अमृतापेक्षा कमी नाही ‘ब्लॅकबेरी’; नियमितपणे खाल्ल्याने होतात ‘हे’ फायदे
संशोधनातून असं दिसून आलं आहे की, दररोज ब्लॅकबेरी खाल्ल्याने शरीराला जळजळ, बॅक्टेरिया आणि विषाणुंशी अधिक सहजपणे लढण्यास मदत होते.
Published : February 19, 2026 at 2:12 PM IST
health Benefits Of blackberries: ब्लॅकबेरी हे पौष्टिकतेने समृद्ध असलेले सुपरफूड आहे. जे हृदय, हाडं आणि रोगप्रतिकारक शक्तीचे आरोग्य राखते आणि कर्करोग आणि मधुमेह सारख्या जुनाट आजारांना प्रतिबंधित करण्यास मदत करते. जीवनसत्त्वे, खनिजे आणि अँथोसायनिन सारख्या अँटीऑक्सिडंट्सने समृद्ध, ब्लॅकबेरीचे नियमित सेवन केल्यास अनेक गंभीर आजारांना प्रतिबंधित करता येऊ शकते. एकूण आरोग्यासाठी ब्लॅकबेरी खाणं खूप फायदेशीर आहे. दररोज ब्लॅकबेरी खाल्ल्याने तुमच्या शरीरावर कसा परिणाम होतो ते जाणून घ्या या लेखात..
क्लीव्हलँड क्लिनिकच्या मते, दररोज ब्लॅकबेरी खाण्याचे फायदे जाणून घेऊया....
- मेंदूचे आरोग्य वाढते: ब्लॅकबेरीमध्ये भरपूर प्रमाणात फायटोकेमिकल्स असतात. विशेषतः अँथोसायनिन्स, जे मेंदूच्या आरोग्यास समर्थन देतात आणि वयाशी संबंधित न्यूरोडीजनरेटिव्ह आजार जसे की डिमेंशिया टाळण्यास मदत करू शकतात. संशोधनातून असं दिसून आलं आहे की, ब्लॅकबेरीच्या जांभळ्या रंगासाठी जबाबदार असलेले अँथोसायनिन्स, मेंदूमध्ये रक्त प्रवाह वाढवू शकतात आणि स्मरणशक्ती आणि लक्ष नियंत्रित करणारे मेंदूचे भाग सुधारू शकतात. दुसऱ्या एका अभ्यासात असं नमुद करण्यात आलं आहे की, ज्या लोकांनी ब्लॅकबेरीसह फ्लेव्होनॉइड-समृद्ध बेरी मिश्रण खाल्ले त्यांची विचार करण्याची क्षमता सहा तासांच्या आत सुधारते.
- हृदयरोगाचा धोका कमी करते: ब्लॅकबेरीमध्ये फायबर, आयसोफॉर्म्स आणि अँथोसायनिन्स सारखे हृदय-संरक्षणात्मक संयुगे असतात. नियमितपणे बेरी खाल्ल्याने हृदयरोगाचा धोका 17 टक्क्यांनी आणि हृदयरोगाने मृत्यू होण्याचा धोका 9 टक्क्यांनी कमी होऊ शकतो. इतर संशोधनातून असं दिसून आलं आहे की, ब्लॅकबेरी आणि इतर बेरी खाल्ल्याने रक्तदाब आणि कमी घनतेचे लिपोप्रोटीन (LDL) कोलेस्ट्रॉल (जे धमन्या बंद करते) कमी करण्यास आणि रक्तातील साखर नियंत्रित करण्यास मदत होते. हे सर्व हृदयाचे संरक्षण करण्यास मदत करू शकते.
- कर्करोग रोखते: ब्लॅकबेरीमधील अँटिऑक्सिडंट्स आणि इतर संयुगे हानिकारक मुक्त रॅडिकल्सना निष्क्रिय करण्यास मदत करतात. ब्लॅकबेरी खाल्ल्याने कर्करोगाच्या पेशी वाढण्यापासून रोखता येते. ब्लॅकबेरी कोलोरेक्टल कर्करोग रोखण्यास देखील मदत करू शकतात. संशोधनात असं दिसून आलं आहे की, ब्लॅकबेरी अर्क कोलनमध्ये कर्करोगाच्या पेशी वाढण्यास अनुमती देणारी एक महत्त्वाची प्रक्रिया रोखू शकते. परंतु, हा अभ्यास मानवांवर नाही तर प्रयोगशाळेतील उंदरांवर करण्यात आला होता, म्हणून अधिक संशोधन आवश्यक आहे.
