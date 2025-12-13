ETV Bharat / health-and-lifestyle
फक्त 90 दिवस साखर टाळल्यास शरीरारत होतात हे आश्चर्यकारक बदल
जर आपण केवळ 90 दिवसांसाठी साखर सोडली तर शरीरात कोणते बदल दिसून येतील. वाचा सविस्तर..,
Published : December 13, 2025 at 1:54 PM IST
benefits of cutting out sugar: निसर्गाने जीवन सोपं करण्यासाठी आपल्याला अनेक गोष्टी दिल्या आहेत. परंतु, कालांतराने, आपण या नैसर्गिक उत्पादनांवर प्रक्रिया करू लागलो आहोत, बहुतेकदा कृत्रिम घटक आणि रसायने यामध्ये जोडली जातात. आज, आपलं बहुतेक अन्न प्रक्रिया केलेले असते. तसंच त्यात काही उच्च पातळीच्या अॅडिटीव्हसह, अल्ट्रा-प्रोसेस्ड देखील असतात. साखर हे त्याचे एक उदाहरण आहे.
अनेकांना गोड आवडत नाही. मात्र, रिफाइंड साखरेपासून तयार केलेले गोड पदार्थ आवडतात ते खूप हानिकारक असतात. म्हणूनच साखरेला ‘पांढरे विष’ असं देखील म्हटलं जातं. जास्त साखर खाल्ल्याने अनेक गंभीर आजार होऊ शकतात. तुम्ही दररोज किती साखर खावी हे तुमच्या एकूण कॅलरीजचे सेवन, क्रियाकलाप पातळी आणि इतर घटकांवर अवलंबून असते. सर्वसाधारणपणे, शक्य असेल तेव्हा जास्त साखर टाळणं चांगलं, कारण त्यात फायदेशीर पोषक तत्वांचा अभाव असतो. जास्त साखर खाल्ल्याने अनेक गंभीर आजार होऊ शकतात. जास्त साखर खाल्ल्याने कॅलरीजचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढू शकते, ज्यामुळे तुमच्या चयापचयात नुकसान होऊ शकते.
साखरेमध्ये ऊर्जा देणारे कार्बोहायड्रेट्स असतात, परंतु त्याचे रिफाइंड फॉर्म शरीराला हानी पोहोचवू शकणाऱ्या रसायनांनी भरलेले असते. खरं तर, आपल्याला नैसर्गिक स्रोतांमधून पुरेसे कार्बोहायड्रेट्स मिळतात, ज्यामुळे साखरेचे जास्त सेवन अनावश्यक आणि धोकादायक देखील बनते. पण जर एखाद्याने 90 दिवसांसाठी साखर पूर्णपणे सोडून दिली तर काय होईल? अधिक जाणून घ्या.
साखर सोडल्यानंतर सुरुवातीच्या दिवसांत काय होते? गॅस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्ट सौरभ सेठी यांच्या मते , साखर सोडल्यानंतर पहिल्या काही दिवसांत लोकांना डोकेदुखी, चिडचिड, थकवा आणि जास्त साखरेची इच्छा जाणवते. तज्ञांचे म्हणणे आहे की मेंदूला साखरेपासून ऊर्जा मिळवण्याची सवय झाल्यामुळे असे होते. साधारणपणे, नवीन सवय तयार होण्यासाठी सुमारे 21 दिवस आणि सवय होण्यासाठी सुमारे 66 दिवस लागतात. हा एक तात्पुरता टप्पा आहे, जो काही दिवस किंवा आठवडे टिकू शकतो, त्यानंतर ऊर्जा आणि मानसिक शांती सुधारते.
90 दिवस साखरेशिवाय राहिल्यानंतर काय होते? तीन महिने साखरेचे सेवन टाळल्यानंतर, सकारात्मक परिणाम दिसू लागतात. तज्ञांच्या मते, असं केल्यानं अनेक लोकांचे वजन कमी होते आणि त्यांच्या इन्सुलिन संवेदनशीलतेत सुधारणा होते. ज्यामुळे रक्तातील साखरेचे नियमन होण्यास मदत होते. आतड्यांतील निरोगी मायक्रोबायोममुळे उर्जेची पातळी अधिक स्थिर होते, पचन सुधारते आणि त्वचा स्वच्छ दिसते. मूड स्विंग कमी होतात आणि दातांचे आरोग्य सुधारते ज्यामुळे पोकळी निर्माण होण्याचा धोका कमी होतो.
हे लक्षात घेण्यासारखे : साखर पूर्णपणे बंद केल्यानंतर सुरुवातीच्या काळात लोकांना खाण्याची तीव्र इच्छा, मूड स्विंग किंवा थकवा जाणवू शकतो, परंतु ही लक्षणे सहसा काही आठवड्यांनंतर कमी होतात. दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या आठवड्यात, अनेकांना पचन सुधारणे, चांगली झोप आणि चमकदार त्वचा आढळते. इन्सुलिनची पातळी सामान्य झाल्यामुळे आणि चरबी जमा होणे (विशेषतः पोटाभोवती) कमी झाल्यामुळे नैसर्गिकरित्या वजन कमी होते. मिठाई खाण्याची इच्छा देखील कमी होते. रिफाइंड साखरेचे सेवन केल्याने रक्तातील साखरेच्या पातळीत जलद वाढ होते, ज्यामुळे तुम्हाला थकवा आणि सुस्ती येऊ शकते. अशा परिस्थितीत, साखर कमी केल्याने तुम्हाला अधिक ऊर्जावान वाटण्यास मदत होईल.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)