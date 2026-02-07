ETV Bharat / health-and-lifestyle
बायोप्सीमुळे कर्करोग पसरू शकतो? जाणून घ्या दुष्परिणाम आणि फायदे
बायोप्सी ही एक वैद्यकीय प्रक्रिया आहे ज्यामध्ये सूक्ष्मदर्शकाखाली तपासणीसाठी शरीरातील पेशी किंवा ऊतींचा एक लहान नमुना घेतला जातो. वाचा सविस्तर..,
Published : February 7, 2026 at 5:06 PM IST
What is biopsy: कर्करोग हा एक प्राणघातक आजार आहे, जो जगभरातील अनेक लोकांना प्रभावी करतो. कर्करोगाचे निदान करण्यासाठी डॉक्टर अनेकदा बायोप्सीची पहिली पायरी म्हणून शिफारस करतात. परंतु, अनेक लोकांना बायोप्सी बद्दल शंका असतात. अनेकांचा असा विश्वास आहे की, बायोप्सीमुळे शरीराच्या इतर भागात कर्करोग पसरू शकतो. यामागील मुख्य कारण म्हणजे बायोप्सीमध्ये तपासणीसाठी कर्करोगाच्या ठिकाणाहून ऊती काढून टाकल्या जातात. काहींना भीती वाटते की ऊती काढून टाकल्याने शरीराच्या इतर भागात कर्करोगाचा प्रसार जलद होऊ शकतो. म्हणूनच बरेच लोक बायोप्सी करण्यास कचरतात.
मात्र, वैद्यकीय तज्ञ आणि असंख्य अभ्यासकांच्या मते, बायोप्सीमुळे कर्करोग पसरत नाही. बायोप्सी चाचणी केवळ कर्करोगाचा शोध घेण्यासाठी आहे. मात्र, काही प्रकरणांमध्ये, बायोप्सी दरम्यान कर्करोगाच्या पेशी पसरू शकतात. याला ट्यूमर सीडिंग म्हणतात. तज्ञांच्या मते, आपल्या समाजात असा गैरसमज आहे की, बायोप्सीमुळे कर्करोग पसरतो. यामुळे बऱ्याचदा, कर्करोगाची गाठ आढळल्यानंतरही, लोक घरीच राहतात आणि डॉक्टरांना भेटणे टाळतात. कारण त्यांना भीती असते की, डॉक्टर बायोप्सीची शिफारस करतील, ज्यामुळे कर्करोग पसरेल.
बायोप्सी म्हणजे काय? बायोप्सीमध्ये, संशयास्पद पेशी किंवा ऊतींचे नमुना घेतले जातात आणि तपासणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठवले जातात. बायोप्सीचे अनेक प्रकार आहेत.
फाइन-नीडल अॅकस्पिरेशन: गाठ किंवा वस्तुमानातून द्रव किंवा पेशी काढून टाकण्यासाठी पातळ नीडल आणि सिरिंजचा वापर केला जातो. नीडल बायोप्सीमध्ये दुष्परिणामांचा धोका कमी असतो.
कोर नीडल बायोप्सी: कोर नीडल वापरून ऊतींचा दंडगोलाकार गाभा काढला जातो.
सर्जिकल बायोप्सी: संशयास्पद वस्तुमानाचा नमुना शस्त्रक्रियेद्वारे काढला जातो.
अस्थिमज्जा बायोप्सी: कंबरेतील हाडातून अस्थिमज्जा द्रव आणि पेशी काढून टाकण्यासाठी एक विशेष सुई वापरली जाते.
बायोप्सीचा प्रकार असामान्य ऊतींच्या आकारावर आणि स्थानावर अवलंबून असतो. डॉक्टर सर्वात उपयुक्त नमुना देणारी कमीत कमी आक्रमक पद्धत निवडतात.
