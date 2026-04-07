ETV Bharat / health-and-lifestyle
उन्हाळ्यात झाडं हिरवीगार ठेवयचे? तज्ञांनी सांगितलेल्या ‘या’ टिप्स करा फालो
उन्हाळ्यातील उष्णतेमुळे झाडांचे संरक्षण करणे अत्यंत कठीण काम आहे. परंतु खाली दिलेल्या टिप्स फॉलो करून तुम्ही उन्हाळ्यातही झाडे हिरवीगार ठेवू शकता.
Published : April 7, 2026 at 7:09 PM IST
Tips to protect plants in summer: आजकाल बऱ्याच लोकांना बागकाम करण्याचा छंद लागला आहे. मन शांत ठेवण्यासाठी आणि घरगुती गरजांसाठी अनेक लोक घरात विविध प्रकारची झाडे लावतात. मात्र, सध्या उन्हाळा सुरू आहे. उन्हाळा म्हणजे कडक ऊन, कोरडी हवा आणि पाण्याची कमतरता. यामुळे आपल्या घराभोवतील झाडांनाही या काळात तीव्र उष्णतेचा सामना करावा लागतो. मात्र, तज्ञांच्या मते, योग्य काळजी घेतल्यास या काळातही झाडे हिरवीगार राहू शकतात. चला, या लेखात झाडे कशी हिरवीगार ठेवावी ते पाहूया...
अशाप्रकारे द्या पाणी: उन्हाळ्यात झाडांना पाणी द्यावे. असं म्हटलं जातं की, उन्हाळ्यात झाडांना दिवसा किंवा कोणत्याही वेळी पाणी देऊ नये. पाणी फक्त सकाळी किंवा संध्याकाळी, जेव्हा सूर्यप्रकाश कमी असतो, तेव्हाच द्यावं. असं म्हटलं जातं की, तेव्हाच मातीतील ओलावा जास्त काळ टिकतो आणि यामुळे झाडे निरोगी राहतात. अन्यथा, जर दुपारी, जेव्हा सूर्यप्रकाश तीव्र असतो, तेव्हा पाणी दिले तर ते लगेच वाफ होऊन जाते. असं म्हटलं जातं की, त्याचा झाडाला फारसा उपयोग होत नाही.
मल्चिंग: तज्ञांच्या मते, कोरड्या हंगामात झाडांभोवती मल्चिंग करणं चांगलं असतं. त्यांच्या मते, झाडांच्या मुळांभोवतीच्या मातीवर वाळलेली पाने, नारळाचा भुसा आणि गवत यांसारखे साहित्य पसरवले पाहिजे. यामुळे मातीतील ओलावा टिकून राहण्यास मदत होते आणि उष्णता थेट मुळांपर्यंत पोहोचण्यापासूनही रोखली जाते.
सावलीची गरज आहे: उन्हाळ्यात सूर्यप्रकाशाची तीव्रता दिवसेंदिवस वाढते. यामुळे काही संवेदनशील वनस्पती थेट सूर्यप्रकाश सहन करू शकत नाहीत. त्यामुळे, अशा वनस्पतींना सावलीच्या नेटखाली किंवा झाडांच्या सावलीत ठेवणे चांगले. असंही म्हटलं जातं की, घरात वाढवलेली इनडोअर रोपे खिडकीजवळ ठेवताना काळजी घेतली पाहिजे.
कमी खत: तज्ञाच्या मते, उन्हाळ्यात रासायनिक खतांचा वापर कमी करणं चांगलं असते. या काळात उष्णतेमुळे वनस्पतींवर ताण वाढतो. त्याऐवजी, गांडूळ खत आणि स्वयंपाकघरातील कचऱ्यापासून बनवलेल्या खतांचा वापर करावा. ज्यामुळे वनस्पतींना हळूहळू पोषक तत्वे मिळतात.
छाटणी आवश्यक: वाळलेल्या फांद्या आणि पाने काढून टाकल्याने वनस्पतीची ऊर्जा वाया जाण्याऐवजी नवीन वाढ होण्यास मदत होते. असं म्हटलं जातं की, यामुळे हवेचा संचारही सुधारतो. जे लोक कुंड्यांमध्ये झाडे लावतात, त्यांनी ती जास्त गरम होणार नाहीत याची काळजी घ्यावी, अन्यथा मुळांचे नुकसान होईल. म्हणूनच प्लास्टिकच्या कुंड्यांऐवजी मातीच्या कुंड्या वापराव्यात. असं म्हटलं जातं की, कुंड्यांना पांढरा रंग दिल्याने उष्णता कमी होते. असंही म्हटलं जातं की, झाडांवर वारंवार पाणी शिंपडल्याने उष्णतेपासून आराम मिळू शकतो.