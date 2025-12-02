ETV Bharat / health-and-lifestyle
हिवाळ्यात सर्दी आणि खोकल्याचा त्रास होतो? हा चहा आहे फायदेशीर
चहा पिणं सर्वांनाच आवडते. परंतु तुम्हाला माहिती आहे काय? असे कही हर्बल चहा आहेत जे आरोग्यासाठी उत्तम मानले जातात. वाचा सविस्तर..,
Published : December 2, 2025 at 1:38 PM IST
AMLA HEALTH BENEFITS: हिवाळ्यात आरोग्याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. या ऋतूमध्ये शरीर केवळ सुस्त होत नाही, तर रोगप्रतिकारक शक्ती देखील कमी होते. विषाणू आणि बॅक्टेरिया शरीरात लवकर प्रवेश करतात. यामुळे सर्दी खोकला आणि ताप येण्याची शक्यता वाढते. अशा काळात, रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवणारे पदार्थांना प्राधान्य देणं गरजेचं आहे. रोगप्रतिकारक शक्ती चांगली असली की, सहज कोणत्याही आजारांपासून लढता येते. आवळ्यापासून बनवलेला चहा हा रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत करण्यासाठी फायदेशीर आहे. आयुर्वेदात आवळ्याला सुपरफूड मानलं जातं. यात व्हिटॅमिन ए आणि सी, फॉस्फोरस, मॅग्नेशियम, आयर्न आणि पोटॅशियम मुबलक प्रमाणात आढळते. चहा तर जाणून घेऊया आवळा चहा घेण्याचे फायदे
आवळा चहाचे आरोग्य फायदे
- रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवते: आवळा व्हिटॅमिन सीने समृद्ध आहे. त्यामुळे आवळा रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत करण्यासाठी उत्तम मानला जातो. आवळ्याचा चहा नियमित प्यायल्यास शरीराला बॅक्टेरिया आणि विषाणूंशी प्रभावीपणे लढण्यास मदत होते, असं प्रसिद्ध पोषणतज्ञ शुभांगी तम्मलवार म्हणतात. आवळ्याचे दाहक-विरोधी गुणधर्म घसा खवखवणे आणि सर्दीमुळे होणारी सूज यासारखी लक्षणे कमी करतात.
- पचनाचे आरोग्य सुधारते: असं म्हटलं जातं की, आवळा खाल्ल्याने चयापचय सुधारते. विशेषतः बद्धकोष्ठतेची समस्या आवळा चहा पिल्यानं दूर होऊ शकते. शिवाय आवळा पाचक रसांच्या स्रावाला उत्तेजित करतो आणि पोषक तत्वांचे शोषण सुधारतो. परिणामी, अपचन आणि पोटफुगीसारख्या समस्या कमी होतात.
- डोळ्यांच्या आरोग्यासाठी चांगले: आवळा डोळ्यांच्या आरोग्यासाठी खूप चांगला असल्याचं म्हटलं जातं. आवळ्याचा चहा दृष्टी सुधारते आणि काचबिंदूसारख्या डोळ्यांच्या समस्या टाळते असं म्हटलं जातं. असंही म्हटलं जातं की, आवळ्यातील दाहक-विरोधी गुणधर्म डोळ्यांची सूज कमी करतात. तसंच डोळे लाल होणे आणि खाज सुटणे यासारख्या समस्या कमी करतात.
- रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित करते: आवळ्यामध्ये मधुमेहविरोधी गुणधर्म जास्त असल्याचं म्हटलं जाते. याच्या नियमित सेवनाने रक्तातील साखरेची पातळी कमी होते असं म्हटलं जातं. 2020 मध्ये जर्नल ऑफ आयुर्वेद अँड इंटिग्रेटिव्ह मेडिसिनमध्ये प्रकाशित झालेल्या एका अभ्यासानुसार, आवळ्याचा अर्क ग्लुकोजची पातळी कमी करतो आणि इन्सुलिन संवेदनशीलता सुधारतो असं आढळून आलं.
- कोलेस्टेरॉल कमी करते: आवळ्यातील अँटीऑक्सिडंट्स आणि इतर पोषक तत्वे वाईट कोलेस्टेरॉल कमी करतात आणि चांगले कोलेस्टेरॉल वाढवतात, ज्यामुळे हृदयरोगाचा धोका कमी होतो.
- मुक्त रॅडिकल्समुळे होणारे नुकसान कमी करते: तज्ञांचं म्हणणं आहे की, आवळ्यातील व्हिटॅमिन सी एक शक्तिशाली अँटिऑक्सिडंट म्हणून काम करते. या फळात पॉलीफेनॉल, टॅनिन आणि फ्लेव्होनॉइड्स देखील असतात. हे सर्व शरीराला ऑक्सिडेटिव्ह ताण आणि मुक्त रॅडिकल्समुळे होणाऱ्या नुकसानापासून वाचवण्यासाठी खूप उपयुक्त असल्याचं म्हटलं जातं.
- केस आणि त्वचेच्या आरोग्यासाठी उत्तम: आवळ्यातील व्हिटॅमिन सी आणि अँटीऑक्सिडंट गुणधर्म केस आणि त्वचेच्या आरोग्यासाठी खूप चांगले आहेत असं तज्ञांचं म्हणणं आहे. ते केसांच्या कूपांना मजबूत करते आणि केस गळणे कमी करते असं त्यांचं म्हणणं आहे. तसंच, आवळ्यातील दाहक-विरोधी गुणधर्म त्वचेची जळजळ आणि मुरुमे कमी करतात आणि वृद्धत्वाची चिन्हे दूर करतात.
- कर्करोग रोखते: आवळ्यातील अँटीऑक्सिडंट्स आणि इतर पोषक घटक विशिष्ट प्रकारच्या कर्करोगांना धोका कमी करण्यास मदत करतात असं म्हटलं जातं. एनआयएच सदस्यांच्या टीमने देखील याची पुष्टी केली आहे. (अहवालासाठी येथे क्लिक करा).
- आवळ्याचा चहा कसा बनवायचा: एका भांड्यात एक ग्लास पाणी घाला, त्यात एक चमचा आवळा पावडर, थोडे आलं, तुळशीची पाने आणि चिमूटभर भाजलेला जिरे पावडर घाला आणि ते चांगले उकळवा. ते गरम असतानाच पिणे चांगले, त्यात मध आणि लिंबाचा रस देखील घालून तुम्ही पिऊ शकता. पर्यायी म्हणजे, ताजा आवळा देखील तुम्ही चहा तयार करण्यासाठी वापरू शकता. याकरिता आवळा किसून घ्या आणि मिक्सरमध्ये पेस्ट बनवा. ते पाण्यात उकळून चहाच्या स्वरूपात देखील घेता येते.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)
संदर्भ
