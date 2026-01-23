ETV Bharat / health-and-lifestyle

जलद वजन कमी करणाऱ्यांसाठी अंडी आहेत सर्वोत्तम; जाणून घ्या कसे?

अंडी खाण्याचे असंख्य आरोग्यदायी फायदे आहेत आणि ते वजन जलद कमी करण्यास देखील मदत करू शकतात. ते कसं जाणून घ्या.

जलद वजन कमी करणाऱ्यांसाठी अंडी आहेत सर्वोत्तम; जाणून घ्या कसे?
By ETV Bharat Health Team

Published : January 23, 2026 at 4:17 PM IST

weight Loss Tips: वाढलेलं वजन ही आजकाल सर्व वयोगटातील लोकांना भेडसावणारी गंभीर आणि सामान्य समस्या आहे. याचं मुख्य कारण म्हणजे बदलती जीवनशैली. मात्र, आरोग्य तज्ञांचं म्हणणं आहे, की ही समस्या सहजपणे नियंत्रित केली जाऊ शकते. त्यांच्या मते, दररोज पोषक तत्वांनी समृद्ध अंडी खाल्ल्याने आपण सहज वजन कमी करू शकतो. तर चला जाणून घेऊया हे कसे कार्य करते.

जलद वजन कमी करणाऱ्यांसाठी अंडी आहेत सर्वोत्तम; जाणून घ्या कसे? (Getty Images)

अंडी हे सर्वात आरोग्यदायी आणि पौष्टिक पदार्थांपैकी एक आहे. त्यांचे असंख्य आरोग्यदायी फायदे आहेत. म्हणूनच त्यांना सुपरफूड म्हटलं जातं. अंड्यातून आपल्याला आवश्यक पोषक तत्वे मिळतात. विशेषतः, अंड्याच्या पांढऱ्या भागात 50 टक्के प्रथिने असतात आणि अंड्याच्या पिवळ्या भागात ९० टक्के कॅल्शियम आणि लोह असते.

जलद वजन कमी करणाऱ्यांसाठी अंडी आहेत सर्वोत्तम; जाणून घ्या कसे? (Getty Images)

कमी कॅलरीज, जास्त पोषक तत्वे: अंड्यांमध्ये प्रथिने जास्त असतात आणि कॅलरीजही कमी असतात. त्यात इतर अनेक आवश्यक पोषक तत्वे देखील असतात. वजन कमी करू इच्छिणाऱ्यांसाठी अंडी खूप फायदेशीर आहेत. नाश्त्यात अंडी खाणे दिवसाची सुरुवात करण्याचा एक उत्तम मार्ग असू शकतो. त्यात कॅलरीज कमी असल्याने, ते वजन वाढण्याचा धोका कमी करतात. उकडलेले अंडे खाणे विशेषतः वजन कमी करण्यासाठी फायदेशीर आहे.

वजन कमी करण्यासाठी फायदेशीर: हैदराबादमधील अपोलो हॉस्पिटलमधील न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. सुधीर कुमार म्हणतात की, वजन कमी करण्याचा प्रयत्न करताना सतत भुकेशी झुंजण्याची गरज नाही. फक्त कमी कॅलरीज असलेले, जास्त प्रथिने असलेले पदार्थ खाणं पुरेसं आहे. यासाठी अंडी हा एक उत्तम पर्याय आहे. म्हणून, वजन कमी करू इच्छिणाऱ्यांनी पोषक तत्वांनी समृद्ध अंडी खाण्यास अजिबात संकोच करू नये. संशोधनानुसार, अंडी चयापचय कार्य सुधारतात.

अंड्यांमध्ये प्रथिने खूप जास्त असतात. एका अंड्यामध्ये सुमारे 6 ग्रॅम प्रथिने असतात. त्यामध्ये कॅलरीज देखील खूप कमी असतात. ज्यामुळे ते वजन कमी करण्यास मदत करतात. म्हणून, लोकांनी त्यांच्या संतुलित आहारात अंड्यांचा समावेश करावा. याव्यतिरिक्त, त्यांनी जास्त चरबी आणि साखरेचे सेवन टाळावे. तरच ते त्यांचे वजन नियंत्रित करू शकतील.

प्रथिनेयुक्त पदार्थ खाल्ल्याने अन्नाचा थर्मिक इफेक्ट (TEF) वाढतो. यामुळे शरीरातील चयापचय गतिमान होते. ही एक गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे. अन्नातील पोषक तत्वे पचवण्यासाठी शरीराला जास्त कॅलरीजची आवश्यकता असते. परिणामी, शरीर चरबी जाळते, ज्यामुळे वजन कमी होते.

जेवणात तेलाचे प्रमाण कमी करा: वजन कमी करू इच्छिणाऱ्यांनी स्नॅक्स आणि तळलेले पदार्थ टाळावेत. तसंच, लोणी आणि तेल यांसारख्या चरबीयुक्त पदार्थांमध्ये अंडी तळणे टाळावे. हृदयरोगाचा धोका असलेल्या लोकांनी फक्त अंड्याचा पांढरा भाग खावा. हृदयरोगाचा धोका असलेल्यांनी, फक्त अंड्याचा पांढरा भाग खाणे हा कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित करण्याचा एक मार्ग असू शकतो, कारण पिवळ्या रंगात कोलेस्ट्रॉल असते.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

संपादकांची शिफारस

