स्वयंपाकघरातील ‘हे’ लहान पांढरे बीज सुपरफूड पेक्षा कमी नाही!
तीळ दिसायला लहान आहेत, परंतु ते पौष्टिक आणि आरोग्यदायी फायद्यांनी परिपूर्ण आहे. त्यात प्रथिने, कॅल्शियम, लोह, फायबर, मॅग्नेशियम आणि अँटिऑक्सिडंट्स असतात.
Published : January 27, 2026 at 4:01 PM IST
Health benefits Of sesame seeds: निसर्गाने आपल्याला अशा अनेक गोष्टी दिल्याय ज्या आरोग्यासाठी अत्यंत फायदेशीर आहेत. यामुळे निरोगी जीवनशैलीकरिता आपल्या आहारात त्या समाविष्ट करून घेणे फार महत्त्वाचे आहे. तीळ त्यापैकी एक आहे. प्राचीन काळापासून आयुर्वेदात तीळ औषधी म्हणून वापरले जातात. दिसायला लहान परंतु आरोग्यासाठी तीळ सुपरफूडपेक्षा कमी नाहीत. हे पदार्थांची चव किंवा सुगंधच वाढवत नाही तर अनेक आरोग्यदायी फायदे प्रदान करते. म्हणून तिळाचे सेवन करणे वरदानापेक्षा कमी नाही.
तिळामध्ये प्रथिने, कॅल्शियम, लोह, फायबर, ओमेगा-६ फॅटी अॅसिड, अँटिऑक्सिडंट्स आणि अनेक आवश्यक खनिजे असतात. म्हणूनच तीळ हिवाळ्यातील मुख्य अन्न मानले जाते. जे शरीराला ऊर्जा, उष्णता आणि शक्ती प्रदान करते. चला तिळाचे प्रमुख फायदे जाणून घेऊया.
पचनसंस्था मजबूत करते: तीळ फायबरने समृद्ध आहेत. जे पचन सुधारण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते. तसंच तीळ बद्धकोष्ठता दूर करण्यास आणि आतड्यांचे आरोग्य राखण्यास मदत करते. पोटाच्या समस्या कमी करण्यासाठीही तिळाचे तेल फायदेशीर आहे, असं तज्ञांचं मत आहे.
रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवते: तिळात जस्त, लोह, सेलेनियम, तांबे आणि व्हिटॅमिन बी६ सारखे पोषक घटक असतात, जे शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत करतात. हे संक्रमण आणि हंगामी आजारांपासून संरक्षण करण्यास मदत करते.
हाडे मजबूत करते: तिळात कॅल्शियम, फॉस्फरस आणि मॅग्नेशियम भरपूर प्रमाणात असते, जे हाडे आणि दात मजबूत करण्यास मदत करते. विशेषतः महिलांसाठी, ते ऑस्टियोपोरोसिस रोखण्यास मदत करू शकतात. तसंच तिळामध्ये सेसमिन हे अँटीऑक्सिडंट्स कर्करोगाच्या पेशींची वाढ होण्यास रोखते.
हृदयासाठी फायदेशीर: तिळात निरोगी चरबी, फायटोस्टेरॉल आणि अँटीऑक्सिडंट्स असतात, जे वाईट कोलेस्ट्रॉल (LDL) कमी करण्यास आणि चांगले कोलेस्ट्रॉल (HDL) वाढविण्यास मदत करतात. यामुळे हृदयाचे आरोग्य सुधारते आणि हृदयविकाराचा झटका किंवा स्ट्रोकचा धोका कमी होतो.
त्वचा आणि केसांसाठी एक वरदान: तिळाचे तेल त्वचेला खोलवर पोषण आणि मऊ करते. त्यात असलेले अँटीऑक्सिडंट्स आणि जीवनसत्त्वे वृद्धत्वविरोधी गुणधर्म प्रदान करतात. केसांसाठी, तिळाचे तेल केसांच्या वाढीस प्रोत्साहन देते आणि कोंडा सारख्या समस्या टाळते.
ऊर्जा आणि तग धरण्याची क्षमता वाढवते: हिवाळ्यात तीळ खाल्ल्याने शरीराला अतिरिक्त ऊर्जा मिळते. तिळातील निरोगी चरबी आणि प्रथिने दीर्घकाळ टिकणारी ऊर्जा प्रदान करतात. परिणामी थकवा कमी होतो.
रक्तातील साखर नियंत्रित करण्यास मदत करते: तीळांमध्ये मॅग्नेशियम आणि निरोगी चरबी आढळते. जे रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित करण्यास मदत करते. मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी तिळाचे सेवन फायदेशीर मानले जाते.
तणाव आणि झोपेच्या समस्या दूर करते: तीळातील अमीनो आम्ल ट्रिप्टोफॅन शरीरात सेरोटोनिनची पातळी वाढवते, ज्यामुळे मूड सुधारण्यास आणि झोप येण्यास मदत होते.
तीळाचे बियाणे लहान असू शकतात, परंतु त्यात भरपूर पोषक तत्वे असतात. ते पचनसंस्थेपासून ते रोगप्रतिकारक शक्ती, हाडे, हृदय आणि त्वचा आणि केसांपर्यंत सर्व गोष्टींसाठी फायदेशीर असतात. हिवाळ्यात शरीराला बळकटी देण्यासाठी आणि रोगांपासून वाचवण्यासाठी तीळ आणि लाडू किंवा त्यापासून बनवलेल्या चटण्या खाव्यात.
