरोग्यदायी दिसणाऱ्या व्यक्तींमध्येही उच्च एलडीएल-सी असू शकते, त्यामुळे नियमित तपासणी महत्त्वाची आहे.
मुंबईतील सैफी हॉस्पिटल येथील कन्सल्टंट इंटरव्हेंशनल कार्डिओलॉजिस्ट डॉ. निमित शाह म्हणाले, "लवकर निदान म्हणजे केवळ आकडेवारी तपासणे नाही. एलडीएल-सीचे लक्ष्य प्रत्येकासाठी वेगळे असते आणि सर्वांसाठी एकच पद्धत लागू होत नाही. प्रत्येक व्यक्तीचे वय, कौटुंबिक इतिहास आणि मधुमेह किंवा उच्च रक्तदाबासारखे इतर आजार यांसारखे स्वतंत्र जोखीम घटक असतात, ज्यावरून एलडीएल-सी पातळी निश्चित होते. एलडीएल-सी पातळी मर्यादेत राखणे अत्यंत आवश्यक आहे. यासाठी डॉक्टरांच्या सल्ल्याचे पालन करणे, आपल्या आरोग्याच्या स्थितीबाबत माहिती असणे आणि कोलेस्ट्रॉल नियंत्रणाच्या प्रवासात स्वतः काळजी घेणे गरजेचे आहे."
हृदयाच्या आरोग्याची स्वतःहून काळजी घ्या : पुढील आरोग्य तपासणीच्या वेळी डॉक्टरांना हे तीन महत्त्वाचे प्रश्न नक्की विचारा.
- आज माझी एलडीएल-सी पातळी किती आहे?
- माझे वैयक्तिक एलडीएल-सी लक्ष्य काय असले पाहिजे?
- माझ्या उद्दिष्टानुसार पातळी मर्यादेत आहे का? नसल्यास, माझ्यासाठी कोणते पर्याय आहेत?
जीवनशैली आणि औषधोपचार :
संतुलित आहार, तणाव नियंत्रण आणि नियमित व्यायाम यांसारखे बदल हृदयाचे आरोग्य उत्तम ठेवण्यासाठी उपयुक्त ठरतात. तरीही, केवळ जीवनशैलीतील बदल एलडीएल-सी पातळी नियंत्रणात ठेवण्यासाठी पुरेसे ठरतील असे नाही. अशा वेळी डॉक्टरांच्या सल्ल्याने लिपिड कमी करणारे औषधोपचार आवश्यक ठरतात आणि दीर्घकाळापर्यंत त्याचे पालन करणे गरजेचे असते.