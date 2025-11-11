ETV Bharat / health-and-lifestyle
कंटाळवाण्या वर्कआउट्सचा कंटाळा आलाय? तर झुम्बा डान्ससह मिळवा मजा आणि फिटनेस!
झुम्बा केल्यानं बरेच फायदे होतात. फुल बॉडी वर्कआउट ते फॅट बर्न पर्यत झुम्बाचे अनेक फायदे होतात. वाचा सविस्तर..,
Published : November 11, 2025 at 6:57 PM IST
health benefits of Zumba: असे बरेच लोक आहेत ज्यांना दररोज जिममध्ये जाणे आणि चालणे कंटाळवाणे वाटते. झुम्बा सेंटर्स अशा लोकांना मजा आणि फिटनेस प्रदान करण्याचं चांगले व्यासपीठ आहे. 12 वर्षांच्या मुलांपासून ते 50 वर्षांच्या गृहिणींपर्यंत सर्वांना झुम्बामध्ये रस आहे. तज्ञांचं म्हणणं आहे की, थायरॉईड, पीसीओडी, जास्त वजन या समस्यांनी ग्रस्त महिला झुम्बा व्यायामाने बऱ्या होऊ शकतात. सध्या महिलांसाठी विशेष झुम्बा सेंटर्स देखील उपलब्ध झाले आहेत. 25 ते 35 वयोगटातील महिला बहुतेकदा या सेंटर्सचा अवलंब करतात. या संदर्भात, झुम्बा डान्सचे काय फायदे आहेत ते जाणून घेऊया!
मजेसह फिटनेस: झुम्बामध्ये जलद आणि मंद नृत्य तसंच एरोबिक्स यांचा समावेश आहे. या व्यायामामुळे शरीरातील प्रत्येक स्नायूंची हालचाल होते. झुम्बा केल्यानं स्नायूंना बळकटी येते. तज्ञांचं म्हणणं आहे की, दररोज झुम्बा केल्याने कार्यक्षमता वाढते आणि थकवा दूर होतो. झुम्बा योग्यरित्या करण्यासाठी एक प्रमाणित महिला प्रशिक्षक देखील असते. झुम्बा ट्रेनर संपूर्ण शरीराची हालचाल होईल असा झुम्बा करवतात.
झुम्बा डान्सिंग हृदयातील चरबी कमी करण्यासाठी उपयुक्त आहे. आपण दररोज एक तास झुम्बा केला तर ३०० ते ६०० कॅलरीज बर्न करू शकतो. एरोबिक्सपेक्षा झुम्बा द्वारे जास्त कॅलरीज बर्न होतात. झुम्बा केल्यानंतर सर्वसाधारणपणे शरीराला आवश्यक प्रथिने मिळतील याची खात्री करावी. झुम्बा केल्यानंतर कोल्ड्रिंक्स, अल्कोहोल, घरगुती पदार्थ किंवा जंक फूड घेऊ नये. तसंच आहार नियंत्रणाबद्दल जागरूक असलं पाहिजे. आवश्यक असल्यास, तज्ञांचा सल्ला घ्यावा. हृदय आणि फुफ्फुसांच्या समस्या असलेल्या लोकांनी तज्ञांच्या देखरेखीखाली झुम्बा करावा
- पी. दर्पिता, आहारतज्ज्ञ
विशेष आहार चार्ट: आपण जर अर्धा तास झुंबा डान्स केला तर आपल्या कॅलरीज बर्न होतात, असे तज्ञांचं म्हणणं आहे. पोषणतज्ञ यासाठी पुरेशा कॅलरीज देणारा आहार चार्ट सुचवतात. झुंबा करताना जर थोडा थकवा जाणवत असेल तर त्वरित उर्जामिळण्यासाठी बीटरूट, गाजर आणि कियारापासून बनवलेले पेय पिऊ शकता. याशिवाय, शरीराच्या क्षमतेनुसार, बाजरी, सुकामेवा, फळे, तपकिरी तांदूळ आणि बिया यांसारखे पदार्थ देखील खाऊ शकता.
फायदे
- झुंबा डान्सिंगमुळे शरीराला आवश्यक व्यायाम मिळतो.
- शरीरातील चरबीचे प्रमाण कमी होते.
- स्नायू मजबूत होतात.
- या नृत्यामुळे फुफ्फुसांची क्षमता वाढते.
- जड वजन न उचलताही वजन कमी करता येऊ शकते.
- हृदयाचे आरोग्य सुधारते.
- महिला थायरॉईड आणि पीसीओडीपासून मुक्त होऊ शकतात.
- शरीरातील ऑक्सिजनचा प्रवाह वाढते.
- मानसिक आरोग्य सुधारण्यास मदत होते.
- रक्तवाहिन्यांशी संबंधित आजारांचा धोका कमी होतो.
- ताण-तणाव दूर होतो आणि मन शांत होते
