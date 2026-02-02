ETV Bharat / health-and-lifestyle
स्तनाचा कर्करोग टाळण्यासाठी काय खावं आणि काय टाळावं? जाणून घ्या
आरोग्य तज्ञांचं म्हणणं आहे की, स्तनाचा कर्करोग होण्यापूर्वी, आपण आपल्या खाण्याच्या सवयींमध्ये काही बदल करून तो होण्यापासून थांबवू शकतो. ते कसं वाचा सविस्तर...
Published : February 2, 2026 at 3:33 PM IST
BEST DIET TO PREVENT BREAST CANCER: स्तनाचा कॅन्सर हा संपूर्ण जगाला धोका असलेल्या आजारांपैकी एक आहे. आजकाल कॅन्सर झपाट्यानं वाढत आहे. अनेक लोकांना हा आजार प्रगत अवस्थेत पोहोचल्यावरच झाल्याचे निदान होते. तज्ञांचं म्हणणं आहे की, या प्राणघातक आजारापासून बचाव करण्यासाठी महिलांनी त्यांच्या जीवनशैलीत आणि आहारात काही बदल केले पाहिजेत. या लेखात, स्तनाच्या कॅन्सरचा धोका टाळण्यासाठी काय खावे आणि काय टाळावे ते पाहूया...
- फायबरयुक्त पदार्थ खा: एका अभ्यासातून असं दिसून आलं आहे की, फायबरयुक्त आहारामुळे स्तनाच्या कॅन्सरचा धोका कमी होतो. कारण तृणधान्ये, हिरव्या भाज्या, गाजर, सफरचंद, नाशपाती आणि इतर पदार्थांमध्ये भरपूर फायबर असते. म्हणूनच, लहानपणापासूनच त्यांचा आहारात समावेश केल्याने तुमच्या आरोग्याचा पाया मजबूत होईल. शिवाय, फायबरमुळे मिळणारी ऊर्जा हार्मोनल संतुलन राखण्यास मदत करते आणि पचन सुधारते. या दोन्ही गोष्टी राखल्याने कॅन्सरपासून तुमचं संरक्षण होऊ शकते.
- चरबीयुक्त पदार्थ टाळा: चरबीयुक्त पदार्थ खाणं हे हृदयरोगासह अनेक आरोग्य समस्यांसाठी एक प्रमुख जोखीम घटक आहे. काही अभ्यासातून असंही दिसून आलं आहे की, हे पदार्थ आक्रमक स्तनाच्या कॅन्सरचा धोका वाढवतात. म्हणून, शक्य तितके चरबीयुक्त पदार्थ टाळणं चांगलं. त्याचप्रमाणे, मांस, पूर्ण चरबीयुक्त दुग्धजन्य पदार्थ आणि संतृप्त चरबीयुक्त पदार्थ खाताना सावधगिरी बाळगली पाहिजे.
- सेंद्रिय अन्न: सेंद्रिय अन्नपदार्थ महिलांना स्तनाच्या कर्करोगापासून वाचवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. कारण त्यात कर्करोगास कारणीभूत ठरणारे हानिकारक कीटकनाशके आणि रसायने नसतात. म्हणून, तुमच्या आहारात सेंद्रिय अन्नपदार्थांना प्राधान्य द्या. तुमच्या आहारात त्यांचा समावेश करून, तुम्ही केवळ कर्करोगापासूनच नव्हे तर इतर अनेक आरोग्य समस्यांपासून स्वतःचे संरक्षण करू शकता. हे अन्न निरोगी जीवनात महत्त्वपूर्ण योगदान देतात.
- क्रूसिफेरस भाज्या: फुलकोबी, कोबी आणि ब्रोकोली सारख्या क्रूसिफेरस भाज्या स्तनाच्या कर्करोगाचा धोका कमी करण्यासाठी खूप उपयुक्त आहेत. आहारात त्यांचा नियमितपणे समावेश केल्याने अनेक प्रकारच्या कर्करोगाचा धोका कमी होतो. म्हणून, तुम्ही तुमच्या आहारात या भाज्यांचा समावेश करून, हृदयावर परिणाम करणाऱ्या अनेक आरोग्य समस्या टाळू शकता.
- आहारात बाजरीचा समावेश: काही अभ्यासातून असं दिसून आलं आहे की, आहारात बाजरीचा समावेश केल्याने स्तनाच्या कर्करोगाचा धोका लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकतो. अँटिऑक्सिडंट्स, फायबर आणि फायटोकेमिकल्सने समृद्ध असलेले संपूर्ण धान्य असलेले बाजरी कर्करोग रोखण्यासाठी महत्त्वपूर्ण फायदे देते. विशेषतः, अँटिऑक्सिडंट्स शरीरातील मुक्त रॅडिकल्सना निष्प्रभ करतात आणि ऑक्सिडेटिव्ह ताण कमी करतात, जे कर्करोगाच्या विकासात योगदान देते.
- याव्यतिरिक्त, बाजरी खाल्ल्याने शरीरातील हार्मोन्स आणि इन्सुलिनची पातळी नियंत्रित होण्यास मदत होते. बाजरीमधील फायबर पचन सुधारण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते. आरोग्य तज्ञ नियमित व्यायाम आणि नियमित आरोग्य तपासणीची शिफारस देखील करतात.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)