चांदीच्या वस्तू काळ्या पडल्या आहेत? या टिप्स वापरा; 2 मिनिटांत येईल चमक
कितीही काळजी घेतली तरी चांदीच्या वस्तूंचा रंग बदलतो. परंतु तुम्ही काही टीप्स वापरून सहजपणे त्या स्वच्छ करू शकता. वाचा सविस्तर..,
Published : March 23, 2026 at 7:21 PM IST
Tips to clean silver articles: प्रत्येकाच्या घरात चांदीचे दागिने, देवाच्या मूर्ती, चांदीची भांडी हमखास असतात. खरेदी करताना चमकदार दिसणाऱ्या या चांदीच्या वस्तू काही काळानंतर त्या काळवंडतात. यामुळे पूर्वीसारख्या आकर्षक दिसत नाहीत. यामुळे बरेच लोक वेगवेगळ्या प्रकारे त्या स्वच्छ करतात. मात्र फारसा परिणाम दिसून येत नाही. तुमच्या देखील चांदीच्या वस्तू काळ्या पडल्या आहेत काय? या टिप्स फॉलो केल्यास त्या अगदी नव्यासारख्या दिसतील.
तज्ञांच्या मते, हवेतील आर्द्रतेमुळे होणाऱ्या रासायनिक अभिक्रियेमुळे चांदी काळी पडते आणि परिणामी तिची चमक नाहीशी होते. म्हणूनच ते म्हणतात की, चांदीच्या वस्तू शक्य तितक्या हवा आणि आर्द्रतेपासून मुक्त असलेल्या ठिकाणी साठवून ठेवाव्यात. तज्ञांच्या मते, खालील काही टिप्स फॉलो केल्यास चांदीची भांडी चमकू शकतात.
मिठाचे पाणी: तज्ञांच्या मते, भाज्यांना चांगली चव देणाऱ्या मिठाने चांदीच्या वस्तूदेखील पांढऱ्या करता येतात. यासाठी एका भांड्यात थोडे पाणी घेऊन त्यात थोडे मीठ घाला. असं म्हटलं जातं की, काळवंडलेल्या चांदीच्या वस्तू त्या पाण्यात थोडा वेळ ठेवून नंतर मऊ ब्रशने स्वच्छ केल्यास, त्यांचा काळपटपणा पूर्णपणे नाहीसा होऊन त्या नव्यासारख्या चमकू लागतात.
गरम पाणी: असं म्हटलं जातं की, जेव्हा चांदीच्या दागिन्यांवर आणि वस्तूंवर घाण साचते, तेव्हा ती गरम पाण्याने सहज स्वच्छ करता येते. या स्वच्छतेसाठी, दोन कप गरम पाण्यात थोडी डिटर्जंट पावडर मिसळा. ज्या चांदीच्या वस्तू स्वच्छ करायच्या आहेत त्या त्यात टाका आणि थोडा वेळ भिजत ठेवा. नंतर, त्या बाहेर काढा, मऊ ब्रशने हळुवारपणे घासा आणि कोरड्या, मऊ कापडाने पुसून घ्या.
बेकिंग सोडा: तज्ञांच्या मते, बेकिंग सोडा चांदीच्या वस्तूंना नवीन चमक आणू शकतो. यासाठी, बेकिंग सोड्यामध्ये थोडं पाणी मिसळून पेस्ट बनवा. त्यांच्या मते, हे मिश्रण घेऊन मऊ ब्रशने चांदीच्या वस्तूंवर हळुवारपणे चोळावे. त्यानंतर ते गरम पाण्याने धुवा. त्यांच्या मते, असं केल्यानं चांदीच्या वस्तू नव्यासारख्या चमकू लागतील.
टूथपेस्ट: असं म्हटलं जाते की, दात घासण्यासाठी वापरली जाणारी टूथपेस्ट चांदीच्या वस्तू स्वच्छ करण्यासाठी वापरली जाऊ शकते. असं म्हटलं जातं की, टूथपेस्टमध्ये असलेल्या कॅल्शियममुळे चांदीच्या वस्तू नव्यासारख्या चमकतात. थोडी पेस्ट घेऊन चांदीच्या वस्तूवर पातळ थरात लावा आणि टूथपेस्ट पूर्णपणे सुकेपर्यंत तसंच राहू द्या. त्यानंतर, टिश्यू पेपरने ते पुसून घ्या आणि पाण्याने स्वच्छ करा. असं केल्यानं त्यांची चमक परत येईल असं म्हटलं जातं. जर चांदीच्या वस्तूंचा काळपटपणा पूर्णपणे गेला नाही, तर तज्ञांच्या मते, हीच पद्धत पुन्हा वापरल्यास परिणाम मिळेल.
मेहंदी : मेहंदी लावणे बहुतांश स्त्रियांना आवडतं. बऱ्याच महिला मेंदीची पाने वाटून त्याचा लेप आपल्या पायांना आणि हातांना लावतात. मात्र, मेहंदी लावल्यानंतर बरेच लोक उरलेला लेप फेकून देतात. परंतु उरलेली मेंहदी तुम्ही चांदीच्या वस्तूवर लावल्यानंतर 15-20 मिनिटांनी एका मऊ ब्रशला डिटर्जंट लावून हळुवारपणे घासले, तर त्या चांदीच्या वस्तू नव्यासारख्या चमकतील.