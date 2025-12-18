ETV Bharat / health-and-lifestyle
सावधान! तुम्ही देखील 6 तासापेक्षा कमी झोप घेता काय? शरीरावर होतात हे परिणाम
झोप ही मानवी शरीराची मूलभूत गरज आहे. चांगल्या आरोग्यासाठी आणि आनंदी जीवनासाठी पुरेशा प्रमाणात झोप घेणं आवश्यक आहे. वाचा सविस्तर..,
Published : December 18, 2025 at 3:44 PM IST
SLEEPING 6 HOURS OR LESS EVERY DAY: निरोगी आयुष्यासाठी निरोगी आहाराइतकेच चांगली झोप देखील महत्त्वाची आहे. चांगल्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यासाठी 7 ते 9 तासांची झोप आवश्यक आहे. सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल अँड प्रिव्हेन्शन आणि यूएस न्यूज अँड वर्ल्ड रिपोर्टच्या स्टेट ऑफ स्लीप रिपोर्ट 2024 नुसार, अपुरी झोप मधुमेह, उच्च रक्तदाब, नैराश्य, हृदयविकाराचा झटका, लठ्ठपणा आणि स्ट्रोकचा धोका वाढवू शकते. या लेखात, दिवसातून 6 तासांपेक्षा कमी झोपेशी संबंधित संभाव्य समस्यांबद्दल जाणून घेऊया
6 तासांपेक्षा कमी झोप घेतल्याने उद्भवू शकणाऱ्या आरोग्य समस्या
- मेंदू नीट काम करणार नाही: जर तुम्ही दररोज पुरेशी झोप घेतली नाही तर तुमचा मेंदू नीट काम करणार नाही. यामुळे एकाग्रता कमी होईल, म्हणून तुम्ही दिवसातून कमीत कमी 8 तास झोप घेतली पाहिजे. असं तज्ञांचं म्हणणं आहे.
- चेहऱ्यावर सुरकुत्या: झोपेच्या कमतरतेमुळे त्वचेच्या आरोग्यावर नकारात्मक परिणाम होतो, ज्यामुळे सुरकुत्या आणि डार्क सर्कल येतात.
- हार्मोनल असंतुलन: झोपेचा अभाव प्रामुख्याने हार्मोनल सिस्टमवर परिणाम करतो. यामुळे स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोलची पातळी वाढते. याचा परिणाम रक्तदाब, चिंता, चिडचिड आणि भूक यावर देखील होतो. दिवसातून सहा तासांपेक्षा कमी झोपल्याने शरीरातील इन्सुलिन संतुलन बिघडते. कालांतराने, यामुळे टाइप 2 मधुमेहाचा धोका वाढतो.
- कमकुवत रोगप्रतिकारक शक्ती: झोपेचा अभाव रोगप्रतिकारक शक्ती कमकुवत करतो. परिणामी, तुम्हाला आरोग्याच्या समस्या अधिक वेळा जाणवतील.
- स्मरणशक्ती कमी होणे: पुरेशी झोप न घेतल्याने मेंदूवर परिणाम होऊ शकतो, ज्यामुळे स्मरणशक्ती कमी होते. झोपेचा अभाव एकाग्रता आणि निर्णय घेण्यावर देखील परिणाम करू शकतो.
- जुनाट आजार: रात्री सहा तासांपेक्षा कमी झोप घेतल्याने हृदयरोग, स्ट्रोक, लठ्ठपणा, मधुमेह, नैराश्य आणि ताण यासारख्या समस्या उद्भवू शकतात. नवीन अभ्यासातून असं दिसून आलं आहे की, झोपेचा अभाव केवळ थकवाच नाही तर अनेक गंभीर धोके देखील वाढवू शकतो. अमेरिकन हार्ट असोसिएशनचं म्हणणं आहे की, उच्च रक्तदाब, टाइप 2 मधुमेह, हृदयरोग किंवा स्ट्रोकचा इतिहास असलेले मध्यमवयीन प्रौढ जे दररोज रात्री सहा तासांपेक्षा कमी झोपतात त्यांना कर्करोग आणि अकाली मृत्यूचा धोका वाढू शकतो.
- अभ्यास काय सांगतो: एका अभ्यासाच्या निकालांनुसार, विशेषतः, उच्च रक्तदाब किंवा मधुमेह असलेले लोक जे रात्री सहा तासांपेक्षा कमी झोपतात त्यांना सहा तास किंवा त्याहून अधिक झोपणाऱ्यांच्या तुलनेत हृदयरोग किंवा स्ट्रोकमुळे मृत्यू होण्याचा धोका दुप्पट असतो. या तीन दशकांच्या अभ्यासादरम्यान, हृदयरोग किंवा स्ट्रोकचा इतिहास असलेल्या आणि कमी झोपणाऱ्या लोकांना कर्करोगाने मृत्यू होण्याचा धोका तिप्पट होता. "अभ्यासातून असं दिसून येते की, या आरोग्य स्थिती आणि जोखीम घटक असलेल्या काही लोकांसाठी पुरेशी झोप घेणे फायदेशीर ठरू शकते," असं प्रमुख लेखक आणि झोप मानसशास्त्रज्ञ ज्युलिओ फर्नांडिस-मेंडोझा यांनी एका बातमीपत्रात म्हटलं आहे.
या अभ्यासात 1,600 हून अधिक प्रौढांचा समावेश होता. ज्यांना दोन गटांमध्ये विभागण्यात आलं होतं. एका गटात स्टेज 2 उच्च रक्तदाब किंवा टाइप 2 मधुमेह असलेल्या लोकांचा समावेश होता. दुसऱ्या गटात हृदयरोग किंवा स्ट्रोकचा इतिहास असलेल्या लोकांचा समावेश होता. 1991 ते 1998 दरम्यान, सहभागींचा रात्री झोपेच्या प्रयोगशाळेत अभ्यास करण्यात आला. त्यानंतर 2016 च्या अखेरीपर्यंत संशोधकांनी त्यांच्या मृत्यूच्या कारणांचा मागोवा घेतला. या काळात 512लोकांचा मृत्यू झाला. यापैकी एक तृतीयांश मृत्यू हृदयरोग किंवा स्ट्रोकमुळे झाले आणि एक चतुर्थांश कर्करोगामुळे झाले.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)