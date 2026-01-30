ETV Bharat / health-and-lifestyle
5 सोप्या टिप्स फॉलो करून कमी करा 45 किलो वजन
एका महिलेने एकाच वेळी 45 किलो वजन कमी केले - वजन कमी करण्यासाठी या ५ सोप्या टिप्स फॉलो करा...
Published : January 30, 2026 at 3:57 PM IST
weight loss tips: लठ्ठपणा ही आजच्या काळातील सर्वात मोठ्या आरोग्य समस्यांपैकी एक आहे. ती केवळ भारतातच नाही तर जगभरातील लोकांना प्रभावित करते. परिणामी, बहुतेक लोक वजन कमी करण्यासाठी आणि ते टिकवून ठेवण्यासाठी खूप प्रयत्न करतात. काही लोक व्यायाम करतात, चालतात आणि योगा करतात, तर काही लोक आहार आणि घरगुती उपायांचा प्रयत्न करतात. परंतु, काही लोक व्यस्त वेळापत्रक किंवा इतर कारणांमुळे अजिबात व्यायाम करू शकत नाहीत. अशा लोकांसाठी वजन कमी करणे खूप कठीण होते. पण तुम्हाला माहित आहे का की फक्त या पाच सवयी अंगीकारून तुम्ही सहजपणे वजन कमी करू शकता? चला त्या कोणत्या ते पाहूया.....
या पाच सवयींमुळे तुम्ही सहज वजन कमी करू शकता...
30 ते 45मिनिटे चालणे: तज्ञांचं म्हणणं आहे की, चालण्याचे अनेक आरोग्य फायदे आहेत आणि त्यामुळे वजन सहज कमी होऊ शकते. वजन कमी करण्यासाठी चालण्यापेक्षा चांगला व्यायाम नाही. आपण अनेकदा व्यायामाला एक कठीण काम मानतो. पण तज्ञांचं म्हणणं आहे की, चालणे हा व्यायामाचा सर्वोत्तम आणि सर्वात फायदेशीर प्रकार आहे. दिवसातून फक्त 30 ते 45 मिनिटे चालल्याने शरीरात होणारे बदल जाणवण्यास मदत होईल. ताज्या हवेत बाहेर पडल्याने तुम्ही केवळ शारीरिकदृष्ट्या तंदुरुस्त राहताच नाही तर मानसिकदृष्ट्याही तंदुरुस्त राहू शकता असं तज्ञांचं म्हणणं आहे.
पाणी पिण्यास विसरू नका: वजन कमी करण्यासाठी पुरेसं पाणी पिणं अत्यंत महत्वाचं आहे असं तज्ञांचं म्हणणं आहे. दररोज तुमच्या शरीराच्या वजनाच्या अर्ध्या भाग पाणी पिण्याचा प्रयत्न करा, कारण यामुळे तुमचे वजन कमी होण्यास मदत होईल. उदाहरणार्थ, 200 पौंड (सुमारे 100 किलोग्रॅम) वजनाच्या व्यक्तीने सुमारे 3 लिटर पाणी प्यावं. तज्ञांचं म्हणणं आहे की, हायड्रेटेड राहिल्याने भूक कमी होण्यास मदत होते आणि दिवसभर ऊर्जा टिकून राहते. अतिरिक्त उर्जेसाठी तुम्ही दररोज इलेक्ट्रोलाइट्स देखील घेऊ शकता.
सकाळची सुरुवात अशी करावी: तुमची सकाळ एका स्पष्ट ध्येयाने सुरू करणं महत्वाचं आहे. सकाळी ध्यान, व्यायाम किंवा इतर कामावर लक्ष केंद्रित करा. उठल्यानंतर पहिले 30 मिनिट फोन वापरणं टाळा. हा वजन कमी करण्याचा कठोर नियम आहे. तज्ञ म्हणतात की, फक्त दोन आठवडे हे करून पहा आणि तुम्हाला कमी ताण, चांगली झोप आणि मानसिक स्पष्टता अनुभवायला मिळेल.
आहारात फायबर असणे आवश्यक आहे: पचन सुधारण्यासाठी आणि कार्बोहायड्रेट्सचे सहज शोषण करण्यासाठी फायबर आवश्यक आहे. तज्ञ दिवसातून तीन वेळा हिरव्या भाज्या खाण्याची शिफारस करतात. या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केल्याने तुमचे वजन सहज कमी होऊ शकते. फायबरचे सेवन वाढल्याने तुमचं केवळ पोट भरलेलं राहणार नाही तर वजन वाढण्याची भीती देखील दूर होईल. हे लहान बदल एका रात्रीत परिणाम देणार नाहीत, परंतु सातत्याने पालन केल्यास बदल दिसून येईल.
प्रथिनांनी तुमची भूक नियंत्रित करा: वजन कमी करण्यात प्रथिनांची भूमिका महत्त्वाची असते. स्नायू तयार करण्यासाठी आणि चरबी जाळण्यासाठी प्रथिने आवश्यक असल्याचं तज्ञांचं मत आहे. दररोज किमान १०० ग्रॅम प्रथिनांचे सेवन केल्याने दिवसभर पोट भरल्यासारख वाटतं आणि अतिरिक्त खाण्याची लालसा कमी होते. वजन कमी करण्याचा हा एक अतिशय सोपा आणि प्रभावी मार्ग आहे.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)