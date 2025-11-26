ETV Bharat / health-and-lifestyle

कोमट मिठाच्या पाण्यात पाय भिजवून कोणता आजार बरा होऊ शकतो? तज्ञांकडून जाणून घ्या.

तज्ञांचं म्हणणं आहे की, कोमट पाण्यात पाय भिजत ठेवल्याने आरोग्यविषयक अनेक फायदे होतात. चला जाणून घेऊया ते फायदे कोणते...

By ETV Bharat Health Team

Published : November 26, 2025 at 12:00 PM IST

Is it good to soak feet daily: आपण अनेकदा ऐकले आहे की, कोमट पाण्यात काही मिनिंट पाय भिजत ठेवल्याने वेदना कमी होतात. हा उपाय सोपा वाटेल, पण त्याचे परिणाम अविश्वसनीयपणे फायदेशीर आहेत. कोमट पाण्यात पाय भिजवल्याने शरीराला आराम मिळतोच, शिवाय दिवसभराचा थकवाही कमी होतो. यामुळे रक्ताभिसरण सुधारते, ताण आणि थकवा कमी होतो. बरेच लोक झोपण्यापूर्वी हे करतात. तर चला कोमट पाण्यात काही मिनिंट पाय भिजत ठेवल्याने इतर कोणते फायदे होतात ते जाणून घेऊया.

कोमट पाण्यात पाय भिजवण्याचे आरोग्य फायदे

नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिनच्या मते, कोमट पाण्यात पाय भिजवल्याने शरीराचे तापमान थोडे वाढते, ज्यामुळे ब्लड सर्कुलेशन सुधारते. तसंच पायांच्या नसांमधील ताण आणि वेदना कमी होऊ शकतात. बराच काळ उभे राहून काम करणाऱ्यांसाठी ही पद्धत उत्तम उपचार ठरू शकते. कोमट पाणी स्नायूंना आराम देतो आणि थकवा कमी करतो.

कोमट पाणी पाय आणि तळव्यांमधील रक्त प्रवाह सुधारते. यामुळे रक्तवाहिन्या उघडतात. जे लोक जास्त वेळ बसून किंवा उभे राहतात किंवा ज्यांचे रक्ताभिसरण खराब असते त्यांना विशेषतः फायदा होण्याची शक्यता असते. ब्लड सर्कुलेशन सुरळीत झाल्याने ताण कमी होतो. तसंच शरीरावरील सुजन कमी होऊ शकते. त्याचबरोबर हृदयाचे आरोग्य देखील सुरळीत राहते.

जर तुम्हाला दिवसभऱ्याचा थकवा जाणवत असेल किंवा सांधेदुखीचा त्रास होत असेल तर उबदार पाण्याने आंघोळ करणं एक उत्तम मार्ग असू शकते. उष्णता स्नायूंना आराम देते आणि कडक झालेले सांधे सैल करते, ज्यामुळे संधिवात किंवा प्लांटार फॅसिटायटिस ग्रस्त असलेल्यांसाठी ते विशेषतः उपयुक्त ठरते.

  • कोमट पाण्यात पाय भिजवणे सुरक्षित आहे का? हो, ही पद्धत पूर्णपणे सुरक्षित आणि फायदेशीर आहे, विशेषतः जर पाय सुजलेले किंवा दुखत असल्यास. त्याचबरोबर तणावामध्ये असल्यास कोमट पाण्यात पाय भिजत ठेवणे उत्तम आहे. यामुळे ताण कमी होण्यास देखील मदत होते. कारण पायाला विश्रांती दिल्यानंतर संपूर्ण शरीर रिलॉक्स होतं. कारण पाय शरीराचा पाया आहेत. जेव्हा पाय थकलेले असतात किंवा दुखत असतात, तेव्हा शरीर संतुलन राखण्यासाठी आणि चालण्यासाठी वेगळ्या पद्धतीने कार्य करते. ज्यामुळे सांधे आणि स्नायूंवर अधिक ताण येतो आणि संपूर्ण शरीरात वेदना आणि थकवा येतो. शिवाय, पायांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष केल्याने इतर शारीरिक समस्या उद्भवू शकतात, म्हणून विश्रांती घेणे आणि पायांची काळजी घेणे हे एकूण आरोग्यासाठी आवश्यक आहे. जर हिवाळ्यात पाय थंड पडत असतील तर हा उपाय त्यांना उबदार ठेवण्यास आणि रक्ताभिसरण सुधारण्यास मदत करू शकतो.
  • कोमट मिठाच्या पाण्यात पाय भिजवण्याचे काय फायदे आहेत? मीठ घातल्याने कोमट पाण्याची प्रभावीता वाढते. मिठातील मॅग्नेशियम आणि इतर खनिजे त्वचेला आराम देतात आणि जळजळ कमी करतात. ते डिटॉक्सिफिकेशनमध्ये देखील मदत करते. विशेषतः जर तुमच्या पायांना वास येत असेल किंवा सूज येत असेल तर मिठाचे पाणी हे कमी करण्यास मदत करू शकते. एप्सम मीठ किंवा रॉक मीठ वापरणे हा सर्वोत्तम पर्याय मानला जातो.
  • ताप आल्यावर कोमट पाण्यात पाय भिजवले तर काय होते? कोमट पाण्यात पाय भिजवणे हा तापावरचा एक जुना घरगुती उपाय आहे. तो शरीराचे तापमान संतुलित करतो आणि हळूहळू ताप कमी करतो. यामुळे पायांमधील नसा सक्रिय होतात. शिवाय शरीराची ऊर्जा स्थिर होते. यामुळे पायांमधून उष्णता बाहेर पडण्यास आणि डोक्यातील उष्णता कमी होण्यास मदत होते. कपाळावर कोल्ड कॉम्प्रेस आणि पायांवर कोमट पाणी यांचे मिश्रण तापावर खूप प्रभावी आहे.
  • झोप चांगली: कोमट पाण्यात पाय भिजवल्याने चांगली झोप येते. अनेकांना निद्रानाशाच्या समस्येचा त्रास असतो. झोपण्यापूर्वी 90 मिनिटे आधी कोमट पाण्यात पाय भिजवल्याने शरीर थंड होते आणि त्वचा उबदार होते. कोमट पाण्यात पाय भिजवल्याने ताण कमी होतो आणि मेंदूमध्ये रक्ताभिसरण सुधारते. तथापि, पाण्याचे तापमान 104 ते 108 अंश फॅरेनहाइट दरम्यान असावे.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