- मधुमेहाशी लढा देते: ब्लॅकबेरी नियमितपणे खाल्ल्याने मधुमेह टाळता येतो. त्यात असलेले फायबर पचन मंदावते आणि रक्तातील साखरेची पातळी कमी करण्यास मदत करते. हे फळ चयापचय आरोग्य देखील सुधारते. ब्लॅकबेरी खाल्ल्याने चरबी झपट्यान कमी करता येते. जास्त वजन असलेल्या आणि लठ्ठ व्यक्तींमध्ये इन्सुलिन संवेदनशीलता सुधारण्यात ब्लॅकबेरी महत्त्वाची भूमिका बजावतात.
- हाडांच्या आरोग्यास समर्थन देते: ब्लॅकबेरीसह बेरीमधील पोषक तत्वांच्या फायद्यांचा आढावा घेणाऱ्या अभ्यासांच्या पुनरावलोकनात असे आढळून आले की, ही फळे ऑस्टियोपेनिया टाळण्यास मदत करू शकतात, ही अशी स्थिती आहे ज्यामध्ये हाडे कमकुवत होतात आणि तुटण्याची शक्यता जास्त असते. ब्लॅकबेरीमध्ये आवश्यक जीवनसत्त्वे आणि खनिजे भरपूर असतात जी (जसे की मॅंगनीज) हाडांची घनता वाढवतात आणि हाडांच्या निर्मितीला चालना देतात. व्हिटॅमिन के हाडांच्या ऊती तयार करणारे प्रथिने सक्रिय करते, ज्यामुळे फ्रॅक्चरचा धोका कमी होतो. व्हिटॅमिन सी हाडे, संयोजी ऊती आणि रक्तवाहिन्यांमध्ये कोलेजन तयार करण्यात भूमिका बजावते, ज्यामुळे हाडे मजबूत होतात.
- पचन सुधारते: ब्लॅकबेरीमध्ये विरघळणारे आणि अघुलनशील फायबर असतात. जे पचनासाठी आवश्यक असतात. विरघळणारे फायबर पाणी शोषून घेते, ज्यामुळे अन्न पचनसंस्थेतून हळूहळू पुढे जाऊ शकते. ज्यामुळे पोषक तत्वांचे चांगले शोषण होते. अघुलनशील फायबर मलमध्ये मोठ्या प्रमाणात भर घालते. ज्यामुळे अन्न आतड्यांमधून अधिक सहजपणे जाऊ शकते, ज्यामुळे नियमित आतड्याची हालचाल होते आणि बद्धकोष्ठता टाळता येते.
- दंत आरोग्य चांगले राखते: संशोधनातून असं दिसून आलं आहे की, ब्लॅकबेरी अर्क बॅक्टेरिया, विषाणू आणि जळजळीशी लढू शकते, ज्यामुळे पिरियडोंटल आजार टाळण्यास मदत होऊ शकते. एका अभ्यासात असं आढळून आलं आहे की, झायलिटॉल आणि फ्रीज-ड्राय ब्लॅकबेरी पावडर (50 मिग्रॅ) असलेले च्युइंगम लाळेतील बॅक्टेरिया कमी करते. ज्यामुळे तोंडाचे आरोग्य लक्षणीयरीत्या सुधारते.
एका कप ब्लॅकबेरीमध्ये हे पोषण घटक असतात.
- कॅलरीज: 63.5
- कार्बोहायड्रेट्स: 14.4 ग्रॅम (ग्रॅम)
- प्रथिने: 2 ग्रॅम
- चरबी: 0.74 ग्रॅम
- फायबर: 7.95 ग्रॅम
- साखर: 7.32 ग्रॅम
- सोडियम: 1.5 मिलीग्राम (मिग्रॅ)
- व्हिटॅमिन सी:31.5 मिग्रॅ
- मॅग्नेशियम: 30 मिग्रॅ
- कोलीन: 12.8 मिग्रॅ
- पोटॅशियम: 243 मिग्रॅ
- व्हिटॅमिन ई: 1.76 मिग्रॅ
- फोलेट: 37.5 मायक्रोग्राम (एमसीजी)
- व्हिटॅमिन के: 29.7 एमसीजी
शेल्फ लाइफ वाढवण्यासाठी फ्रीजमध्ये ठेवा: ब्लॅकबेरीज लवकर खराब होतात, म्हणून त्यांना गोठवणे हा त्यांचा शेल्फ लाइफ वाढवण्याचा एक उत्तम मार्ग आहे. बेरीज धुवा आणि त्यांना पूर्णपणे वाळवू द्या, नंतर त्यांना चर्मपत्र कागदाने झाकलेल्या कुकी शीटवर ठेवा. एक तास गोठवल्यानंतर, त्यांना लहान पिशव्या किंवा हवाबंद कंटेनरमध्ये ठेवा आणि फ्रीजरमध्ये ठेवा.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)