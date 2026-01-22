ETV Bharat / health-and-lifestyle
कोरडी त्वचा आणि केस गळतीची समस्या दिसल्यास त्वरीत बाळगा सावधगिरी; असू शकतो हा आजार
हायपोथायरॉईडीझममुळे शरीरात महत्त्वपूर्ण बदल होऊ शकतात. यामुळे योग्य खबरदारी घेण्याचा सल्ला तज्ञ देतात. वाचा सविस्तर..,,
Published : January 22, 2026 at 5:30 PM IST
HYPOTHYROIDISM: आपलं जीवन सुरळीत चालण्यासाठी, शरीरातील सर्व चयापचय प्रक्रिया योग्यरित्या पार पडायला हव्या. मुख्यतः थायरॉईड ग्रंथी योग्यरित्या कार्य केले पाहिजे. जेव्हा थायरॉईड ग्रंथी संबंधित संप्रेरक योग्यरित्या सोडले जाते, तेव्हाच शरीरातील प्रत्येक पेशी योग्यरित्या कार्य करते. यामुळे चयापचय कार्य चांगले होते. तज्ञ म्हणतात की, जर थायरॉईड संप्रेरकामध्ये असंतुलन असेल तर त्याचे परिणाम हळू-हळू दिसू लागतात.
हायपोथायरॉईडीझम ही अशी स्थिती आहे ज्यामध्ये थायरॉईड ग्रंथी कमी हार्मोन्स तयार करतात. हायपोथायरॉईडीझम ही जगभरातील सर्वात सामान्य हार्मोनल आजारांपैकी एक आहे. त्याची लक्षणं म्हणजे थकवा, वजन वाढणे आणि थंडी सहन न करणे. यासोबतच, त्वचेवरही दृश्यमान बदल दिसून येतात. तज्ञ म्हणतात की, हे पहिले आणि सर्वात स्पष्ट चेतावणी चिन्हे आहेत. जीवनशैलीत काही बदल केल्यास हायपोथायरॉईडीझम कमी करता येतो. हायपोथायरॉईडीझम ही स्थिती पुरुषांच्या तुलनेत महिलांमध्ये अधिक सामान्य आहे.
कोरडेपणा आणि फिकटपणा: मेयो क्लिनिकच्या एका अभ्यासात असं म्हटलं आहे की, हायपोथायरॉईडीझममुळे त्वचा फिकट दिसू शकते. तज्ञांचं म्हणणं आहे की, हात आणि पायांच्या तळवे तसंच नाकाच्या त्वचेचा रंग बदलू शकतो.
त्वचेवर गाठी: थायरॉईडच्या समस्येमुळे त्वचेवर वेदनारहित गाठी किंवा डाग येऊ शकतात. हे डाग कठीण आणि मेणासारखे वाटू शकतात. हायपोथायरॉईडीझममुळे दीर्घकालीन पुरळ देखील येऊ शकते. हे डाग खाज सुटणाऱ्या गुलाबी रंगाच्या डागांच्या स्वरूपात दिसतात, विशेषतः चेहऱ्यावर, असं तज्ञांचं म्हणणं आहे.
खाज सुटणे: तज्ञांचं म्हणणं आहे की, जेव्हा थायरॉईड ग्रंथी कमी हार्मोन्स तयार करतात तेव्हा चयापचय मंदावतो. यामुळे घाम ग्रंथी आणि तेल निर्माण करणाऱ्या ग्रंथी योग्यरित्या कार्य करू शकत नाहीत. परिणामी, त्वचा कोरडी, चपळ आणि खाज सुटते.
केस गळणे: तज्ञांचं म्हणणं आहे की, त्वचेच्या लक्षणांसोबतच केसांमध्येही काही बदल होतात. केस पातळ होणे या व्यतिरिक्त, भुवयांच्या टोकांवरील केस गळणे हे याचे मुख्य लक्षण असल्याचं म्हटलं जातं. केस पातळ होणे हे तीव्र, दीर्घकालीन हायपोथायरॉईडीझममुळे होते. थायरॉईड संप्रेरके केसांच्या वाढीसाठी आवश्यक असलेल्या मुळांना उत्तेजित करतात. जेव्हा हे संप्रेरके कमी असतात तेव्हा केस गळण्याची शक्यता जास्त असते.
चेहऱ्यावर सूज: थायरॉईड संप्रेरकांमुळे चेहरा फुगू शकतो किंवा डोळे पुढे फुगलेले दिसू शकतात. क्लीव्हलँड क्लिनिकच्या अभ्यासानुसार, पापण्या आणि डोळ्यांभोवती सूज येऊ शकते.
जखमा हळूहळू बरे होणे: जेव्हा थायरॉईडची समस्या असते तेव्हा शरीरातील पेशींच्या पुनरुत्पादनाची प्रक्रिया मंदावते. त्यामुळे जखमा किंवा जखमा बऱ्या होण्यास जास्त वेळ लागतो.
डॉक्टरांना कधी भेटावं: केवळ त्वचेतील बदल हायपोथायरॉईडीझमची पुष्टी करत नाहीत. NIH अभ्यासात असं म्हटलं आहे की, त्वचेच्या समस्यांसोबत थकवा, वजन वाढणे, बद्धकोष्ठता, नैराश्य किंवा थंडी सहन न करणे यासारखी लक्षणं दिसू शकतात. तज्ञ शिफारस करतात की जर तुम्हाला यापैकी कोणतीही लक्षणे आढळली तर तुम्ही ताबडतोब डॉक्टरांना भेटा. तसंच तुम्ही TSH, T3 आणि T4 चाचण्या केल्या पाहिजे.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)