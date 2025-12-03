ETV Bharat / health-and-lifestyle

वजन कमी करून चमकदार त्वचा मिळवायची आहे का? दररोज हे फळ खा!

किवी हे फळ व्हिटॅमिन सीने समृद्ध आहे. या फळामध्ये कॅलरीज खूप कमी प्रमाणात आढळतात. यामुळे वेटलॉस करणाऱ्यांसाठीच नाही तर त्वचेसाठी देखील किवी फायदेशीर आहे.

वजन कमी करून चमकदार त्वचा मिळवायची आहे का? दररोज हे फळ खा! (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : December 3, 2025 at 11:00 AM IST

health benefits of kiwi fruits: किवी फळ केवळ चवीला गोड नसलं तरी त्यात व्हिटॅमिन सी, व्हिटॅमिन के, व्हिटॅमिन ई, फोलेट आणि पोटॅशियम सारख्या शरीराला आवश्यक पोषक घटकांचा मुबलक प्रमाणात साठा आहे. किवी या फळाला पोषक तत्वांचं भांडार मानलं जातं. तसंच हे व्हिटॅमिन सीच पॉवरहाऊस आहे. हे फळ वर्षभर बाजारात उपलब्ध असते. चमकदार त्वचेपासून ते हृदयाचे रक्षण करण्यापर्यंत, हे फळ आपल्याला अनेक आरोग्यदायी फायदे प्रदान करते. दररोज किवी फळ खाण्याचे आरोग्य फायदे काय आहेत? ते जाणून घेऊ.

रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवते: किवीमध्ये संत्र्यापेक्षा जास्त प्रमाणात व्हिटमिन सी आढळते. यामुळे याच्या नियमित सेवनाने रोगप्रतिकार शक्ती मजबूत होते. तसंच व्हिटॅमिन सी आणि अँटीऑक्सिडंट्सने समृद्ध असलेले किवीफ्रूट हंगामी आजारांपासून संरक्षण करण्यास मदत करते. याच्या सेवनाने सर्दी, ताप, खोकला आणि इतर संसर्गजन्य आजार टाळण्यास मदत होते.

हृदयाच्या आरोग्याचे रक्षण करते: किवी फळातील पोटॅशियम हृदयाचे आरोग्य सुधारण्यास मदत करते. किवी फळ आरोग्यासाठी सर्वोत्तम आहे. विशेषतः, ते रक्तदाब नियंत्रित करण्यास मदत करते. नुकत्याच प्रकाशित करण्यात आलेल्या एका अभ्यासातून असं दिसून आलं आहे की, दररोज 1 किवी फळ खाल्ल्याने रक्ताच्या गुठळ्या होण्याचा धोका कमी होतो. तसंच त्यात असलेले नार्च्छिम् खराब चरबी कमी करण्यास मदत करते.

चमकणारी त्वचा: किवी हे त्वचेच्या आरोग्यासाठी एक सुपरफूड आहे. त्यात व्हिटॅमिन सीचे उच्च प्रमाण कोलेजन तयार करण्यास मदत करते, जे त्वचा तरुण आणि मजबूत ठेवण्यासाठी आवश्यक आहे. व्हिटॅमिन ई आणि अँटीऑक्सिडंट्स सूर्याच्या नुकसानाशी आणि अकाली वृद्धत्वाशी लढण्यास मदत करतात.

पचन सुधारते: किवी फळामध्ये भरपूर फायबर असते, जे बद्धकोष्ठतेची समस्य टाळण्यासाठी उत्तम आहे. शिवाय, त्यात 'अ‍ॅपक्टिनिडिन' नावाचे एक अद्वितीय एंजाइम असते. ते प्रथिने पचवण्यास आणि अन्नाचे सहज पचन करण्यास मदत करते, जे विशेषतः मांस किंवा मासे खाल्ल्यानंतर उपयुक्त आहे.

झोपेची गुणवत्ता सुधारते: निद्रानाशाने ग्रस्त असलेल्यांसाठी किवी हा एक उत्तम उपाय आहे. किवी फळामध्ये सेरोटोनिन नावाचा हार्मोन आणि अँटीऑक्सिडंट्स असतात. अभ्यासातून असं दिसून आलं आहे की, ते झोपेची गुणवत्ता सुधारते आणि लवकर झोप येण्यास मदत करते.

डोळ्यांच्या आरोग्याचे रक्षण करते: किवी फळामध्ये ल्युटीन आणि झेक्सॅन्थिन सारख्या कॅरोटीनॉइड्स भरपूर प्रमाणात असतात. हे पोषक तत्व डोळ्यांचे संरक्षण करतात आणि वयाशी संबंधित मॅक्युलर डीजनरेशन सारख्या डोळ्यांच्या आजारांचा धोका कमी करण्यास मदत करतात.

दम्याची लक्षणे कमी करते: किवी फळामध्ये व्हिटॅमिन सी आणि उच्च अँटीऑक्सिडंट्समुळे, ते श्वसन आरोग्य सुधारण्यास मदत करते. यामुळे दमा असलेल्या लोकांमध्ये घरघर येणे आणि फुफ्फुसांचे कार्य सुधारण्यास मदत होते.

वजन व्यवस्थापनासाठी उत्तम: किवी फळामध्ये कॅलरीज कमी असतात आणि पाण्याचे प्रमाण जास्त असते. त्यात असलेले फायबर तुम्हाला जास्त काळ पोट भरल्यासारखे वाटते. तसेच, त्यात कमी ग्लायसेमिक इंडेक्स आहे, ज्यामुळे रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित करू इच्छिणाऱ्यांसाठी ते एक निरोगी नाश्ता आहे.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

