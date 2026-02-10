ETV Bharat / health-and-lifestyle

तुम्ही रोज सकाळी ब्लॅक कॉफी पिता का? माहित करून घ्या ही महत्वपूर्ण माहिती

तुम्हाला रोज सकाळी कॉफी पिण्याची सवय आहे का? तुम्हाला ब्लॅक कॉफी सर्वात जास्त आवडते का? मग तुम्हाला या गोष्टी माहित असायला हव्यात...

HEALTH BENEFITS COFFEE BLACK COFFEE GOOD FOR YOUR HEALTH CARDIOVASCULAR BENEFITS OF COFFEE BLACK COFFEE
तुम्ही रोज सकाळी ब्लॅक कॉफी पिता का? माहित करून घ्या ही महत्वपूर्ण माहिती (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : February 10, 2026 at 7:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

health Benefits Coffee: अनेकांना दिवसाची सुरुवात कॉफीने करण्याची सवय असते. बरेच लोक ब्लॅक कॉफी पसंत करतात. ब्लॅक कॉफीने सकाळची सुरुवात करणे ही एक लोकप्रिय सवय आहे कारण ती त्वरित ऊर्जा आणि मानसिक सतर्कता प्रदान करते. ब्लॅक कॉफीमध्ये केवळ आनंददायी सुगंध, चव आणि त्वरित ऊर्जा नसते, तर ती अनेक आरोग्य समस्या टाळण्यास आणि मानसिक आरोग्य सुधारण्यास देखील मदत करते. त्याचे अँटीऑक्सिडंट गुणधर्म मेंदूचे कार्य सुधारण्यास आणि मेंदूची शक्ती वाढविण्यास मदत करतात. शिवाय, दररोज सकाळी नियमितपणे ब्लॅक कॉफी पिण्याचे अनेक आरोग्य फायदे आहेत. चला त्यांच्याबद्दल अधिक जाणून घेऊया...

HEALTH BENEFITS COFFEE BLACK COFFEE GOOD FOR YOUR HEALTH CARDIOVASCULAR BENEFITS OF COFFEE BLACK COFFEE
तुम्ही रोज सकाळी ब्लॅक कॉफी पिता का? माहित करून घ्या ही महत्वपूर्ण माहिती (Getty Images)

अँटीऑक्सिडंट्स: नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिननुसार, ब्लॅक कॉफीमध्ये क्लोरोजेनिक अ‍ॅसिड आणि मेलानॉइडिन्ससारखे शक्तिशाली अँटीऑक्सिडंट्स असतात. हे संयुगे शरीरातील हानिकारक मुक्त रॅडिकल्सना निष्क्रिय करण्यास मदत करतात, ज्यामुळे कर्करोग आणि हृदयरोगासारख्या दीर्घकालीन आजारांचा धोका कमी होतो. दररोज सकाळी एक कप ब्लॅक कॉफी पिल्याने शरीराला अँटीऑक्सिडंट्स मिळतात आणि आजारांशी लढण्याची क्षमता मजबूत होते.

संज्ञानात्मक कार्य: मानसिक शांती मिळवणाऱ्यांसाठी ब्लॅक कॉफी हे एक उत्तम पेय आहे. त्यातील कॅफिन नैसर्गिकरित्या मेंदूला आराम देते. ते एडेनोसिनला ब्लॉक करते, एक न्यूरोट्रांसमीटर जो मानसिक आरोग्यासाठी हानिकारक असू शकतो आणि डोपामाइन आणि नॉरपेनेफ्रिन सारख्या आनंद-प्रेरक न्यूरोट्रांसमीटरना सक्रिय करते. हे तुमचा मूड सुधारण्यास, एकाग्रता वाढविण्यास आणि तुमचा मेंदू अधिक सक्रिय करण्यास मदत करतात.

शारीरिक कार्यक्षमता: तुम्ही जिमला जात असाल किंवा दिवसभर व्यस्त असलात तरी, ब्लॅक कॉफी पिणे ही एक चांगली कल्पना आहे. यामुळे तुमची शारीरिक कार्यक्षमता सुधारण्यास मदत होते. अनेक अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की कॉफीमधील कॅफिन रक्तातील अ‍ॅड्रेनालाईनची पातळी वाढवते. यामुळे शरीराला चरबीच्या ऊतींमधून फॅटी अ‍ॅसिड एकत्रित करण्यास आणि त्यांचा ऊर्जा म्हणून वापर करण्यास अनुमती मिळते. म्हणूनच, जे लोक नियमितपणे व्यायाम करतात ते सकाळी ब्लॅक कॉफी पिऊन काही अतिरिक्त कॅलरीज बर्न करू शकतात.

वजन नियंत्रण: आजकाल दहापैकी सात लोक वजन कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ब्लॅक कॉफी वजन कमी करण्यासाठी एक उत्तम आहे. कॉफीमधील कॅफिन केवळ तुमचे चयापचय वाढवत नाही तर दिवसभरात जास्त कॅलरीज बर्न करण्यास देखील मदत करते. ते तुमची भूक देखील कमी करते आणि तुम्हाला जास्त कॅलरीज घेण्यापासून रोखते. परिणामी, तुम्ही संतुलित आहार राखू शकता आणि तुमचे वजन नियंत्रणात ठेवू शकता.

यकृताचे आरोग्य: यकृत शरीरातील विषारी पदार्थ काढून टाकण्यास आणि पोषक तत्वांचे पचन करण्यास मदत करते. म्हणून, ते निरोगी ठेवणे अत्यंत महत्वाचं आहे. काही संशोधनातून असं दिसून आलं आहे की, दररोज सकाळी ब्लॅक कॉफी पिल्याने सिरोसिस आणि लिव्हर कॅन्सर सारख्या यकृताच्या आजारांपासून बचाव होऊ शकतो. खरं तर, काही अभ्यासातून असं आढळून आलं आहे की, जे लोक नियमितपणे कॉफी पितात त्यांना यकृताच्या आजाराचा धोका न पिणाऱ्यांपेक्षा 80 टक्के कमी असतो. तज्ञ स्पष्टपणे सांगतात की, सकाळी ब्लॅक कॉफी पिण्याची सवय आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर ठरू शकते.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

हेही वाचा

TAGGED:

HEALTH BENEFITS COFFEE
BLACK COFFEE GOOD FOR YOUR HEALTH
CARDIOVASCULAR BENEFITS OF COFFEE
BLACK COFFEE
BLACK COFFEE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.