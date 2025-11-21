ETV Bharat / health-and-lifestyle
डाळिंबाचे ‘हे’ फायदे तुम्हाला माहिती आहेत का?
नियमित डाळिंबाचं सेवन केल्यास तुम्ही केवळ शारिरीकदृष्ट्या निरोगी राहणार नाही तर मानसिकदृष्ट्या ताजेतवाने राहाल. वाचा सविस्तर..,
Published : November 21, 2025 at 6:54 PM IST
Benefits of pomegranate: डाळिंबात पोषक तत्वाचे भांडार दळले आहे. दररोज एक वाटी डाळिंब खाल्ल्याने वाईट कोलेस्ट्रॉल, रक्तदाब कमी होऊन आणि रक्तप्रवाह सुधारून हृदयाच्या आरोग्याला चालना मिळते असं म्हटलं जातं. डाळिंबाच्या लाल बियांमध्ये प्युनिकलागिन्स आणि अँथोसायनिन्स सारख्या अँटीऑक्सिडंट्स भरपूर प्रमाणात आढळतात. ते जळजळांशी लढण्यास मदत करतात, पेशींना नुकसान होण्यापासून वाचवतात आणि वृद्धत्वाची प्रक्रिया मंदावतात. एनसीबीआय जर्नलमध्ये प्रकाशित झालेल्या एका अभ्यासात असं दिसून आलं आहे की, डाळिंब उच्च रक्तदाब, उच्च कोलेस्ट्रॉल, ऑक्सिडेटिव्ह ताण, हायपरग्लाइसेमिया इत्यादींना प्रतिबंधित करते. आठवड्यातून फक्त तीन दिवस डाळिंब खाल्ल्याने तुमच्या शरीरात लक्षणीय बदल होऊ शकतात.
एका कप (170 ग्रॅम) डाळिंबातील पोषक घटक: एक कप डाळिंबामध्ये सुमारे 145 कॅलरीज, 33 ग्रॅम कार्बोहायड्रेट्स, 24 ग्रॅम साखर, 7 ग्रॅम आहारातील फायबर, 3 ग्रॅम प्रथिने, 1 ग्रॅम चरबी आणि व्हिटॅमिन सीच्या दैनंदिन मूल्याच्या सुमारे 30%, व्हिटॅमिन के 36% आणि फोलेट (B9) 15% असते. जे शरीराची ऊर्जा वाढवण्यासाठी फायदेशीर आहे.
डाळिंब खाण्याचे फायदे
- ऊर्जा वाढवते: डाळिंबामध्ये नैसर्गिक फ्रुक्टोज आणि ग्लुकोज असते. प्रक्रिया केलेल्या साखरेमुळे होणारा त्रास न होता ते जलद आणि स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करतात. तसंच डाळिंब हिमोग्लोबिनची पातळी वाढविण्यास, पेशींमध्ये ऑक्सिजनचा प्रवाह सुधारण्यास त्याचबरोबर अधिक ऊर्जावान ठेवण्यास मदत करते. थकवा किंवा अशक्तपणा असलेल्यांसाठी वारंवार डाळिंब खाणे चांगले.
- व्हिटॅमिन सी समृद्ध: डाळिंबामध्ये व्हिटॅमिन सी समृद्ध असते. त्वचा निखारण्यासाठी व्हिटॅमिन सी उत्तम मानलं जातं. तसंच ते कोलजेनचे उत्पादन देखील वाढवण्याठी फायदेशीर आहे. डाळिंबामधील शक्तिशाली अँटीऑक्सिडंट्स मुक्त रॅडिकल्सशी लढतात ज्यामुळे सुरकुत्या, रेषा आणि चेहऱ्याशीसंबंधित इतर समस्या दूर होण्यास मदत होते.
- शरीर हाडड्रेटेड : डाळिंबातील पाण्याचे प्रमाण जास्त असल्याने त्वचा हायड्रेटेड आणि मऊ राहण्यास मदत होते. शिवाय, डाळिंबामधील अँटीऑक्सिडंट्स अतिनील किरणांमुळे होणारे त्वचेचे नुकसान भरून काढण्यास आणि रंगद्रव्य किंवा टॅनिंग कमी करण्यास मदत करतात.
- हृदयाच्या आरोग्यासाठी चांगले: डाळिंबामध्ये पॉलीफेनॉल आणि फ्लेव्होनॉइड्स असतात, जे एलडीएल ऑक्सिडेशन कमी करण्यास मदत करतात. त्यात पुनिकलागिन सारखे संयुगे देखील असतात, जे रक्तवाहिन्या लवचिक ठेवण्यास मदत करतात. तसेच, ब्लॉकेजचा धोका कमी करतात.
- स्मरणशक्तीसाठी उत्तम: डाळिंबामध्ये आढळणारे पॉलीफेनॉल मेंदूसाठी खूप फायदेशीर आहेत. पॉलीफेनॉल मेंदूच्या पेशींचे नुकसान होण्यापासून बचाव करते. तसंच स्मरणशक्ती सुधारण्यास मदत करतात. विशेषत: वृद्धांसाठी डाळिंबाचे सेवन चांगलं आहे कारण ते अल्झायमर सारख्या आजारांचा धोका कमी करते.
- कर्करोगाशी लढते: अनेक अभ्यासातून असं दिसून आलं आहे की, डाळिंबात कर्करोगविरोधी गुणधर्म आहेत. डाळिंबात असलेले काही एंजाइम कर्करोगाच्या पेशींच्या वाढीस प्रतिबंध करण्यास मदत करू शकतात. तसंच प्रोस्टेट आणि स्तनाच्या कर्करोगाचा धोका कमी करण्यासाठी डाळिंब विशेष प्रभावी आहे.
- दररोज डाळिंबाचे सेवन केल्याने सिस्टोलिक रक्तदाब कमी होण्यास मदत होते, विशेषतः उच्च रक्तदाब असलेल्या लोकांमध्ये, कारण ते रक्तवाहिन्यांना आराम देते आणि हृदयावरील ताण कमी करते. अमेरिकन हार्ट असोसिएशनच्या मते, डाळिंब हृदयासाठी चांगले असतात कारण त्यात पॉलिफेनॉल, टॅनिन आणि अँथोसायनिन सारख्या अँटीऑक्सिडंट्सचे प्रमाण जास्त असते.
- रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रणात ठेवते: एनसीबीआयच्या एका अभ्यासानुसार, डाळिंबातील जैविकदृष्ट्या सक्रिय संयुगे, जसे की, प्युनिकलागिन, एलाजिक अॅसिड आणि प्युनिक अॅसिड, फास्टीग ब्लड ग्लुकोज कमी करण्यास आणि इन्सुलिन संवेदनशीलता सुधारण्यास मदत करतात. गोडवा असूनही, डाळिंबाचा ग्लायसेमिक इंडेक्स कमी आहे. डाळिंबाच्या सेवनाने इन्सुलिन संवेदनशीलता सुधारू शकतात. यामुळे रक्तातील साखर नियंत्रित करणाऱ्या लोकांसाठीही डाळिंब एक आदर्श फळ आहे. त्यातील प्युनिकॅलाजिन्स आणि एलाजिक अॅसिड सारखे अँटीऑक्सिडंट्स ऑक्सिडेटिव्ह ताण कमी करतात, डाळिंब हे स्वादुपिंडाच्या बीटा पेशींचे संरक्षण करण्यास मदत करते असं म्हटलं जाते, जे इन्सुलिन उत्पादनासाठी जबाबदार असतात
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)