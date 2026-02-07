ETV Bharat / health-and-lifestyle

पायांवरील भेगांमुळे त्रास होतोय? आजच करा हे प्रभावी उपाय

काही लोकांना ऋतू कोणताही असो पायला भेगा पडतात आणि वेदना होतात. या समस्या टाळण्यासाठी काही टिप्स फॉलो करा. त्वरीत समस्या होईल दूर

पायांवरील भेगांमुळे त्रास होतोय? आजच करा हे प्रभावी उपाय (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : February 7, 2026 at 1:36 PM IST

ways to heal cracked heels: बरेच लोक फक्त ओठ, चेहरा आणि हाताची काळजी घेतात. परंतु पायांची फारशी काळजी घेत नाहीत. यामुळे पायांवर भेगा पडतात. हिवाळ्यात ही समस्या उद्भवने सामान्य आहे. परंतु उन्हाळ्यात पायांवर भेगा पडते खूप त्रासदायक असते. भेगा पडलेल्या पायांमुळे सुंदर आणि छान दिसणारे सँडल अनेक महिला वापरू शकत नाहीत. बहुतांश लोक समस्येचे निराकरण व्हाव म्हणून विविध उपाय करतात. बाजारातील महागडे प्रोडक्ट घेतात, लोशन लावतात त्याचबरोबर घरगुती उपाय करतात. मात्र, पाहिजे त्याप्रमाणात रिझल्ट नाही. आज आम्ही तुमच्याकरिता पाय मऊ आणि गुळगुळीत ठेवण्यासाठी कोणत्या गोष्टींच पालन करावं. पाय मऊ आणि भेगांपासून मुक्त ठेवण्यासाठी काय करावे ते जाणून घ्या.

पायांवरील भेगांमुळे त्रास होतोय? आजच करा हे प्रभावी उपाय (Getty Images)

कोमट पाण्यात पाय भिजवणे: सर्वप्रथम, आपण दिवसभर चालतो. जेव्हा आपण कोणतेही काम करतो तेव्हा आपले पाय जमिनीवर पुढे-मागे हलतात. यामुळे धूळ आणि मातीने माखलेले पाय दगडांसारखे कठीण होतात. त्याशिवाय, जर आपल्याला आपले पाय मऊ हवे असतील तर आपण एक दिनचर्या पाळली पाहिजे. विशेषतः, आपण आपले पाय कोमट पाण्यात 10 मिनिटे ठेवावेत. यामुळे पायांना आराम मिळेल आणि ते बरेही होतील.

हळूवारपणे एक्सफोलिएटिंग: तुमचे पाय एक्सफोलिएट करण्यासाठी, ओले पाय कोरड्या पायांवर घासण्याऐवजी, फूट फाईल किंवा प्युमिस स्टोनने हळूवारपणे घासा. जास्त दाब देऊ नका हळूवारपणे घासा. यामुळे त्वचेवरील सर्व अतिरिक्त धूळ निघून जाईल. तुम्हाला हवे असल्यास तुम्ही स्क्रबमध्ये मध किंवा थोडी साखर देखील घालू शकता.

पायांवरील भेगांमुळे त्रास होतोय? आजच करा हे प्रभावी उपाय (Getty Images)

कोणत्याही तेलाने मालिश करा: पाय थोडे ओले असताना त्यांना मॉइश्चरायझर करा. बदाम किंवा नारळ तेल यासारख्या कोणत्याही तेलाने त्यांना मसाज करू करा. यामुळे तुमच्या टाचा लवकर बऱ्या होतील. यामुळे तुम्हाला चांगली झोप येण्यासही मदत होईल. तसंच यामुळे तुमचे पाय मऊ देखील होतील.

मोजे घालल्याने चांगले परिणाम मिळतात: पायांना तेल लावल्यानंतर, चांगले सुती मोजे घाला. यामुळे ओलावा टिकून राहील. भेगा पडणार नाहीत. तुमचे पाय मऊही होतील. ते कोरडे होणार नाहीत. तसेच यामुळे तुम्हाला थंडीपासून खूप आराम मिळेल. म्हणून, मोजे नक्कीच घाला.

कठीण जमिनीवर चालणे: त्याचप्रमाणे, कठीण जमिनीवरून चालू नका. मऊ शूज घालण्याचा प्रयत्न करा. यामुळे तुमचे पाय कडक होणार नाहीत. त्वचा देखील मऊ होईल. म्हणून, तुमच्या पायांचे संरक्षण करण्यासाठी मऊ शूज वापरा. घरीही ते वापरण्याची सवय लावा.

पायांवरील भेगांमुळे त्रास होतोय? आजच करा हे प्रभावी उपाय (Getty Images)

भेगा पडण्याची कारणं

  • कोरडी त्वचा
  • पायाची अनियमित स्वच्छता
  • शरीरात पोषण तत्त्वांचा अभाव
  • जास्त थंडी किंवा उष्णता
  • जास्त वेळ उभे राहणे
  • मधुमेह आणि थायरॉइडची समस्या

