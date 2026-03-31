लग्नाआधी पुरुषांची डोपिंग चाचणी? काय आहे ही भानगड? जाणून घ्या

डोप चाचणी विविध पद्धती वापरून केली जाते, ज्यात सामान्यतः ब्लड डोपिंग, जीन डोपिंग, मेकॅनिकल डोपिंग आणि कार्यक्षमता वाढवणाऱ्या औषधांचा वापर म्हणून ओळखल्या जातात.

DOPE TESTS DOPE TESTS FOR MEN BEFORE MARRIAGE HOW IS A DOPE TEST CONDUCTED WHAT IS DOPE TESTS
लग्नाआधी पुरुषांची डोपिंग चाचणी? काय आहे ही भानगड? जाणून घ्या (representative image)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : March 31, 2026 at 7:20 PM IST

what is dope tests: आम आदमी पार्टीचे (आप) लोकसभा खासदार मालविंदर सिंग कांग यांनी शुक्रवारी लग्नापूर्वी वरांसाठी डोपिंग आणि वैद्यकीय चाचण्या अनिवार्य करणारा कायदा करण्याची मागणी केली. घटस्फोट आणि कौटुंबिक हिंसाचाराच्या वाढत्या घटना हे त्याचे कारण असल्याचे त्यांनी सांगितलं. संसदेतील 'झिरो अवर' दरम्यान बोलताना, ते म्हणाले की, देशभरात कौटुंबिक हिंसाचार आणि कौटुंबिक विघटनाच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे.

लग्नापूर्वी मुलांकडिल कुटुंब मुलीचे शिक्षण, चारित्र्य आणि पार्श्वभूमी यांची कसून चौकशी करतात, पण पुरुषांच्या बाबतीत मात्र अशा चौकशीकडे अनेकदा दुर्लक्ष केलं जातं. त्यांनी पुढे असंही सांगितलं की, पुरुषांमधील अमली पदार्थांचे व्यसन, गंभीर आरोग्य समस्या आणि गुन्हेगारी प्रवृत्ती यांसारख्या समस्या अनेकदा लग्नानंतरच उघड होतात. ज्याचा महिलांवर विपरीत परिणाम होतो. कांग यांनी केंद्र आणि राज्य सरकार या दोघांनाही या संदर्भात कठोर कारवाई करण्याचे आवाहन केले आणि वरांसाठी अनिवार्य डोपिंग चाचण्या आणि वैद्यकीय तंदुरुस्ती प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी करण्याचा प्रस्ताव मांडला. अशा परिस्थितीत, आज या बातमीद्वारे जाणून घेऊया की डोपिंग टेस्ट म्हणजे काय आणि ती कशासाठी वापरली जाते...

डोपिंग चाचणी म्हणजे काय? डोपिंग चाचणी (ज्याला 'डोप टेस्ट' असंही म्हणतात) ही शरीरात मादक किंवा साइकोएक्टिव्ह पदार्थांची उपस्थिती शोधण्यासाठी वापरली जाणारी एक शारीरिक प्रक्रिया आहे. साइकोएक्टिव्ह पदार्थ म्हणजे अशी रसायने किंवा औषधं, जी थेट केंद्रीय मज्जासंस्थेवर परिणाम करतात आणि मेंदूच्या कार्यावर प्रभाव टाकतात. हे पदार्थ व्यक्तीची मनःस्थिती, जाणीव, आकलनशक्ती, विचार, वर्तन आणि संवेदना बदलू शकतात. क्रीडा क्षेत्रात, स्पर्धक निष्पक्ष आणि प्रामाणिकपणे स्पर्धा करतात याची खात्री करण्यासाठी अशा चाचण्या प्रामुख्याने वापरल्या जातात आणि वर्ल्ड अँटी-डोपिंग एजन्सी (WADA) सारख्या संस्थांद्वारे त्यांचे नियमन केले जाते. वर्ल्ड अँटी-डोपिंग एजन्सी (WADA) द्वारे जागतिक स्तरावर नियमन केलेल्या या चाचण्या, निष्पक्ष स्पर्धा सुनिश्चित करणे, खेळाडूंच्या आरोग्याचे रक्षण करणे आणि खेळाची प्रतिष्ठा टिकवून ठेवणे या उद्देशाने तयार केल्या आहेत.

डोप चाचणी कशी घेतली जाते? डोप चाचणी अनेक प्रकारे केली जाते. शरीरातून द्रव पदार्थांचे नमुने गोळा केले जातात, जसे की मूत्र, लाळ, घाम, केस किंवा नखे. या चाचणीसाठी सामान्यतः मूत्राचे नमुने वापरले जातात. प्रथम, त्वरित संकेत मिळवण्यासाठी एक प्राथमिक चाचणी (इम्युनोअसे) केली जाते, त्यानंतर पुष्टीकरणासाठी अधिक कठोर आणि महागड्या चाचण्या (ज्यांना गॅस क्रोमॅटोग्राफी आणि मास स्पेक्ट्रोमेट्री म्हणतात) केल्या जातात.

TAGGED:

DOPE TESTS
DOPE TESTS FOR MEN BEFORE MARRIAGE
HOW IS A DOPE TEST CONDUCTED
WHAT IS DOPE TESTS
DOPE TESTS

