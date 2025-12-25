ETV Bharat / health-and-lifestyle
व्हिटॅमिन बी-12 चा अतिरेख वाढवू शकतो किडनी फेलियर रिस्क
व्हिटॅमिन बी-12 शरीरासाठी किती फायदेशीर आहे हे सर्वांनाच माहिती आहे. परंतु याचा अर्थ असा नाही की ते सर्वांसाठी फायदेशीर आहे. वाचा सविस्तर..,
Published : December 25, 2025 at 11:31 AM IST
side effects of excess B12 levels: आजकाल, व्हिटॅमिन बी-12 शरीरासाठी अत्यंत फायदेशीर मानलं जातं. लोक थकवा दूर करण्यासाठी, स्मरणशक्ती सुधारण्यासाठी किंवा निरोगी शरीर राखण्यासाठी विचार न करता व्हिटॅमिन बी-12 पूरक आहार आणि इंजेक्शन्सचा अवलंब करतात. मात्र तुम्ही कधी विचार केला आहे काय आरोग्यासाठी वरदान मानलं जाणारं व्हिटॅमिन बी-12 किडनीकरिता घातक ठरू शकते. व्हिटॅमिन बी-12 चे अतिसेवन करण्यापूर्वी किडनीचं संरक्षण कसं करावं ते जाणून घेऊया..
किडनी आणि व्हिटॅमिन बी-12 यांच्यातील मजबूत संबंध: नुकत्याच करण्यात आलेल्या कॅनडामधील एका अभ्यासातून आश्चर्यकारक निकाल समोर आला आहे. या अभ्यासात, किडनीच्या आजाराने ग्रस्त आणि मधुमेही रुग्णांना व्हिटॅमिन बी-12 चे उच्च डोस देण्यात आले. परिणामी, त्यांच्या किडनीचे कार्य इतर रुग्णांपेक्षा वेगाने कमी झाले. याचा अर्थ असा नाही की व्हिटॅमिन बी-12 सर्वांसाठी हानिकारक आहे, परंतु ज्यांना आधीच किडनीच्या समस्या आहेत त्यांच्यासाठी हा एक इशारा आहे.
जास्त प्रमाणात सेवन करणे ही चिंतेची बाब आहे: आपल्या शरीराला दररोज फक्त 2.4 मायक्रोग्राम (एमसीजी) व्हिटॅमिन बी-12 ची आवश्यकता असते. परंतु, बाजारात उपलब्ध असलेल्या आहारांमध्ये बहुतेकदा त्याचे प्रमाण 500 एमसीजी ते 1000 एमसीजी पर्यंत असते. निरोगी शरीर मूत्रमार्गे अतिरिक्त व्हिटॅमिन बी-12 उत्सर्जित करते, परंतु कमकुवत किडनी असलेल्या लोकांमध्ये ही प्रक्रिया बिघडते. परिणामी, हे पोषक तत्व रक्तात जमा होते, जे आरोग्यासाठी हानिकारक आहे. पूरक आहार घेण्यापूर्वी रक्त तपासणी करणे नेहमीच चांगले.
प्रिस्क्रिप्शनशिवाय व्हिटॅमिन बी-12 इंजेक्शन्स: थकवा कमी करण्यासाठी किंवा त्वचेचा रंग सुधारण्यासाठी व्हिटॅमिन बी-12 इंजेक्शन्स घेणे आजकाल एक ट्रेंड बनला आहे. लोक वैद्यकीय सल्ल्याशिवाय ते घेत आहेत. लक्षात ठेवा की हे इंजेक्शन्स थेट तुमच्या रक्तप्रवाहात जातात आणि पचनसंस्थेला बायपास करतात. जर तुमची मूत्रपिंड आधीच वृद्धत्व, मधुमेह किंवा उच्च रक्तदाबामुळे ताणतणावाखाली असतील, तर हे उच्च डोस त्यांच्यावर लक्षणीय ताण आणू शकतो.
पूरक आहार घेण्यापूर्वी, या महत्त्वाच्या गोष्टी जाणून घ्या: 50 वर्षांनंतर, अन्नातून व्हिटॅमिन बी-12 शोषण्याची शरीराची क्षमता कमी होऊ लागते. या वयात मूत्रपिंडाचे कार्य देखील नैसर्गिकरित्या कमी होते. म्हणून, वृद्ध व्यक्तींनी त्यांचे पूरक डोस काळजीपूर्वक निवडले पाहिजेत. जास्त गोळ्या घेण्यापेक्षा डॉक्टरांनी शिफारस केल्यानुसार कमी डोसच्या गोळ्या किंवा व्हिटॅमिन बी-12 युक्त पदार्थ निवडणे अधिक सुरक्षित असू शकते.
व्हिटॅमिन सी आणि बी-12 एकत्र घेणे योग्य आहे का?
कधीकधी, आपण व्हिटॅमिन बी-12 शी वेगळ्या पद्धतीने संवाद साधणाऱ्या इतर परिस्थितींसाठी औषधे घेत असतो
मधुमेह आणि आम्लता औषधे: मेटफॉर्मिन आणि अँटासिड्स सारखी औषधे शरीरातील व्हिटॅमिन बी-12 च्या पातळीवर परिणाम करतात.
व्हिटॅमिन सी: व्हिटॅमिन बी-12 सोबत जास्त प्रमाणात व्हिटॅमिन सी घेतल्याने बी-12 शोषणात व्यत्यय येऊ शकतो. विचार न करता या गोळ्या घेणे टाळा.
व्हिटॅमिन बी-12 आरोग्यासाठी आवश्यक आहे. कोणतेही नवीन औषध सुरू करण्यापूर्वी नेहमी तुमची औषधे, आहार आणि मूत्रपिंडाच्या आरोग्याचा विचार करा.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)