बायोप्सी चाचणी कशी केली जाते: बायोप्सीमध्ये, कर्करोगाने प्रभावित शरीराच्या भागातून ऊतींचे नमुना घेतले जातात आणि नंतर त्याची तपासणी केली जाते. आजकाल बायोप्सी करताना लेटेस्ट टेक्नोलॉजीचा वापर केला जातो. ज्यात लेझर आणि नीडल यांचा समावेश आहे. यामुळे बायोप्सी अतिशय सुरक्षित प्रक्रिया मानली जाते. ही पद्धत वेदना कमी करते. यामुळे रुग्णासाठी ही प्रक्रिया अधिक आरामदायी आहे. बायोप्सी कर्करोगाचा प्रकार आणि टप्पा निश्चित करण्यास मदत करते. जे योग्य उपचार देण्यासाठी देखील अत्यंत महत्वाचे आहे.
बायोप्सी कशी असते? नीडल बायोप्सी (पर्क्युटेनियस पंक्चर) करताना रुग्णाला नीडलमुळे तीक्ष्ण टोचणी जाणवते. ओपन किंवा लॅपरोस्कोपिक बायोप्सीसाठी, रुग्णाला वेदना कमी करण्यासाठी एनेस्थीसिया दिली जाते. नीडल त्वचेत शिरल्यावरच रुग्णाला दाब जाणवू शकतो. जर रुग्णाला लक्षणीय वेदना होत असतील तर डॉक्टर आरामासाठी औषधे देखील देतात.
बायोप्सी चाचणीचे सामान्य दुष्परिणाम
- जरी बायोप्सी ही सामान्यतः कमी जोखीम प्रक्रिया असली तरी, त्याचे काही दुष्परिणाम जाणवू शकतात. सर्वात सामान्य दुष्परिणामांमध्ये हे समाविष्ट आहे...
- वेदना: प्रक्रियेदरम्यान तुम्हाला काही वेदना किंवा अस्वस्थता जाणवू शकते, जी सहसा काही काळानंतर कमी होते. बायोप्सीच्या जागेवर १-२ दिवस दुखत राहू शकते.
- जखम: त्वचेखाली रक्तस्त्राव झाल्यामुळे बायोप्सीच्या जागेभोवती जखम होऊ शकते.
- संसर्ग: त्वचेवर कधीही कट किंवा छिद्र पडल्यास संसर्ग होण्याचा धोका कमी असतो. लक्षणे म्हणजे लालसरपणा, सूज, स्त्राव, उष्णता आणि ताप.
- जास्त रक्तस्त्राव: बायोप्सीच्या ठिकाणी रक्तस्त्राव होऊ शकतो. कडक दाब दिल्यास रक्तस्त्राव थांबतो देखील.
- अवयवांचे नुकसान: जेव्हा मूत्रपिंड, यकृत किंवा फुफ्फुसांसारख्या अवयवांवर बायोप्सी केली जाते तेव्हा अवयवांना दुखापत होण्याची किंवा फुफ्फुस निकामी होण्याची शक्यता असते, परंतु हे फारच दुर्मिळ आहे.
- नसांना होणारे नुकसान: ऊतींचे नमुने घेतल्यावर कधीकधी नसा खराब होऊ शकतात.
- त्वचेच्या रंगात बदल: बायोप्सी साइटभोवतीची त्वचा आजूबाजूच्या त्वचेपेक्षा जास्त गडद किंवा फिकट असू शकते.
- रक्ताच्या गुठळ्या: काही प्रकणामध्ये रक्ताच्या गुठळ्या तयार होऊ शकतात, परंतु हे सामान्य नाही. पायात सूज, वेदना आणि लालसरपणा ही लक्षणे आहेत.
- चिन्ह: सर्जिकल बायोप्सीनंतर त्वचेच्या पृष्ठभागावर एक डाग राहू शकतो. बहुतेक रुग्णांसाठी, हा एक संभाव्य दुष्परिणाम आहे.
