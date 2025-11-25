ETV Bharat / health-and-lifestyle

देशभरात वायू प्रदूषणाचा कहर; जाणून घ्या त्यापासून कोणते आजार होतात

वायू प्रदूषण ही स्थानिक, प्रादेशिक आणि जागतिक समस्या आहे जी वायू, रसायने आणि लहान कण यांसारख्या प्रदूषकांच्या उत्सर्जनामुळे उद्भवते. ते कसे रोखायचे ते जाणून घेऊया...

AIR POLLUTION AIR POLLUTION RELATED ILLNESSES DISEASES CAUSED BY AIR POLLUTION
देशभरात वायू प्रदूषणाचा कहर; जाणून घ्या त्यापासून कोणते आजार होतात (ANI)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : November 25, 2025 at 5:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Air pollution: दिल्लीतील वायू प्रदूषण दिवसेंदिवस वाढत आहे आणि त्यातून सुटका मिळण्याचे कोणतेही संकेत दिसत नाहीत. कृत्रिम पाऊस पाडण्यासाठी ढगांच्या आधारे केलेला प्रयोग अयशस्वी झाल्यानंतर परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे. एअर क्वालिटी ट्रॅकर aqi.in नुसार, शुक्रवारी सकाळी 7 वाजता दिल्लीतील हवेचा दर्जा निर्देशांक 455 होता, जो खूप जास्त आहे. हे दिवसाला अंदाजे ११ सिगारेट ओढण्यासारखे आहे. या समस्येच्या पार्श्वभूमीवर, सरकारने आरोग्यविषयक गाईडलाईन तयार केली आहे. यात लोकांना अत्यंत आवश्यक नसल्यास बाहेर न जाण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. ज्यांना बाहेर जाणे अनिर्वाय आहे त्यांनी N-95 मास्क घालावे. तसंच जॉगिंग, धावणे आणि योगासारखे बाह्य व्यायाम टाळावेत. अशा परिस्थितीत, आज या बातमीतून वायू प्रदूषणाचा आपल्या आरोग्यावर काय परिणाम होतो आणि त्यामुळे कोणते आजार होतात हे जाणून घेऊया.

  • वायू प्रदूषण म्हणजे काय आणि त्यामुळे आजार कसे होतात? WHO वेबसाइटनुसार, वायू प्रदूषण ही स्थानिक, प्रादेशिक आणि जागतिक समस्या आहे जी वायू, रसायने आणि लहान कण यांसारख्या प्रदूषकांच्या उत्सर्जनामुळे उद्भवते. वायू प्रदूषण म्हणजे हवेत एक किंवा अधिक दूषित घटकांची उपस्थिती, जसे की धूळ, गॅस, वास, धूर किंवा बाष्प, ज्यांचे प्रमाण जास्त असते आणि याच्या दीर्घकाळ संपर्कात राहिल्यास आरोग्यविषयक गंभीर धोका निर्माण होऊ शकते. या प्रदूषमुळे शरीरातील पेशींमध्ये जळजळ, ऑक्सिडेटिव्ह ताण, इम्युनोसप्रेशन आणि म्युटेजेनिसिटी निर्माण होते, ज्यामुळे फुफ्फुसे, हृदय, मेंदू आणि इतर अवयवांवर परिणाम होतो, ज्यामुळे शेवटी गंभीर आजार होतात.
  • वायू प्रदूषणामुळे कोणते अवयव प्रभावित होतात? शरीरातील जवळजवळ प्रत्येक अवयव वायू प्रदूषणामुळे प्रभावित होऊ शकतात. त्यांच्या लहान आकारामुळे, काही वायू प्रदूषक फुफ्फुसांमधून रक्तप्रवाहात प्रवेश करतात आणि संपूर्ण शरीरात पसरतात, ज्यामुळे प्रणालीगत दाह आणि कर्करोगाचा धोका वाढतो.
  • वायू प्रदूषणाच्या संपर्कात आल्याने कोणते आजार होतात? WHO वेबसाइटनुसार, वायू प्रदूषणामुळे स्ट्रोक, इस्केमिक हृदयरोग, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव्ह पल्मोनरी डिसीज, फुफ्फुसांचा कर्करोग, न्यूमोनिया आणि मोतीबिंदू यासारख्या अनेक आजारांचा धोका वाढतो. वायू प्रदूषणाच्या संपर्कात आल्याने दमा आणि COPD सारखे श्वसनाचे आजार, हृदयरोग, फुफ्फुसांचा कर्करोग आणि अल्झायमर आणि पार्किन्सन सारखे न्यूरोलॉजिकल आजार होण्याचा धोका देखील वाढतो. यामुळे गर्भधारणेदरम्यान गुंतागुंत आणि जन्मजात दोष, एक्झिमा सारख्या त्वचेच्या समस्या आणि मधुमेह आणि मूत्रपिंडाच्या आजारासारख्या इतर समस्या देखील उद्भवू शकतात.

बालकं, वृद्ध आणि गर्भवती महिलांना वायू प्रदूषणाशी संबंधित आजारांचा धोका जास्त असतो. आनुवंशिकता, सह-रोग, पोषण आणि सामाजिक-लोकसंख्याशास्त्रीय घटक देखील वायू प्रदूषणाप्रती व्यक्तीच्या संवेदनशीलतेवर परिणाम करतात. गर्भधारणेदरम्यान वायू प्रदूषणाच्या संपर्कात आल्याने गर्भाच्या आरोग्यावर परिणाम होतो.

आजार निर्माण करणारे सर्वात धोकादायक वायु प्रदूषक कोणते आहेत? आरोग्यावर प्रतिकूल परिणाम करणारे अनेक विषारी घटक असले तरी, सार्वजनिक आरोग्यासाठी सर्वात जास्त चिंतेचे असलेले प्रदूषक म्हणजे कणयुक्त पदार्थ (PM), कार्बन मोनोऑक्साइड (CO), ओझोन (O3), नायट्रोजन डायऑक्साइड (NO2) आणि सल्फर डायऑक्साइड (SO2). सूक्ष्म कणयुक्त पदार्थ हे आरोग्यासाठी धोक्याचे आहे. कारण हे अतिशय लहान कण फुफ्फुसांमध्ये खोलवर जाऊ शकतात, रक्तप्रवाहात प्रवेश करू शकतात आणि अवयवांमध्ये देखील प्रवेश करू शकतात, ज्यामुळे ऊती आणि पेशींना प्रणालीगत नुकसान होते.

  • दररोज हवेची गुणवत्ता ट्रॅक करा
  • घरात उच्च दर्जाचे एअर प्युरिफायर वापरा
  • मास्क घाला (पण फक्त कोणताही मास्क नाही)
  • घरीभोवती झाडे लावा
  • कमी प्रमाणात बाहेर पडा
  • स्मार्ट पद्धतीने व्हेंटिलेट करा
  • सार्वजनिक वाहतूक किंवा कारपूलिंग निवडा
  • आहाराविषयक काळजी घ्या
  • वायू प्रदूषण हे एक मोठे आव्हान आहे. पण मास्क घालण्यापासून ते झाडे लावण्यापर्यंतचे प्रत्येक पाऊल स्वच्छ हवा आणि निरोगी जीवनाला हातभार लावते.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

हेही वाचा

TAGGED:

AIR POLLUTION
AIR POLLUTION RELATED ILLNESSES
DISEASES CAUSED BY AIR POLLUTION
वायू प्रदूषण
AIR POLLUTION

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.