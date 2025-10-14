ETV Bharat / health-and-lifestyle

रोज आलं खाल्ल्यास काय होतं? जाणून घ्या तज्ञ काय म्हणतात

आलं हे स्वयंपाकघरातील एक अद्भुत औषधी वनस्पती आहे. खराब कोलेस्ट्रॉल आणि इतर अनेक आजार दूर करण्यास ते प्रभावी आहे.

By ETV Bharat Health Team

Published : October 14, 2025 at 7:22 PM IST

2 Min Read
HEALTH BENEFITS OF GINGER: आल्याचा वापर आपण आपल्या रोजच्या स्वयंपाकात करतो, त्यात अनेक औषधी गुणधर्म आहेत. तज्ञाचं म्हणणं आहे की, आल्यामध्ये दाहक-विरोधी गुणधर्म आहेत जे जळजळ आणि चिडचिड कमी करतात आणि त्यात मळमळ कमी करण्याची क्षमता आहे. आलं संधिवात आणि ऍलर्जीसारख्या परिस्थिती नियंत्रित करण्यासाठी प्रभावी असल्याचं म्हटलं जातं. तसंच महिलांमध्ये मासिक पाळीच्या वेदना कमी करण्यास देखील आलं मदत करते. या संदर्भात, आल्याचे आरोग्य फायदे जाणून घेऊया...

  • पचनास मदत करते: तज्ञांचं म्हणणं आहे की, आलं पाचक एंजाइम्सचे उत्पादन उत्तेजित करते आणि अन्न पचनमार्गातून जलद गतीने जाण्यास मदत करते. तसंच आलं अपचन, पोटफुगी आणि बद्धकोष्ठता यासारख्या समस्या कमी करते असं म्हटलं जाते. याव्यतिरिक्त, नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिनच्या एका अभ्यासात असं म्हटलं आहे, की गर्भधारणेदरम्यान मॉर्निंग सिकनेस, प्रवासादरम्यान मोशन सिकनेस आणि केमोथेरपीनंतर मळमळ कमी करण्यासाठी आलं खूप प्रभावी आहे.
  • जळजळ कमी करते: आल्यामध्ये जिंजरोल्स नावाचे शक्तिशाली दाहक-विरोधी आणि अँटीऑक्सिडंट गुणधर्म असतात, जे शरीरातील वेदना आणि सूज कमी करण्यास मदत करतात. हे विशेषतः सांधेदुखीमुळे होणारी जळजळ आणि वेदना कमी करण्यास उपयुक्त आहे. मासिक पाळीच्या दरम्यान पोटदुखी कमी करण्यासाठी देखील आलं प्रभावी आहे.
  • रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवते: आल्यामधील अँटीऑक्सिडंट्स रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत करण्यास मदत करतात. म्हणून, ते सर्दी, खोकला आणि घसा खवखवणे यासारख्या सामान्य आजारांची लक्षणे कमी करण्यास मदत करते आणि शरीराचे रोगांपासून संरक्षण करते. आल्याचे प्रतिजैविक गुणधर्म विशिष्ट प्रकारच्या बॅक्टेरिया आणि विषाणूंशी लढण्यास मदत करतात असं म्हटलं जाते.
  • हृदय आरोग्यासाठी फायदे: UCLA हेल्थच्या एका अभ्यासात असं आढळून आलं आहे की, आल्यामधील पोषक तत्वे खराब कोलेस्टेरॉलची पातळी कमी करू शकतात. तज्ञांचं म्हणणं आहे की, याच्या नियमित सेवनाने रक्तदाब कमी होऊ शकतो आणि रक्त परिसंचरण सुधारू शकते. ते निरोगी हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधी प्रणाली राखण्यास मदत करते आणि हृदयरोगाचा धोका कमी करते.
  • रक्तातील साखर नियंत्रण: अभ्यासातून असं दिसून आलं आहे की, आल्याचा रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित करण्यासाठी, इन्सुलिन संवेदनशीलता सुधारण्यासाठी आणि लिपिड प्रोफाइल सुधारण्यासाठी फायदेशीर प्रभाव पडतो. मधुमेहींमध्ये रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित करण्यास आणि एकूण ग्लायसेमिक नियंत्रण सुधारण्यास मदत करते असं म्हटलं जातं. क्लीव्हलँड क्लिनिकच्या एका अभ्यासातून असं सूचित होते की, जिंजरॉल रक्तातील साखरेची पातळी स्थिर करण्यात आल्याची भूमिका देखील स्पष्ट करू शकते, जे टाइप 2 मधुमेहाच्या दीर्घकालीन आरोग्य परिणामांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महत्वाचे आहे.
  • मेंदूचे कार्य: अनेक अभ्यासातून असं स्पष्ट झालंय की आलं मेंदूचे कार्य सुधारते आणि वयाशी संबंधित संज्ञानात्मक घट होण्यापासून संरक्षण करते. त्याचे अँटिऑक्सिडंट आणि दाहक-विरोधी गुणधर्म स्मरणशक्ती आणि संज्ञानात्मक कार्य सुधारण्यास हातभार लावतात.
  • जरी आले बहुतेक लोकांसाठी सुरक्षित असले तरी, तज्ञ म्हणतात की ते विशिष्ट औषधे घेत असलेल्या किंवा विशिष्ट आरोग्य समस्या असलेल्या लोकांसाठी हानिकारक ठरू शकते. तुमच्या आहारात मोठ्या प्रमाणात आले समाविष्ट करण्यापूर्वी तज्ञांचा सल्ला घेणे गरजेचं आहे.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

