कमी वेळात भरपूर पाणी पिल्यास काय होतं?

पाणी हे जीवन आहे हे सर्वांनाच माहिती आहे. परंतु एकाच वेळी जास्त पाणी पिणे आरोग्यासाठी धोकादायक असल्याचं तज्ञांचं म्हणणं आहे...

कमी वेळात भरपूर पाणी पिल्यास काय होतं? (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : January 21, 2026 at 12:31 PM IST

3 Min Read
How Much water Do You Need: निरोगी जीवन जगण्यासाठीक पाणी महत्वाची भूमिका बजावते. पुरेशाप्रमाणात पाणी प्यायल्यामुळे शरीर संतुलित राहते. शरीरातील सर्व अवयवांना योग्यरित्या कार्य करण्यासाठी पाणी अत्यंत आवश्यक आहे. डॉक्टर म्हणतात, 'दररोज पुरेसे पाणी प्यायल्यास आजारी पडणार नाही. पाणी केवळ आपलं शरीर हायड्रेट ठेवत नाही तर पचन, रक्ताभिसरण, शरीराचे तापमान नियमन आणि मेंदूच्या योग्य कार्यात देखील महत्त्वाची भूमिका बजावते. पंरतु तज्ञांच्या मते, कमी वेळात जास्त पाणी पिणे आरोग्यासाठी धोकादायक आहे. एकाच वेळी जास्त पाणी पिण्याचे परिणाम आणि ते आरोग्यासाठी किती धोकादायक आहे ते जाणून घेऊया!

क्लीव्हलँड क्लिनिकच्या एका अभ्यासात असं म्हटलं आहे की, कमी वेळात जास्त पाणी पिल्याने रक्त पातळ होऊ शकते आणि शरीरातील इलेक्ट्रोलाइट्स कमी होऊ शकतात. यामुळे 'वॉटर इंटोक्सिसन' किंवा 'हायपोनेट्रेमिया' नावाची गंभीर स्थिती उद्भवू शकते. अशा परिस्थितीत, शरीराच्या पेशी पाण्याने फुगतात. मेंदूवर दबाव वाढतो. तज्ञ चेतावणी देतात की, हे कधीकधी घातक ठरू शकते. जरी सामान्य लोकांमध्ये हे क्वचितच घडते, परंतु खेळाडूंमध्ये, बराच वेळ व्यायाम करणाऱ्यांमध्ये किंवा तहान नसतानाही सतत पाणी पिणाऱ्यांमध्ये हे अधिक सामान्य असल्याचं म्हटलं जातं.

कमी वेळात भरपूर पाणी पिल्यास काय होतं? (Drink a Lot of Water at One Time (clevelandclinic))

ते आरोग्यासाठी किती धोकादायक आहे?

सतत रंगहीन लघवी: जेव्हा तुम्ही तुमच्या शरीराच्या गरजेपेक्षा जास्त पाणी पिता, तेव्हा लघवीचा रंग फिकट होते आणि ती पाण्यासारखी दिसते. यामुळे रक्तातील सोडियम सारख्या इलेक्ट्रोलाइट्समध्ये घट होऊ शकते, ज्यामुळे हायपोनेट्रेमिया होऊ शकतो. हलका पिवळा रंग हा तुमच्या शरीरातील पाण्याचे प्रमाण योग्यरित्या कमी असल्याचे लक्षण आहे.

मूत्रपिंडांवरचा भार: मूत्रपिंड प्रति तास फक्त 0.8 ते 1.0 लिटर पाणी बाहेर टाकू शकते. तज्ञांचं म्हणणं आहे की, त्यापेक्षा जास्त पाणी पिल्याने मूत्रपिंडांवर मोठा भार पडतो. मेयोक्लिनिकच्या एका अभ्यासात असं म्हटलं आहे की, जेव्हा तुम्ही जास्त पाणी पिता तेव्हा मूत्रपिंड जास्तीचे पाणी काढून टाकण्यास असमर्थ असतात.

मळमळ, उलट्या, चक्कर येणे: शरीरातील सोडियमचे प्रमाण कमी झाल्यामुळे मळमळ, उलट्या आणि चक्कर येणे अशी लक्षणे उद्भवतात. बरेच लोक याला डिहायड्रेशन समजतात. पण हे जास्त पाणी पिण्यामुळे होते.

दीर्घकालीन आजारांनी ग्रस्त असलेले लोक जर गरजेपेक्षा जास्त पाणी प्यायले तर त्यांच्या मूत्रपिंड आणि हृदयावर दबाव येऊ शकतो. अशा लोकांनी एकाच वेळी जास्त पाणी पिलं तर हृदयाला रक्त पंप करणे कठीण होते. हृदय आणि फुफ्फुसांभोवती पाणी साचते आणि हात आणि पायांना सूज येते. - डॉ. अम्मान्ना नालामती, सल्लागार नेफ्रोलॉजिस्ट, विजयवाडा

मेंदूच्या सूजमुळे डोकेदुखी: जेव्हा शरीरात सोडियमची पातळी कमी होते, तेव्हा मेंदूच्या पेशींमध्ये पाणी जाते आणि त्या फुगतात, ज्यामुळे तीव्र डोकेदुखीची समस्या उद्भवते.

गोंधळ, विसरणे: जास्त पाण्याचे सेवन मेंदूच्या कार्यावर परिणाम करू शकते. ज्यामुळे लक्ष केंद्रित करण्यास असमर्थता, चिडचिड किंवा थकवा येऊ शकतो.

त्वचेला सूज येणे: हात, पाय, ओठ आणि चेहरा सुजतो. त्वचा फुगलेली किंवा ताणलेली दिसते.

थकवा आणि अशक्तपणा: मूत्रपिंड अतिरिक्त पाणी बाहेर काढण्यासाठी कठोर परिश्रम करते म्हणून शरीर थकल्यासारखे वाटते.

स्नायू पेटके: इलेक्ट्रोलाइट्सच्या कमतरतेमुळे स्नायू पेटके किंवा वेदना होऊ शकतात.

झटक्याचा धोका: गंभीर प्रकरणांमध्ये, सोडियमची पातळी अचानक कमी होऊ शकते. ज्यामुळे झटके येतात किंवा बेशुद्ध होऊ शकतात. सायन्सडायरेक्टच्या एका अभ्यासानुसार, कमी वेळात जास्त पाणी पिल्याने मेंदूला सूज येणे आणि झटके येणे यासारख्या समस्या उद्भवू शकतात.

श्वास घेण्यास त्रास: मेंदूच्या सूजमुळे श्वसनसंस्थेवर परिणाम होऊ शकतो, जो घातक ठरू शकते.

किती पाणी प्यावे? आपण किती पाणी प्यावे हे वय, शारीरिक हालचाली, आरोग्य स्थिती, तसंच तापमान आणि हवामान यावर अवलंबून असते. तसंच हे हवामान आणि आहाराच्या सवयींवर अवलंबून असते. इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चने केलेल्या अभ्यासात असं म्हटलं आहे की, दिवसभरात पुरुषांनी 3 लिटर आणि महिलांनी 2.2 ते 2.5 लिटर पाणी प्यावं. एनआयएचच्या एका अभ्यासात असं म्हटलं आहे की, महिलांनी दररोज सरासरी 9 कप आणि पुरुषांनी दररोज सरासरी 13 कप पाणी प्यावं.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

