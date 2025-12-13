ETV Bharat / health-and-lifestyle

डिजीटल स्ट्रेसला का मानल जातं सायलेंट हार्ट किलर? हृदयरोगतज्ञांकडून जाऊन घ्या धोका

डिजिटल स्ट्रेस म्हणजे मोबाईल फोन, संगणक, इंटरनेट आणि सोशल मीडिया यांसारख्या डिजिटल उपकरणांचा सतत वापर आणि माहितीच्या अतिरेकामुळे होणारा ताण. वाचा सविस्तर..,

डिजीटल स्ट्रेसला का मानल जातं सायलेंट हार्ट किलर? हृदयरोगतज्ञांकडून जाऊन घ्या धोका
By ETV Bharat Health Team

Published : December 13, 2025 at 5:37 PM IST

3 Min Read
what is digital stress: आजकाल डिजिटल ताण हा एक नवीन सायलेंट हृदघातक बनला आहे. परंतु तरीही बरेच लोक त्याचे परिणाम कमी लेखतात. सतत मोबाईल, लॅपटॉप आणि स्क्रीनशी जोडलेले राहणे. यामुळे ताणतणावाची पातळी वाढवते, ज्याचा हृदयाच्या आरोग्यावर खोलवर परिणाम होतो. हृदयरोगतज्ञ डॉ. नवीन भामरी स्पष्ट करतात की हृदय निरोगी ठेवण्यासाठी केवळ रक्तदाब किंवा कोलेस्टेरॉलवर लक्ष केंद्रित करणं पुरेसं नाही. डिजिटल ताण नियंत्रित करणे देखील महत्त्वाचं आहे. खरं तर, अनियंत्रित डिजिटल ताणामुळे शरीर अनेक आजारांना बळी पडू शकते. ज्यामध्ये हृदयरोग, उच्च रक्तदाब, पचन समस्या (IBS), मानसिक आजार (चिंता, नैराश्य), झोपेचा अभाव, कमकुवत रोगप्रतिकारक शक्ती आणि लठ्ठपणा यांचा समावेश आहे. या बातमीद्वारे आपण जाणून घेऊया की डिजिटल ताण म्हणजे काय, तो हृदय आणि आरोग्यासाठी मूक हत्यार का मानला जातो आणि त्याचे व्यवस्थापन कसे करावे...

डिजिटल स्ट्रेस काय आहे? डिजिटल स्ट्रेस म्हणजे चिंता, थकवा आणि ओव्हरलोडची भावना जी आपण सतत आपल्या डिजिटल उपकरणांशी जोडलेले असताना अनुभवतो. ईमेल तपासणे असो, सोशल मीडियावर स्क्रोल करणे असो किंवा अधूनमधून येणाऱ्या सूचनांशी व्यवहार करणे असो, डिजिटल स्ट्रेस आपल्या मानसिक आरोग्यावर आणि आरोग्यावर गंभीर परिणाम करू शकतो. कार्डिओलॉजिस्ट डॉ. नवीन भामरी म्हणतात की, डिजिटल स्ट्रेस म्हणजे मोबाईल, संगणक, इंटरनेट आणि सोशल मीडियासारख्या डिजिटल उपकरणांचा सतत वापर आणि माहितीच्या ओव्हरलोडमुळे होणारा ताण. त्याचा केवळ मानसिकच नाही तर शारीरिक आरोग्यावरही परिणाम होतो. यामुळे निद्रानाश, चिंता, चिडचिडेपणा आणि दीर्घकाळात हृदयरोगाचा धोका दुप्पट होऊ शकतो.

डिजीटल स्ट्रेसला का मानल जातं सायलेंट हार्ट किलर? हृदयरोगतज्ञांकडून जाऊन घ्या धोका (Getty Images)

डिजिटल ताण हा हृदय आणि आरोग्याचा सायलेंट किलर का मानला जातो: डॉ. नवीन भामरी म्हणतात की डिजिटल उपकरणांच्या वाढत्या वापरामुळे आजकाल ‘डिजिटल स्ट्रेस’ वाढत आहे. जास्त नॉटिफिकेशन, कामाचे ईमेल आणि सतत सोशल मीडिया तपासल्यामुळे एखाद्या व्यक्तीची ताण पातळी वाढू शकते (ज्याला कॉर्टिसोल देखील म्हणतात). या दीर्घकालीन ताणामुळे हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधी प्रणालीवर दबाव येतो, हृदय गती आणि रक्तदाब वाढतो, ज्यामुळे कालांतराने हृदयरोगाचा धोका वाढतो.

