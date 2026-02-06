ETV Bharat / health-and-lifestyle

फिटनेससाठी 10,000 पावलं चालण्याऐवजी करा 'हे' 5 व्यायाम; वजन लवकर कमी करण्यास सर्वोत्तम

काही व्यायामामुळे एक तास चालण्याइतकेच कॅलरीज 10 ते 15 मिनिटांत बर्न होऊ शकतात. वाचा सविस्तर..,

EXERCISE CAN EASILY DONE EVERY DAY WEIGHT LOSE TIPS 5 MINUTE FAT LOSS WORKOUT EVERYDAY FASTEST EXERCISE FOR WEIGHT LOSS
फिटनेससाठी 10,000 पावलं चालण्याऐवजी करा 'हे' 5 व्यायाम; वजन लवकर कमी करण्यास सर्वोत्तम (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : February 6, 2026 at 3:40 PM IST

weight lose Tips: जेव्हा आपण वजन कमी करण्याचा आणि तंदुरुस्त राहण्याचा विचार करतो, तेव्हा आपल्यापैकी बहुतेकांना पहिला विचार येतो तो म्हणजे 10,000 पावले चालणे. पण खरं सांगायचं तर, लवकर उठून ऑफिसला जाण्याच्या घाईमुळे, आपल्यापैकी अनेकांसाठी हे शक्य होत नाही. संध्याकाळी घरी पोहोचेपर्यंत आपण इतके थकलेले असतो की आपण ते पुढे ढकलतो. जरी आपण चालायला सुरुवात केली तरी, दररोज चालणे थोडे कंटाळवाणे होऊ शकते. व्यायाम करण्यासाठी तासन्तास वेळ लागतो हा एक गैरसमज आहे. तज्ञांचं म्हणणं आहे की, लोकांना फक्त 15-20 मिनिट व्यायाम केल्यास 10,000 पावले चालण्याइतकेच फायदे मिळू शकतात. कसे? या बातमीत जाणून घ्या...

EXERCISE CAN EASILY DONE EVERY DAY WEIGHT LOSE TIPS 5 MINUTE FAT LOSS WORKOUT EVERYDAY FASTEST EXERCISE FOR WEIGHT LOSS
फिटनेससाठी 10,000 पावलं चालण्याऐवजी करा 'हे' 5 व्यायाम; वजन लवकर कमी करण्यास सर्वोत्तम (Getty Images)

खरं तर, तज्ञांचं म्हणणं आहे की, घरी हे 5 प्रभावी व्यायाम केल्याने तुम्हाला 10,000 पावले चालण्याइतकेच फायदे मिळू शकतात आणि हे व्यायाम चालण्यापेक्षाही वेगाने वजन कमी करण्यास मदत करू शकतात आणि ते सर्व घरी करता येतात.

घरी तुम्ही करू शकता असे 5 सोपे व्यायाम

स्किपिंग: लहानपणीचा आवडता स्किपिंग हा आता एक उत्तम व्यायाम मानला जातो. फक्त 10 मिनिटे स्किपिंग केल्याने 30 मिनिटे चालण्याइतकेच फायदे मिळतात. यामुळे हृदय गती वाढते आणि रक्ताभिसरण सुधारते. तसंच हात-डोळ्यांचे समन्वय आणि संतुलन देखील सुधारते. यासाठी जास्त जागा लागत नाही, फक्त उडी मारण्याची दोरी लागते. तुम्ही हळूहळू सुरुवात करू शकता आणि हळूहळू तुमचा वेग वाढवू शकता. हा एक उत्तम व्यायाम आहे जो हाडे देखील मजबूत करतो.

बर्पीज: बर्पीज हा संपूर्ण शरीराचा व्यायाम आहे. त्यात खाली बसणे, पाय मागे उडी मारणे, पुश-अप करणे आणि नंतर पुन्हा वर उडी मारणे समाविष्ट आहे. ते एकाच वेळी तुमचे हात, छाती, पाय आणि पोटाचे स्नायू मजबूत करतात. फक्त 5 ते 10 मिनिटे बर्पी केल्याने तासभर चालण्याइतक्या कॅलरीज बर्न होऊ शकतात. ते शारीरिक शक्ती आणि सहनशक्ती लक्षणीयरीत्या वाढवतात, ज्यामुळे जलद परिणाम मिळवू इच्छिणाऱ्यांसाठी तो एक उत्तम पर्याय आहे.

केटलबेल स्विंग्ज: केटलबेल स्विंग्ज हे वेटलिफ्टिंग आणि कार्डिओचे संयोजन आहे. त्यामध्ये तुमच्या पायांमध्ये वजन पुढे-मागे हलवणे समाविष्ट आहे. हा व्यायाम हॅमस्ट्रिंग्ज, कंबर आणि पाठीच्या स्नायूंना बळकट करण्यासाठी खूप प्रभावी आहे. संगणकासमोर जास्त वेळ बसल्याने होणाऱ्या पाठदुखीपासून आराम मिळविण्यासाठी देखील तो खूप उपयुक्त ठरू शकतो. हा व्यायाम 10 मिनिटे केल्याने लांब अंतर धावण्यापेक्षा जास्त कॅलरीज बर्न होतात. व्यायामाची सुरुवात करताना हलक्या वजनाने सुरुवात करू शकता.

HIIT: हाय-इंटेन्सिटी इंटरव्हल ट्रेनिंग (HIIT) हा आजकालच्या सर्वात लोकप्रिय व्यायाम प्रकारांपैकी एक आहे. यामध्ये काही सेकंदांच्या लहान ब्रेकसह लहान, तीव्र व्यायामाचा समावेश असतो. उदाहरणार्थ, 30 सेकंद धावणे आणि त्यानंतर 10 सेकंद हळू चालणे. या कसरत (आफ्टरबर्न इफेक्ट) नंतरही तुमचे शरीर कॅलरीज बर्न करत राहते. हृदयाच्या आरोग्यासाठी आणि चयापचयासाठी हे उत्तम आहे. यासाठी कोणत्याही उपकरणांची आवश्यकता नाही, म्हणून तुम्ही ते घरी जंपिंग जॅक किंवा सामान्य धावणे यासारख्या व्यायामांसह करू शकता.

स्क्वॅट जंप: स्क्वॅट म्हणजे फक्त स्क्वॅटिंग. स्क्वॅट जंप म्हणजे स्क्वॅट पोझिशनमधून वर उडी मारणे. यामुळे पायांची प्रचंड ताकद वाढते. यामुळे शरीराच्या खालच्या स्नायूंना बळकटी मिळते, संतुलन सुधारते आणि दुखापती टाळण्यास मदत होते. 10 ते 15 मिनिटे असे केल्याने 10,000 पावले चालण्यापेक्षा जास्त फायदे मिळतात. यामुळे खेळाडूंना आवश्यक वेग आणि चपळता मिळतेच, शिवाय शरीराचे नियंत्रण सुधारते आणि स्नायूंच्या वाढीला चालना मिळते.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

EXERCISE CAN EASILY DONE EVERY DAY
WEIGHT LOSE TIPS
5 MINUTE FAT LOSS WORKOUT EVERYDAY
FASTEST EXERCISE FOR WEIGHT LOSS
WEIGHT LOSE TIPS

