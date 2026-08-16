ETV Bharat / health-and-lifestyle
वीकेंडला मद्यपान करताय? हृदयासह यकृतावर होऊ शकतो गंभीर परिणाम
वीकेंडला जास्त मद्यपान (Alcohol Drinking) केल्यानं हृदय आणि यकृतावर अत्यंत गंभीर आणि जीवघेणे परिणाम होऊ शकतात.
Published : August 16, 2026 at 8:59 PM IST
हैदराबाद : आठवड्यातून एकदा थोडं मद्यपान करणं (Alcohol Drinking) विशेष धोकादायक नसतं, असं अनेकांना वाटतं. मात्र, जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) आणि आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते, मद्यपानाचे कोणतेही प्रमाण पूर्णपणे सुरक्षित मानलं जात नाही. विशेषतः वीकेंडला मोठ्या प्रमाणात मद्यपान करणं हृदय आणि यकृतासाठी धोकादायक ठरू शकतं. अतिमद्यपानामुळं अलिंद स्पंदन म्हणजेच हृदयाच्या ठोक्यांमध्ये अनियमितता निर्माण होऊ शकते. तसेच रक्तदाब अचानक वाढण्याची शक्यता असते. दीर्घकाळ अतिमद्यपान केल्यास हृदयविकाराचा आणि मेंदूचा झटका आणि हृदय निकामी होण्याचा धोका वाढू शकतो.
अतिमद्यपानामुळं काय होतं? : सर एच.एन. रिलायन्स फाउंडेशन हॉस्पिटलच्या हृदयरोग विभागाचे संचालक डॉ. अजित मेनन यांच्यामते, अतिमद्यपान करणाऱ्या व्यक्तींमध्ये कार्डिओमायोपॅथीचा धोका वाढू शकतो. या स्थितीत हृदयाची रक्त पंप करण्याची क्षमता कमकुवत होते. अतिमद्यपानाचा यकृतावरही गंभीर परिणाम होऊ शकतो. सुरुवातीला फॅटी लिव्हरची समस्या निर्माण होऊ शकते आणि पुढे यकृताच्या गंभीर आजारांसह सिरोसिसचा धोका वाढू शकतो. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑन अल्कोहोल अब्यूज अँड अल्कोहोलिझम (NIAAA) नुसार, अतिमद्यपानामुळं रक्तातील अल्कोहोलचं प्रमाण वाढतं. रक्तातील अल्कोहोलचं प्रमाण जास्त झाल्यास शरीर आणि मेंदूवर गंभीर परिणाम होऊ शकतात.
काय आहेत लक्षणे? :
- ऑक्सिडेटिव्ह ताण वाढणे
- शरीरात दाह वाढणे
- यकृतावर अतिरिक्त ताण येणे
- हृदय आणि मज्जासंस्थेवर परिणाम होणे
- मेंदू आणि मज्जासंस्थेच्या कार्यावर परिणाम
- दृष्टी अंधुक होणे आणि तोल जाणे
- स्मरणशक्तीवर परिणाम
- पचनसंस्थेशी संबंधित समस्या
मद्यपान करताना कोणती काळजी घ्यावी? : डॉ. अजित मेनन यांच्या मते, मद्यपान करण्यापूर्वी आणि मद्यपान करताना काहीतरी खाणं महत्त्वाचं आहे. रिकाम्या पोटी मद्यपान केल्यास अल्कोहोल रक्तप्रवाहात वेगाने शोषले जाऊ शकते. त्यामुळं रक्तातील अल्कोहोलची पातळी झपाट्यानं वाढू शकते. ज्यामुळं तीव्र नशा आणि यकृत व पोटाचे गंभीर नुकसान होऊ शकते.
मद्यपान करताना कोणती काळजी घ्यावी :
- मद्यपानासोबत पुरेसे पाणी प्यावे.
- मद्यपानासोबत एनर्जी ड्रिंक्सचे सेवन टाळावे.
- अधूनमधून मद्यपानमुक्त वीकेंडचे नियोजन करावे.
- मद्यपान करत असल्यास ते हळूहळू आणि मर्यादित प्रमाणात करावे.
वयानुसार किती मद्यपान सुरक्षित? : 'द लॅन्सेट' या वैद्यकीय नियतकालिकात प्रकाशित झालेल्या 'ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज' (GBD) अभ्यासात वयानुसार सुरक्षित मद्यपानाबद्दल महत्त्वपूर्ण आणि आश्चर्यकारक अंदाज वर्तवले आहेत. या अभ्यासात 'नॉन-ड्रिंकर इक्विव्हॅलन्स' (मद्यपान न करणाऱ्या व्यक्तीच्या समकक्ष) नावाचा एक बिंदू ओळखण्यात आला आहे. मद्यपान करणाऱ्या व्यक्तीचा आरोग्याचा धोका हा मद्यपान न करणाऱ्या व्यक्तीच्या धोक्याइतकाच असतो. या संशोधनाच्या आधारे, वयानुसार सुरक्षित आणि धोकादायक मद्यपानाच्या पातळ्यांची विभागणी खालीलप्रमाणे करता येते.
- 15-39 वयोगटातील पुरुषांसाठी ही मर्यादा दररोज 0.136 स्टँडर्ड ड्रिंक्स आहे. याच वयोगटातील महिलांसाठी ती दररोज 0.273 स्टँडर्ड ड्रिंक्स आहे, जे नगण्य आहे. संशोधनातून असं दिसून येतं की, या वयोगटातील तरुणांसाठी मद्यपानाचे कोणतेही आरोग्य फायदे नाहीत. उलट, त्यामुळं नुकसान होऊ शकतं.
- 40 ते 64 वयोगटातील निरोगी व्यक्तींसाठी, सुरक्षित मद्यपानाचं प्रमाण दररोज अर्ध्या (0.5) स्टँडर्ड ड्रिंकपासून ते अंदाजे 1.75 स्टँडर्ड ड्रिंकपर्यंत असतं. या प्रमाणामुळं इस्केमिक हृदयरोग आणि स्ट्रोकचा धोका किंचित कमी होऊ शकतो.
- 65 वर्षांवरील प्रौढांसाठी, ही शिफारस दररोज तीन स्टँडर्ड ड्रिंक्सपेक्षा किंचित जास्त (पुरुषांसाठी 3.19 ड्रिंक्स आणि महिलांसाठी 3.51 ड्रिंक्स) पर्यंत वाढवता येते. संशोधकांच्या मते, 10 ग्रॅम शुद्ध अल्कोहोल असलेले पेय हे एक स्टँडर्ड ड्रिंक मानले जाते.
(Disclaimer)- वरील माहिती केवळ जनजागृती आणि शैक्षणिक उद्देशांसाठी आहे. कोणतीही लक्षणे आढळल्यास किंवा आरोग्याविषयी शंका असल्यास स्वतः उपचार न करता तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.)
हेही वाचा -