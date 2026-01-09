ETV Bharat / health-and-lifestyle
झटपट वजन कमी करायचं आहे? स्वयंपाक घरातील ‘या’ पदार्थांचा करा आहारात समावेश
जास्त वजनाने त्रस्त असलेले आणि वजन कमी करू इच्छिणारे लोक अनेक घरगुती उपायांचा अवलंब करू शकतात, जसे की...
Published : January 9, 2026 at 6:51 PM IST
weight loss tips: लठ्ठपणा ही आजच्या काळातील सर्वात मोठ्या आरोग्य समस्यांपैकी एक आहे. ती केवळ भारतातच नाही तर जगभरातील लोकांना प्रभावित करते. अनेक लोक वजन कमी करण्यासाठी सतत संघर्ष करतात. आपल्यापैकी बरेच लोक वजन कमी करण्यासाठी व्यायाम, चालणे किंवा योगा करतात. तसंच काही लोक कठोर आहार पद्धती अवलंब करतात. खाण्यावर अतिशय कटाक्षाणं लक्ष देतात. बहुतांश वेळा आहार चार्ट फॉलो करतात. परंतु तज्ञं असं सुचवतात की, काही घरगुती उपायांद्वारे आपण सहज वजन कमी करू शकतो.
बरेच लोक वजन कमी करण्याचा निर्णय घेतात, काही यशस्वी होतात, तर काही वाटेला पराभव येतो. अशा परिस्थितीत, आरोग्य तज्ञ म्हणतात की, व्यायामासोबत घरगुती उपचार देखील वजन कमी करण्यात सकारात्मक परिणाम देऊ शकतात. यासाठी पाच तत्वे सुचवण्यात आली आहेत. चला त्यावर एक नजर टाकूया.
लिंबाचा रस मधात मिसळून पिणे आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर: लिंबाचा रस शरीरातील विषारी पदार्थ काढून टाकण्यास मदत करतो, चयापचय सुधारतो आणि वजन कमी करण्यास मदत करतो. दररोज सकाळी लिंबू पाणी प्यायल्याने शरीरात विषारी पदार्थ जमा होत नाही त्यामुळे पचनक्रिया देखील सुधारते. लिंबाचा रस मधात मिसळून पिण्याचे आणखी फायदे होतात.
मध आणि दालचिनी: दालचिनी सर्वज्ञात आहे. दालचिनी प्रत्येक स्वयंपाकघरात सहज उपलब्ध असते. दालचिनीमध्ये वजन कमी करण्याचे गुणधर्म असल्याचे सिद्ध झाले आहे. दालचिनी आणि मधाची चहा बॅक्टेरियाच्या वाढीस प्रतिबंध करणारा पदार्थ आणि प्रतिजैविक गुणधर्मांनी समृद्ध आहे. निरोगी जीवनशैली आणि व्यायामासह दालचिनी आणि मधाचे मिश्रण प्यायल्याने उत्कृष्ट परिणाम मिळू शकतात. २०१२ च्या एका अभ्यासात असं दिसून आलं की, ते शरीरातील उष्णता वाढवते आणि झटाप्यानं कॅलरीज बर्न करते.
वजन कमी करण्यासाठी कच्चा लसूण: स्वयंपाकघरात सहज उपलब्ध असलेला लसूणामध्ये वजन कमी करण्याचे उल्लेखनीय फायदे दळलेले आहेत. लसूण फक्त पदार्थांची चव वाढवत नाही तर ते एक फायदेशीर औषध देखील आहे. त्यात अनेक जीवनसत्त्वे, खनिजे, फायबर, प्रथिने, मॅंगनीज आणि अँटीऑक्सिडंट्स मुबलक प्रमाणात असतात. कच्चा लसूण खाल्ल्याने पोटाभोवतीची चरबी जाळण्यास मदत होते.
वजन कमी करण्यात दही महत्त्वाची भूमिका बजावते: वजन कमी करण्यासाठी दही हा आणखी एक अतिशय फायदेशीर घटक आहे. अनेक आरोग्य तज्ञ म्हणतात की, नियमितपणे दही खाल्ल्याने पचन सुधारते आणि पोटाची चरबी कमी होते. हे असंख्य अभ्यासांनी सिद्ध केले आहे. दह्यामध्ये जीवनसत्त्वे, खनिजे, फायबर, प्रथिने आणि प्रोबायोटिक्स असतात. हे पोषक घटक आतड्यांचे आरोग्य राखण्यास मदत करतात.
वजन कमी करण्यासाठी चिया सिड्स : चिया सिड्स वजन कमी करण्यात देखील महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्यामध्ये जीवनसत्त्वे, खनिजे, फायबर आणि पोटॅशियम भरपूर असतात, जे शरीराचे कार्य सुधारतात. एक औंस चिया सिड्समध्ये 39 टक्के पर्यंत फायबर असते. चिया सिड्समधील फायबर पाणी शोषून घेते. शिवाय, चिया सिड्सचे सेवन केल्याने जास्त वेळ पोट भरल्यासारखे वाटते. यामुळे अतिरिक्त खाण्याची लालसा कमी होते. परिणामी वजन कमी होतो.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)