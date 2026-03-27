मुरुम आणि कोंड्याच्या समस्येवर कोरफड गुणकारी; जाणून घ्या कसा करावा वापर
कोरफडीचं जेल लावल्याने एक ना अनेक फायदे होतात. उन्हाळ्यासाठी तर हे उत्तम आहे. सनबर्न कमी करण्यासाठी देखील कोरफड जेल उत्तम पर्याय आहे.
Published : March 27, 2026 at 1:02 PM IST
ALOE VERA FOR A GLOWING SKIN: कोरफड ही एक बहुगुणी वनस्पती आहे. जी सर्वांगीण आरोग्याला चालणा देणाऱ्या तिच्या असंख्य उपचारात्मक गुणधर्मांसाठी ओळखली जाते. जीवनसत्त्वे खनिजे आणि अँटीऑक्सिडंट्सने समृद्ध असल्यामुळे ती त्वचेकरिता सर्वोत्तम मानली जाते. तज्ञांच्या मते, कोरफड केवळ केसांना मॉइश्चराइझ करण्यासाठी नाही तर चेहऱ्यावरील मुरुम आणि डाग कमी करण्यासाठी उत्तम आहे. म्हणूनच कोरफडीचा वापर हेअर प्रोड्क्ट्स आणि सौंदर्य उत्पादनांमध्ये केला जातो. याच संदर्भात, आपण निरोगी त्वचा आणि केसांसाठी कोरफडीचा वापर कसा करायचा हे जाणून घेऊया.
कोरफड त्वचा आणि केसांच्या समस्यांवर एक वरदान आहे. तज्ञांच्या मते, कोरफडीमध्ये व्हिटॅमिन ए, सी आणि ई, तसंच शरीरातील विविध एन्झाइम्सच्या कार्यासाठी आवश्यक खनिजे असतात. त्यांच्या मते, हे त्वचा आणि केसांच्या आरोग्यासाठी खूप चांगले आहे. असं म्हटलं जातं की, आठवड्यातून एकदा कोरफडीचा वापर केल्याने चमकदार त्वचा आणि केस दाट होतात. तसंच, यामुळे केसांचा कोरडेपणा कमी होतो. परिणामी निरोगी चमकदार केस मिळतात. असं सुचवलं जातं की, ते केसांना ओलावा देते आणि त्यांना गुंतण्यापासून प्रतिबंधित करते.
वापरण्याची पद्धत: तज्ञांच्या मते, कोरफडीचे एक पान घेऊन त्यावरील हिरवी साल सोलून घ्या आणि त्याचा गर चेहऱ्यावर हळुवारपणे लावा. 30 मिनिटं तसाच राहू द्या. त्यानंतर थंड पाण्याने धुवा. असं म्हटलं जाते की, यामुळे केवळ मुरुमांचे डागच कमी होत नाहीत, तर त्वचा उजळते आणि सुरकुत्याही कमी होतात. सूर्यप्रकाशामुळे खराब झालेल्या त्वचेला आराम देण्यासाठी कोरफडीचा गर (जेल) देखील खूप उपयुक्त असल्याचं म्हटलं जातं. नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिनच्या मते, कोरफडीमध्ये मुरुम-विरोधी गुणधर्म आहेत.
चेहऱ्याचा मास्क म्हणून: तज्ञांच्या मते, कोरफडीच्या जेलमध्ये मधाचे काही थेंब किंवा थोडी हळद मिसळून ते चेहऱ्यावर लावावे. 15-20 मिनिटांनंतर ते धुवून टाकावे. यामुळे त्वचेवरील मुरुमे आणि दाह कमी होतो असं म्हटलं जातं.
रात्रीच्या उपचारासाठी: तज्ञांच्या मते, झोपण्यापूर्वी कोरड्या त्वचेवर, काळ्या डागांवर किंवा मुरुमांवर थोडे कोरफडीचे जेल थेट लावणे खूप प्रभावी ठरू शकते. असं म्हटलं जातं की, त्यातील सूक्ष्मजीवविरोधी गुणधर्म रात्रभरात त्वचेला बरे करतात. ज्यामुळे लालसरपणा कमी होतो आणि सकाळपर्यंत त्वचा अधिक गुळगुळीत होते.
हेअर मास्क म्हणून: तज्ञांच्या मते, पौष्टिक कोरफडीचा गर एरंडेल किंवा नारळाच्या तेलात मिसळून हेअर मास्क म्हणून वापरता येतो. हे मिश्रण केसांना समान रीतीने लावा, सुमारे 45 मिनिटे तसंच ठेवा आणि नंतर कोमट पाण्याने धुवा. हे नियमितपणे केल्याने केसांना चांगली चमक तर येतेच, शिवाय ते खोलवर कंडिशनिंगसुद्धा करतात. यामुळे केसांच्या वाढीस मदत होते.
केसांचा गुंता: तज्ञांच्या मते, ही समस्या कमी करण्यासाठी कोरफड हा एक नैसर्गिक उपाय आहे. ती केसांना आवश्यक ओलावा पुरवते आणि त्यांना मऊ व रेशमी बनवते. यामुळे केसांचा गुंता कमी होतो.
टाळूला आराम देते: तज्ञांच्या मते, कोरफडीमध्ये असे घटक असतात, जे दाह कमी करतात, ज्यामुळे टाळूला आराम मिळतो. त्याचे जिवाणूनाशक आणि बुरशीनाशक गुणधर्म टाळू स्वच्छ ठेवतात आणि एक निरोगी वातावरण तयार करतात. त्यांच्या मते, यामुळे केसांच्या निरोगी वाढीस मदत होते.
केस मजबूत करते: तज्ञांच्या मते, कोरफडीमधील एन्झाइम्स आणि अमिनो अॅसिड्स खराब झालेल्या पेशी दुरुस्त करण्यास मदत करतात. यामुळे कालांतराने केस अधिक मजबूत आणि दाट होण्यास मदत होते. इंटरनॅशनल जर्नल ऑफ इनोव्हेटिव्ह रिसर्च इन टेक्नॉलॉजीनुसार, कोरफड केस गळणे, कोंडा आणि जळजळ यांसारख्या समस्या कमी करते आणि केसांच्या वाढीस प्रोत्साहन देते.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)