डिजीटल स्ट्रेसला का मानल जातं सायलेंट हार्ट किलर? हृदयरोगतज्ञांकडून जाऊन घ्या धोका (Getty Images)

शिवाय, लोकांना जोडण्यासाठी तयार केलेले सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म लोकांमध्ये दूरावा आणि चिंता निर्माण करू शकतात, ज्यामुळे भावनिक त्रास होतो. डिजिटल डिपेंडेंसी आणि इमोशनल त्रासाचे हे चक्र हृदयाच्या आरोग्यावर दीर्घकालीन परिणाम करू शकतात. डिजिटल डिपेंडेंसी मेंटल स्ट्रेस वाढवते, ज्याचा थेट हृदयाच्या आरोग्यावर परिणाम होतो. स्ट्रेस आणि एकटेपणा हे हृदयरोगासाठी प्रमुख जोखीम घटक असल्याने, ते दीर्घकाळात हृदयाच्या समस्यांचा धोका वाढवू शकतात.

  • डिजिटल ताणाची काही सामान्य लक्षणे
  • चिंता किंवा पॅनीक हल्ले
  • एकाकीपणा किंवा सामाजिक उपक्रमांपासून दूर राहणे
  • राग
  • नैराश्य
  • खांदा दुखणे
  • पोटदुखी, डोकेदुखी किंवा इतर सामान्य शरीरदुखी जी वैद्यकीय स्थितीमुळे होत नाहीत.

डिजिटल ताण कसा व्यवस्थापित करायचा

तंत्रज्ञान नेहमीच असेल, परंतु निरोगी डिजिटल सवयी अंगीकारल्याने हृदय चांगलं ठेवता येऊ शकतं.

नियमित विश्रांती घ्या आणि 20-20-20 नियम पाळा: दर 20 मिनिटांनी 20 सेकंदांचा ब्रेक घ्या आणि 20 फूट दूर पहा जेणेकरून स्क्रीनवरील थकवा कमी होईल आणि हालचाल वाढेल.

शारीरिक हालचालींचा समावेश करा: कामाच्या वेळेत उभे राहणे, ताणणे किंवा फिरणे यासारख्या क्रिया करा. दररोज किमान 30 मिनिटे मध्यम व्यायाम करण्याचे ध्येय ठेवा.

झोपण्यापूर्वी स्क्रीनवर वेळ मर्यादित करा: झोपेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी, झोपण्यापूर्वी किमान एक तास आधी स्क्रीन हाताळणे बंद करा.

डिजिटल डिटॉक्सचा सराव करा: दिवसातील विशिष्ट वेळ डिव्हाइसेसपासून डिस्कनेक्ट होण्यासाठी आणि वाचन, ध्यान किंवा प्रियजनांसोबत वेळ घालवणे यासारख्या ऑफलाइन क्रियाकलापांमध्ये व्यस्त राहण्यासाठी बाजूला ठेवा.

संतुलित आहाराला प्राधान्य द्या: तुमच्या खाण्याच्या सवयींकडे लक्ष द्या, विशेषतः स्क्रीन वापरताना. फळे, भाज्या, संपूर्ण धान्य आणि पातळ प्रथिने यासारखे हृदय-निरोगी पदार्थ निवडा.

सकाळी लवकर सूर्यप्रकाश घ्या: सकाळचा सूर्यप्रकाश शरीरासाठी खूप फायदेशीर असतो. तो नैसर्गिक झोपेचे आणि जागेचे घड्याळ (सर्काडियन लय) सेट करतो आणि एकूण आरोग्यावर सकारात्मक परिणाम करतो.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

