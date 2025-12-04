ETV Bharat / health-and-lifestyle
दररोज सकाळी कोमट पाण्यात एक चमचा तूप पिल्याने काय होते? तज्ञांकडून जाणून घ्या
कोमट पाण्यात तूप मिसळून पिल्याने पचनक्रिया सुधारते, शरीर विषमुक्त होते आणि त्वचा उजळते. त्याच्या फायद्यांबद्दल अधिक जाणून घेऊया..
Published : December 4, 2025 at 1:38 PM IST
WARM WATER WITH GHEE BENEFITS: आयुर्वेदिक तज्ञ म्हणतात की, तूप आरोग्यासाठी अत्यंत चांगलं आहे. ते हाडांसाठी खूप फायदेशीर आहे. मात्र, वजन वाढण्याच्या भीतीनं बरेच लोक तूप घेणं टाळतात. आयुर्वेदिक तज्ञ म्हणतात की, कमी प्रमाणात तूप सेवन केल्याने अनेक आरोग्यदायी फायदे होतात. वजन कमी करणाऱ्यासांठी तूप उत्तम मानलं जातं. आयुर्वेदिक तज्ञ डॉ. गायत्री देवी म्हणतात की तूपात अनेक औषधी गुणधर्म आहेत जे मानवी शरीराला असंख्य फायदे देतात.
आयुर्वेदिक तज्ञ डॉ. गायत्री देवी यांनी स्पष्ट केले की, तूप मेंदूला सक्रिय करते आणि डोळ्यांचे आरोग्य सुधारते. तूप केवळ अन्नाची चव वाढवत नाही तर आरोग्यासाठी देखील खूप फायदेशीर आहे. तूपात जीवनसत्त्वे अ, ड, ई आणि के तसंच फॉस्फरस, मॅग्नेशियम, कॅल्शियम आणि लोह यांसारखे पोषक घटक असतात, जे शरीरासाठी फायदेशीर असतात.
नियमित सेवनाने पचनसंस्था मजबूत होते. पण तुम्हाला माहित आहे का की सकाळी रिकाम्या पोटी कोमट पाण्यात तूप मिसळून पिण्याचे देखील आश्चर्यकारक फायदे आहेत? ते आरोग्यासाठी रामबाण मानले जाते. सकाळी रिकाम्या पोटी कोमट पाण्यात तूप मिसळून पिण्याचे फायदे जाणून घेऊया...
कोमट पाण्यात तूप मिसळून पिण्याचे फायदे
पचनसंस्था मजबूत होते: जर तुम्हाला अनेकदा पोटाच्या समस्या येत असतील तर दररोज सकाळी एक चमचा तूप कोमट पाण्यात मिसळून पिण्याची सवय लावा. यामुळे आतडे स्वच्छ होतात, पचनसंस्था मजबूत होते आणि पचनक्रिया सुलभ होते.
आम्लपित्त आणि बद्धकोष्ठतेपासून आराम: जर तुम्हाला आम्लपित्तचा त्रास होत असेल किंवा शौचास त्रास होत असेल तर तुम्ही हा उपाय करून पाहू शकता. कोमट पाण्यात तूप मिसळून पिल्याने आम्लपित्त आणि बद्धकोष्ठतेपासून आराम मिळतो.
सांधेदुखीपासून आराम: आयुर्वेदिक तज्ञांचं म्हणणं आहे की, सांधेदुखीने ग्रस्त असलेल्या लोकांना दररोज सकाळी रिकाम्या पोटी कोमट पाण्यात तूप मिसळून पिल्याने आराम मिळतो. यामुळे सांधे मजबूत होतात. तूप ओमेगा-३ फॅटी अॅसिड आणि कन्जुगेटेड लिनोलिक अॅसिड (CLA) सारख्या दाहक-विरोधी संयुगांनी समृद्ध आहे. ही संयुगे जळजळ आणि सांधेदुखी कमी करतात. संधिवाताने ग्रस्त असलेल्यांना कोमट पाण्यात मिसळून तूप पिण्याचाही फायदा होऊ शकतो.
चेहऱ्यावरील डाग नाहीसे होतात: रोज रिकाम्या पोटी तुपाचे पाणी पिल्याने शरीरातील विषारी पदार्थ बाहेर पडतात. ते त्वचेसाठी खूप फायदेशीर आहे. ते हळूहळू डाग हलके करते आणि त्वचा उजळवते.
वजन कमी करण्यास मदत करते: रोज सकाळी पाण्यात मिसळून तूप पिणे वजन कमी करण्यास खूप उपयुक्त आहे. खरं तर, पाण्यामध्ये तूप मिसळून प्यायल्याने जास्त काळ पोट भरल्यासारखे वाटते. यामुळे वारंवार खाण्याची लालसा कमी होते. परिणामी वजन कमी होण्यास मदत होते. वजन कमी करण्याच्या या प्रवासात तूपाचे पाणी खूप फायदेशीर आहे.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)