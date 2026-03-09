ETV Bharat / health-and-lifestyle
दररोज रताळे खाल्ले तर काय होईल? तज्ञ काय म्हणतात जाणून घ्या
रताळे केवळ चविष्टच नाहीत तर त्यांचे अनेक आरोग्य फायदे देखील आहेत. आहारात त्यांचा समावेश केल्याने अनेक रोगांपासून संरक्षण मिळू शकते...
Published : March 9, 2026 at 7:42 PM IST
Benefits Of sweet Potato: रताळे ही एक अत्यंत पौष्टिक कंदमूळे असलेली भाजी आहे. रताळे जीवनसत्त्वे अ आणि क, फायबर आणि अँटिऑक्सिडंट्सने समृद्ध असल्याने, ते रोगप्रतिकारक शक्ती वाढविण्यास, पचन सुधारण्यास आणि कर्करोग आणि हृदयरोग रोखण्यास मदत करू शकतात. तसंच त्यात बीटा-कॅरोटीन आणि अँथोसायनिन्सचा चांगला स्रोत असल्याने, ते रक्तातील साखर नियंत्रण आणि वजन व्यवस्थापनात मदत करतात. ते भाजलेले, उकडलेले, मॅश केलेले किंवा सॅलडमध्ये वापरले जाऊ शकतात.
रताळे पौष्टिक आणि आरोग्य फायदे असूनही, बरेच लोकांचा त्याचे आरोग्यदायी फायदे माहिती नाहीत. संतुलित आहारात त्यांचा समावेश केल्याने तुमचे आरोग्य अनेक प्रकारे सुधारू शकते. या लेखात आम्ही तुम्हाला रताळे खाण्याचे काही आश्चर्यकारक आरोग्यदायी फायद्यांची माहिती देत आहोत. ज्याबद्दल तुम्हाला कदाचित माहिती नसेल...
शक्तिशाली पोषक तत्वांनी समृद्ध
अमेरिकेच्या कृषी विभागाच्या मते, रताळ्याध्ये शरीराला योग्यरित्या कार्य करण्यासाठी आवश्यक असलेले आवश्यक पोषक घटक असतात. एकाच सर्व्हिंगमध्ये विविध जीवनसत्त्वे आणि खनिजे असतात जी एकूण आरोग्यास समर्थन देतात.
रताळ्मयाध्ये आढळणारे प्रमुख पोषक घटक म्हणजे...
व्हिटॅमिन अ
व्हिटॅमिन क
व्हिटॅमिन बी6
पोटॅशियम
मॅंगनीज
आहारातील फायबर: रताळ्यामऱध्ये बीटा-कॅरोटीन असतो, जो एक शक्तिशाली अँटिऑक्सिडंट आहे जो शरीर व्हिटॅमिन ए मध्ये रूपांतरित करतो. हे डोळ्यांसाठी अत्यंत फायदेशीर आहे. त्यांच्या उच्च पोषक घटकांमुळे, रताळे संतुलित आणि पौष्टिक आहारात एक मौल्यवान भर मानले जातात.
डोळ्यांच्या आरोग्यासाठी चांगले - रताळे डोळ्यांच्या आरोग्यासाठी अत्यंत फायदेशीर मानले जातात. रताळ्यामध्ये आढळणारे बीटा-कॅरोटीन शरीरात व्हिटॅमिन ए मध्ये रूपांतरित होते. डोळ्यांचे आरोग्य आणि योग्य रेटिनल कार्य राखण्यात व्हिटॅमिन ए महत्वाची भूमिका बजावते.
पुरेसे व्हिटॅमिन ए सेवन केल्याने खालील फायदे मिळतात:
रात्रीच्या दृष्टीस मदत होते
डोळ्यांच्या ऊतींना निरोगी ठेवते
डोळ्यांच्या काही समस्यांना प्रतिबंधित करते
बीटा-कॅरोटीनयुक्त पदार्थांचे नियमित सेवन दीर्घकालीन डोळ्यांचे आरोग्य राखण्यास मदत करू शकते.
मजबूत अँटीऑक्सिडंट्सने समृद्ध - रताळ्यामध्ये अनेक अँटीऑक्सिडंट्स असतात. जे शरीराला ऑक्सिडेटिव्ह ताणापासून वाचवण्यास मदत करतात. जेव्हा फ्री रॅडिकल्स नावाचे अस्थिर रेणू पेशींना नुकसान करतात तेव्हा ऑक्सिडेटिव्ह ताण येतो. कालांतराने, ही प्रक्रिया वृद्धत्व आणि काही जुनाट आजारांना कारणीभूत ठरू शकते.
