फक्त दोन महिन्यात कमी करा 10 किलो वजन; ट्राय करा ही पद्धत
आजकाल लठ्ठपना अतिशय सामान्य आरोग्य समस्या बनली आहे. दर चारपैकी एक व्यक्ती या समस्येने ग्रस्त आहे. अनेक उपाय करुन देखील फायदा होत नाही.
Published : February 3, 2026 at 12:20 PM IST
weight loss Tip: वजन कमी करू इच्छिणाऱ्यांना सर्वात आधी मदत करणारी गोष्ट म्हणजे योग्य आहार. जर तुम्ही जास्त प्रथिनांचा आहारात समावेश केल्यास तुमचं वजन अपेक्षेप्रमाणे कमी होईल. प्रथिनांचा विचार केला तर बरेच लोक मांसाहारी म्हणून चिकन, मटण, मासे आणि अंडी खातात. याऐवजी, अनेक व्हेज पर्याय देखील उपलब्ध आहेत. व्हेज पदार्थ खाल्ल्याने खूप चांगले परिणाम मिळू शकतात. त्यासाठी, तज्ञ नेहा परिहार यांनी आपल्या इस्टाग्राम अकाऊंटवर एक व्हिडिओ शेअर केलाय. त्यात त्यांनी सांगितलेला आहार पाळल्यास दोन महिन्यांत तुमचं वजन 10 किलोपर्यंत कमी होऊ शकतं.
सकाळी डिटॉक्स ड्रिक: वजन कमी करण्यात हायड्रेशन महत्त्वाची भूमिका बजावते. यासाठी सकाळी जिरं आणि हळद भिजवलेले पाणी प्या. रात्रभर एक चमचा जिरं आणि हळद भिजवा. सकाळी ते पाणी प्या. हे पाणी प्यायल्यानं चयापचय सुधारते. जर तुमचा चयापचय चांगला असेल तर तुमचे वजन सहज कमी होईल. त्यानंतर 3 बदाम आणि 1 अक्रोड खा.
नाश्त्याला काय घ्यावे? नाश्त्यात तुम्ही चांगले प्रथिनेयुक्त पदार्थ खावेत. यासाठी, हरभराच्या पिठापासून बनवलेले 2 चिले ग्रीक दह्यात मिसळून खा. यामुळे तुम्हाला आवश्यक प्रमाणात प्रथिने मिळतील. या नाश्त्यातून अंदाजे 18 ग्रॅम प्रथिने तुम्हाला मिळू शकतात. म्हणून, आनंदाने खा.
दुपारच्या जेवणात काय खावं? दुपारच्या जेवणात काही डाळी, भाज्या, चपाती आणि दही असले पाहिजे. तसंच सर्वकाही संतुलित असलं पाहिजे. डाळ आणि दही आपल्याला प्रथिने देतात, भाज्या फायबर देतात. चपाती कार्ब्स देते. म्हणून असे नियोजन करा. दुपारच्या जेवणात किमान 22 ग्रॅम प्रथिने खाण्याचा प्रयत्न करा.
स्नॅकच्या वेळी खाण्यासारखे पदार्थ: अर्धा कप भाजलेले चणे आणि अर्धा सफरचंद घ्या. किंवा 100 ग्रॅम पनीरचे तुकडे हलके तळून घ्या आणि त्यावर मसाले शिंपडा. यामुळे शरीराला चांगले प्रथिने आणि फायबर मिळतात. या स्नॅक्समधून 8 ग्रॅम पर्यंत प्रथिने मिळवण्याची योजना करा.
रात्रीच्या जेवणासाठी खाण्याचे पदार्थ: रात्रीचं जेवण हलकं आणि गरम असावं. त्यात प्रथिने देखील असावीत. यासाठी तुम्ही अर्धा कप तपकिरी तांदूळ, अर्धा कप मसूर आणि भाज्या मिसळून खिचडी बनवू शकता. अर्धा कप दही. 80 ग्रॅम पनीर बुर्जी घ्या. तुम्ही बाजरीची चपाती देखील घेऊ शकता. यामुळे सुमारे 15 ते 16 ग्रॅम प्रथिने मिळतात.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)