‘या’ चुकीमुळे होऊ शकतो गीझरचा स्फोट! हिवाळ्यात वापरताना घ्या ‘ही’ खबरदारी

हिवाळ्यापूर्वी बराच काळ गीझर बंद राहिल्यानंतर सुरू करण्यापूर्वी काही आवश्यक खबरदारी घेणं आणि सर्व्हिसिंग करणं खूप महत्वाचं आहे. वाचा सविस्तर...,

‘या’ चुकीमुळे होऊ शकतो गीझरचा स्फोट! हिवाळ्यात वापरताना घ्या ‘ही’ खबरदारी (Getty Images)
Published : November 16, 2025 at 1:35 PM IST

Water heater geyser safety Tips: हिवाळा ऋतू सुरू झाला आहे. त्यासोबतच, उत्तर भारतासह देशाच्या अनेक भागात कडाक्याची थंडी पडू लागली आहे. तापमानात मोठी घट झाल्यामुळे, थंड पाण्यानं आंघोळ करणं कठीण होत चाललं आहे. म्हणूनच, अनेक लोकांनी आंघोळीकरिता लागणाऱ्या गरम पाण्याकरिता गीझर चालू सुरू केलाय. हिवाळ्यमध्ये गीझर हे आपल्या दैनंदिन जीवनातील एक आवश्यक उपकरण होऊन जातं. जे थंडीपासून बचाव करण्यासाठी अत्यंत फायदेशीर आहे. सध्या बाजारात आधुनिक प्रकारचे गीझर उपलब्ध आहेत. या गिझरने पाणी लवकर गरम होते. तसंच आधुनिक गिझरमध्ये ऑटो-कट-ऑफ, तापमान नियंत्रक आणि सुरक्षा व्हॉल्व्ह सारखी अनेक वैशिष्ट्ये आहेत, ज्यामुळे ते सुरक्षित आणि वापरण्यास सोपे होतात. मात्र, हिवाळ्याच्या सुरुवातीला दीर्घकाळ गीझर बंद राहिल्यानंतर ते चालू करण्यापूर्वी काही आवश्यक खबरदारी घेणे आणि त्याची योग्य देखभाल करणे महत्वाचे आहे. कारण तुमचा निष्काळजीपणा तुम्हच्यावर भारी पडू शकतो.

बराच वेळ बंद राहिल्यानंतर गीझर चालू करण्यापूर्वी घ्या ही खबरदारी

  • व्यावसायिक सर्व्हिसिंग आवश्यक आहे: गीझर जास्त काळ वापरात नसल्यामुळे त्यातील हीटिंग एलिमेंटवर गंज किंवा कॅल्शियमचे थर (स्केलिंग) जमा होऊ शकतो. यामुळे पाणी गरम करण्यासाठी लागणारा वेळ वाढू शकतो. याचा परिणाम थेट तुमच्या वीज बिलावर पडू शकतो. म्हणून हिवाळा सुरू होण्यापूर्वी अनुभवी तंत्रज्ञांकडून गीझरची सर्व्हिसिंग करून घेणं अत्यंत आवश्यक आहे.
  • पाणी न भरता गीझरचा वापर करू नका: पाणी न भरता गीझरचा वापर करणे धोकादायक ठरू शकते. असं केल्यामुळं हीटिंग एलिमेंट जास्त गरम होऊ शकते,य यामुळे गीझर खराब होण्याची शक्यता जास्त असते. तसंच पाण्याशिवाय, एलिमेंट जलद गरम होतो आणि त्यामुळे ते जळून जाण्याची शक्यता असते. ज्यामुळे गीझरचे कायमचे नुकसान होऊ शकते. तसेच मोठी दुर्घटना देखील होऊ शकते. गीझरचा स्फोट देखील होऊ शकतो.
  • वायरिंग आणि सॉकेट्स तपासणे: गीझर हे जास्त वीज वापरणारे उपकरण आहे. जर कनेक्टिंग वायर्स किंवा सॉकेट्स जुने किंवा खराब झाले असतील तर शॉर्ट सर्किट किंवा इलेक्ट्रिक शॉकचा धोका जास्त असतो. म्हणून, योग्य अर्थिंग आणि सुरक्षित वायरिंग सुनिश्चित करणं अत्यंत महत्वाचं आहे. म्हणूनच, व्यावसायिक इलेक्ट्रिशियनकडून वायरिंग आणि सॉकेट्सची नियमितपणे तपासणी करणे महत्वाचे आहे.
  • थर्मोस्टॅट सेटिंग तपासा: गीझरला नेहमीच कमाल तापमानावर सेट करण्याची आवश्यकता नाही. तापमान १२० अंश फॅरेनहाइट (सुमारे ४९ अंश सेल्सिअस) किंवा त्याहून अधिक सेट करा. यामुळे वीज वाचेल आणि जास्त गरम पाण्यामुळे त्वचा जळण्याचा धोका कमी होईल. जर गीझरमध्ये ऑटो-कट पर्याय नसेल, तर थर्मोस्टॅट योग्यरित्या काम करत आहे का ते तपासा.
  • योग्य वायुवीजन सुनिश्चित करा: गॅस गीझरसाठी वायुवीजन अत्यंत महत्वाचे आहे, कारण ते कार्बन मोनोऑक्साइड तयार करू शकते. बाथरूममध्ये इलेक्ट्रिक गीझर किंवा कोणताही गीझर बसवला असला तरीही, आंघोळ करताना एक्झॉस्ट फॅन चालू करणं आवश्यक आहे. एक्झॉस्ट फॅनमुळे बाथरूमधील हवा खेळती राहील परिणामी वायुवीजनचा धोका कमी होईल.
  • आंघोळीपूर्वी पाणी बंद करा: आंघोळ करताना कधीही गीझर चालू ठेवू नका. पाणी गरम झाल्यावर ते पॉवर पॉइंटवर बंद करा. नंतर पुन्हा आंघोळ सुरू करा. यामुळे वीज वाचेल आणि वीज कनेक्शनमध्ये समस्या असल्यास विजेचा धक्का लागण्याचा धोका कमी होईल.
  • पाण्याचा दाब तपासा: तुमच्या गीझरमध्ये प्रेशर-रिलीफ व्हॉल्व्ह आहे. जर तो सदोष असेल तर टाकीच्या आत धोकादायक दाब निर्माण होऊ शकतो. हा व्हॉल्व्ह योग्यरित्या काम करत असल्याची खात्री करा.
  • गळती तपासा: गीझरच्या कोणत्याही भागातून पाण्याची गळती होत आहे का ते काळजीपूर्वक तपासा. अगदी लहान गळतीमुळेही विद्युत कनेक्शनशी संबंधित अपघातांचा धोका वाढू शकतो.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