रताळ्यांमध्ये आढळणारे अँटिऑक्सिडंट्स...
बीटा-कॅरोटीन
व्हिटॅमिन सी
अँथोसायनिन्स (विशेषतः जांभळ्या रताळ्यांमध्ये)
ही संयुगे मुक्त रॅडिकल्सना निष्प्रभ करण्यास आणि शरीराच्या नैसर्गिक संरक्षण प्रणालीला समर्थन देण्यास मदत करतात.
पचन आरोग्य राखणे - रताळ्यामध्ये फायबरचा एक चांगला स्रोत आहे, जे पचन आरोग्य राखण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते. त्याचे फायदे...
नियमित आतड्यांच्या हालचालींना प्रोत्साहन देणे
निरोगी आतड्यांतील बॅक्टेरियांना समर्थन देणे
एकूण पाचन कार्य सुधारणे
रताळ्यांमध्ये विरघळणारे आणि अघुलनशील दोन्ही फायबर असतात. विरघळणारे फायबर फायदेशीर आतड्यांतील बॅक्टेरियांना पोषण देण्यास मदत करते, तर अघुलनशील फायबर नियमित पचनास प्रोत्साहन देते. पोषक तत्वांचे शोषण आणि एकूण आरोग्यासाठी निरोगी पचनसंस्था आवश्यक आहे.
रताळ्यांमध्ये नैसर्गिक कार्बोहायड्रेट्स असतात, परंतु ते फायबरमध्ये समृद्ध असतात, जे पचन मंदावते आणि रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित करण्यास मदत करते. अनेक परिष्कृत कार्बोहायड्रेट पदार्थांच्या तुलनेत, रताळ्यांचा मध्यम ग्लायसेमिक इंडेक्स असतो. म्हणजे ते हळूहळू ऊर्जा सोडतात. ग्लुकोजचे हे हळूहळू सोडणे रक्तातील साखरेतील अचानक वाढ रोखण्यास आणि सतत ऊर्जा प्रदान करण्यास मदत करू शकते.
हृदयाच्या आरोग्यासाठी फायदे - रताळ्याध्ये अनेक पोषक घटक असतात. जे हृदयाच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर असू शकतात. पोटॅशियम शरीरात सोडियमची पातळी संतुलित करून रक्तदाब नियंत्रित करण्यास मदत करते. फायबर निरोगी कोलेस्टेरॉलची पातळी राखण्यास मदत करू शकते. अँटिऑक्सिडंट्स ऑक्सिडेटिव्ह ताण कमी करण्यास मदत करतात. एकत्रितपणे, संतुलित आहाराचा भाग म्हणून रताळ्यांचं सेवन केल्यास त्याताली पोषक घटक हृदयाच्या एकूण आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरतात.
रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत करण्यास मदत करते - रोगप्रतिकारक शक्ती योग्यरित्या कार्य करण्यासाठी विविध पोषक तत्वांवर अवलंबून असते. रताळे रोगप्रतिकारक आरोग्यास प्रोत्साहन देणारे अनेक जीवनसत्त्वे प्रदान करतात. व्हिटॅमिन ए त्वचा आणि श्लेष्मल त्वचेचे आरोग्य राखण्यास मदत करते, जे रोगजनकांपासून शरीराच्या संरक्षणाची पहिली ओळ म्हणून काम करते.
ऑक्सिडेटिव्ह ताणापासून संरक्षण करण्यास मदत करते - व्हिटॅमिन सी शरीराला रोगप्रतिकारक पेशी तयार करण्यास मदत करून आणि ऑक्सिडेटिव्ह ताणापासून ऊतींचे संरक्षण करून रोगप्रतिकारक शक्तीला देखील समर्थन देते. तुमच्या आहारात रताळ्यासारख्या पोषक तत्वांनी समृद्ध भाज्यांचा समावेश केल्याने शरीराची नैसर्गिक संरक्षण क्षमता वाढण्यास मदत होऊ शकते.
निरोगी त्वचेला प्रोत्साहन देते - रताळ्यामध्ये आढळणारे जीवनसत्त्वे आणि अँटिऑक्सिडंट्स त्वचेच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरू शकतात. व्हिटॅमिन ए त्वचेच्या पेशींच्या निर्मिती आणि दुरुस्तीस मदत करते, तर व्हिटॅमिन सी त्वचेच्या पेशींच्या दुरुस्तीस प्रोत्साहन देते.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)