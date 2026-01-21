ETV Bharat / health-and-lifestyle

‘डूमस्क्रोलिंग’ म्हणजे काय आणि त्याचा मानसिक आरोग्यावर कसा परिणाम होतो?

जर तुम्हाला डूमस्क्रोलिंगचे व्यसन असेल तर ते तुमच्या मानसिक आरोग्यासाठी खूप वाईट आहे. त्यामुळे होणाऱ्या संभाव्य समस्यांबद्दल जाणून घेऊया..

WHAT IS DOOMSCROLLING DOOMSCROLLING AND MENTAL HEALTH MOBILE AND MENTAL HEALTH
‘डूमस्क्रोलिंग’ म्हणजे काय आणि त्याचा मानसिक आरोग्यावर कसा परिणाम होतो? (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : January 21, 2026 at 7:14 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

WHAT IS DOOMSCROLLING: आजकाल बहुतेक लोक झोपेतून उठताच त्यांचं फोन स्क्रोल करायला सुरुवात करतात. बरेच जणांची टॉयलेटवर बसूनही सोशल मीडियावर स्क्रोल करण्याची सवय असते. सोशल मीडियाच्या या युगात, प्रत्येकजण सतत त्यांच्या फोनच्या स्क्रीन स्क्रोल करत असतो. मीडिया स्क्रोल करताना अनेकदा नकारात्मक बातम्या येतात. त्यात बरेच जण अडकतात. खरं तर, मोबाईलची स्क्रीन सतत स्क्रोल केल्याने मानसिक आरोग्यावर परिणाम होतो. म्हणूनच आजकाल आरोग्य जगात डूमस्क्रोलिंग किंवा डूमसर्फिंगबद्दल बरीच चर्चा होत आहे. जर एखाद्याला डूमस्क्रोलिंगची सवय लागली तर त्याचा त्यांच्या आरोग्यावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. या लेखात, डॉक्टरांकडून जाणून घ्या की, ते कशामुळे होते आणि मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यावर त्याचा कसा नकारात्मक परिणाम होतो.

WHAT IS DOOMSCROLLING DOOMSCROLLING AND MENTAL HEALTH MOBILE AND MENTAL HEALTH
‘डूमस्क्रोलिंग’ म्हणजे काय आणि त्याचा मानसिक आरोग्यावर कसा परिणाम होतो? (Getty Images)

डूमस्क्रोलिंग म्हणजे काय? हा शब्द कितीही नवीन वाटला तरी त्याची मुळे खोलवर रुजलेली आहेत. २०२० मध्ये जेव्हा कोविड-१९ साथीच्या आजाराने जगाला त्यांच्या घरापर्यंतच मर्यादित ठेवलं होतं, तेव्हा हा शब्द आला. कोविड-१९ साथीच्या काळात, लोक सतत त्यांच्या फोनवर चिकटून राहिले, बातम्या पाहण्यापेक्षा जास्त काही करत नव्हते. या बातम्यांमध्ये बहुतेकदा मृतांची संख्या, रुग्णालयांची स्थिती, त्रासदायक प्रतिमा आणि भविष्यातील अनिश्चितता याबद्दलचे अहवाल होते.

WHAT IS DOOMSCROLLING DOOMSCROLLING AND MENTAL HEALTH MOBILE AND MENTAL HEALTH
‘डूमस्क्रोलिंग’ म्हणजे काय आणि त्याचा मानसिक आरोग्यावर कसा परिणाम होतो? (Getty Images)

लोक झोपण्यापूर्वी हे सर्व पाहत असत आणि जागे होताच हे चक्र पुन्हा सुरू होत असे. नकारात्मक आणि भयानक बातम्या सतत स्क्रोल करण्याची ही सवय ‘डूमस्क्रोलिंग’ म्हणून ओळखली जाऊ लागली. 2023 मध्ये, हा शब्द अधिकृतपणे शब्दकोशात जोडला गेला आणि तेव्हापासून तो एक जागतिक ट्रेंड बनला आहे. परंतु तज्ञांचं म्हणणं आहे की, डूमस्क्रोलिंग हे मानसिक आरोग्यासाठी मंद विषासारखे आहे. सोप्या भाषेत सांगायचं तर, डूमस्क्रोलिंग म्हणजे सोशल मीडियावर नियमितपणे आणि जास्त स्क्रोल करण्याची सवय आहे, जिथे नकारात्मक बातम्या आणि त्रासदायक पोस्ट दिसतात.

आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की डूमस्क्रोलिंगची ही समस्या काय आहे. डूमस्क्रोलिंग हे दोन शब्दांपासून बनलेले आहे, डूम आणि स्क्रोलिंग. डूम म्हणजे विनाश किंवा विध्वंस, आणि स्क्रोलिंग म्हणजे संगणक किंवा मोबाईल स्क्रीनवर स्क्रोल करणे. याला डूम सर्फिंग असंही म्हणतात. डूमस्क्रोलिंग म्हणजे सोशल मीडिया आणि वेबसाइटवर सतत वाईट बातम्या शोधणे आणि वाचणे. डूमस्क्रोलिंग नकारात्मक विचार आणि भावनांना प्रोत्साहन देते. जेव्हा तुम्ही दुःखी किंवा चिंताग्रस्त असता, तेव्हा तुम्ही त्या भावनांना पुष्टी देणाऱ्या बातम्या आणि माहिती शोधण्याचा प्रयत्न करता. हे एक धोकादायक चक्र आहे जे तुम्हाला आणखी नैराश्यात ओढते.

डूमस्क्रोलिंगचा तुमच्या मानसिक आरोग्यावर काय परिणाम होतो?

जयपूरमधील सीके बिर्ला हॉस्पिटलमधील न्यूरोसर्जरी विभागातील वरिष्ठ सल्लागार न्यूरोसर्जन डॉ. संजीव सिंह यांच्या मते, जर तुम्हाला डूमस्क्रोलिंगचे व्यसन असेल तर ते तुमच्या मानसिक आरोग्यासाठी खूप वाईट आहे. अभ्यासातून असं दिसून आलं आहे की, सोशल मीडियाचा वापर मानसिक आरोग्यावर नकारात्मक परिणाम करू शकतो. यामुळे चिंता आणि ताण वाढतो, एकाकीपणाची भावना वाढते आणि स्वतःची इतरांशी तुलना करण्याच्या अस्वस्थ सवयीला प्रोत्साहन मिळते.

डूमस्क्रोलिंगमुळे होणाऱ्या आरोग्य समस्या

  • यामुळे मानसिक आजार आणखी वाढतो.
  • डूमस्क्रोलिंगमुळे चिंता आणि अस्वस्थता वाढते.
  • डूमस्क्रोलिंगमुळे झोप उध्वस्त होते.
  • सोशल मीडिया आणि डूमस्क्रोलिंगमुळे स्ट्रेस हार्मोन्स निर्माण होतात.
  • तुम्ही सतत नकारात्मक भावनांनी वेढलेले असू शकता.
  • नकारात्मक विचार आणि भावनांना बळकटी देते.
  • त्रासदायक पोस्ट चिंता निर्माण करतात. सोशल मीडिया आणि डूमस्क्रोलिंगमुळे ताण संप्रेरके सक्रिय होतात. सोशल मीडियावर जास्त वेळ घालवल्याने ताणतणावाची पातळी वाढते आणि कॉर्टिसोल आणि अ‍ॅड्रेनालाईन हे ताण संप्रेरके वाढतात. तुम्ही जितके जास्त वेळ डूमस्क्रोल कराल तितके जास्त कॉर्टिसोल आणि अ‍ॅड्रेनालाईन तुमच्या मेंदूत आणि शरीरात सोडले जातात. यामुळे ताण वाढतो आणि मानसिक आणि शारीरिक थकवा येतो.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

हेही वाचा

TAGGED:

WHAT IS DOOMSCROLLING
DOOMSCROLLING AND MENTAL HEALTH
MOBILE AND MENTAL HEALTH
डूमस्क्रोलिंग म्हणजे काय
WHAT IS DOOMSCROLLING

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.