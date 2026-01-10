ETV Bharat / health-and-lifestyle

10,000 पावलं चालणे की, 45 मिनिटं व्यायाम; आरोग्यासाठी काय सर्वोत्तम?

वजन कमी करण्यासाठी योग्य पद्धत अवलंब करणे गरजेचं आहे. चला तर जाणून घेऊया चालणे विरुद्ध व्यायाम - या दोघांपैकी कोणते आरोग्यासाठी चांगले आहे?

WALKING VS WORKOUTS IS GYM BETTER OR WALKING WALKING OR WORKOUT WHICH IS BETTER WORKOUTS BENEFITS
10,000 पावलं चालणे की, 45 मिनिटं व्यायाम; आरोग्यासाठी काय सर्वोत्तम? (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : January 10, 2026 at 12:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

walking VS workout: शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या निरोगी राहण्यासाठी व्यायाम करणं अत्यंत आवश्यक आहे. तज्ञ म्हणतात की, दररोज 10 हजार पावलं चालणं किंवा 45 मिनिटं व्यायाम करणं आरोग्यासाठी चांगलं आहे. मात्र, या दोघांपैकी कोणतं अधिक फायदेशीर आहे, याबद्दल अनेकांना शंका असते. चला तर जाणून घेऊया यावर तज्ञांचं मत काय?

WALKING VS WORKOUTS IS GYM BETTER OR WALKING WALKING OR WORKOUT WHICH IS BETTER WORKOUTS BENEFITS
10,000 पावलं चालणे की, 45 मिनिटं व्यायाम; आरोग्यासाठी काय सर्वोत्तम? (Getty Images)

10,000 पावलं: चालणं हा एक अतिशय सोपा, स्वस्त आणि सुलभ व्यायाम आहे. वयाची पर्वा न करता कोणीही तो करू शकतो. तज्ञांचं म्हणणं आहे की, दररोज 10,000 पावलं चालल्यानं शरीरातील रक्ताभिसरण आणि पचनसंस्था सुधारते. पोषणतज्ञ अभ्यासकांच्या मते, नियमित चालल्याने हृदय गती सुधारते, रक्त प्रवाह आणि रक्तदाब कमी होतो. शिवाय, ते ताण कमी करते, मानसिक शांती प्रदान करते आणि वजन नियंत्रणात ठेवते. यासाठी महागड्या उपकरणांची किंवा विशेष कौशल्यांची आवश्यकता नाही. मात्र, एकाच वेळी 10,000 पावलं चालणं आवश्यक नाही. असं म्हटलं जातं की, दिवसभरात जेव्हाही वेळ मिळेल, तेव्हा आपण ते करू शकतो. सकाळी अर्धा तास किंवा एक तास चालण्यानं आपलं अर्ध्याहून अधिक लक्ष्य पूर्ण होऊ शकतं. तसंच दर तासाला ऑफिसमध्ये खुर्चीवरून उठून 10 मिनिटं चालणं, लिफ्ट घेण्याऐवजी पायऱ्या निवडणे आणि रात्रीच्या जेवणानंतर आणखी 15 मिनिटं चालणं यामुळे लक्ष्य पूर्ण होऊ शकते. आता पावलं मोजण्यासाठी स्मार्टवॉच उपलब्ध आहेत. तसंच अ‍ॅप्लिकेशन सेल फोनवर देखील उपलब्ध आहेत. तज्ञ म्हणतात की, फक्त चालण्याचे काही तोटे आहेत. तज्ञांच्या मते, चालण्याने स्नायू मजबूत होत नाहीत आणि तंदुरुस्त होण्यासाठी बराच वेळ लागतो. चांगल्या परिणामांकरिता निमयित चालणे गरेजचं आहे.

WALKING VS WORKOUTS IS GYM BETTER OR WALKING WALKING OR WORKOUT WHICH IS BETTER WORKOUTS BENEFITS
10,000 पावलं चालणे की, 45 मिनिटं व्यायाम; आरोग्यासाठी काय सर्वोत्तम? (Getty Images)

45 मिनिटांचा व्यायाम: तुम्ही जिममध्ये सायकलिंग, कार्डिओ किंवा वर्कआउट्स असे काहीही करू शकता. तज्ञांचं म्हणणं आहे की, 45 मिनिटांचा हा व्यायाम कमी वेळात जास्त कॅलरीज बर्न करतो. यामुळे वजन जलद कमी होऊ शकते. असं म्हटलं जातं की, शरीरातील स्नायू मजबूत होतात. तंदुरुस्त राहिल्याने मानसिक शांती मिळते. तसंच या व्यायामामुळे तुम्हाला चांगली झोप येते. म्हणून तज्ञांच्या मते, सकाळी किंवा संध्याकाळी जिममध्ये जाऊन किंवा घरी कार्डिओ आणि योगासन करू शकता. असं म्हटलं जातं की, सायकलिंग शरीरासाठी एक कसरत असू शकते. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या एका अभ्यासात असं म्हटलं आहे, की शारीरिक हालचाली हाडांच्या आरोग्यास प्रोत्साहन देतात आणि निरोगी स्नायूंच्या वाढ आणि विकासाला प्रोत्साहन देतात.

सायकलिंग, कार्डिओ किंवा वर्कआउट्स हे व्यायाम करणे सोपे नाही. तुम्ही हळूहळू सोप्या व्यायामांपासून कठीण व्यायामांकडे वळले पाहिजे. तज्ञ म्हणतात की, एकाच वेळी कठीण गोष्टी केल्याने समस्या निर्माण होतील. प्रशिक्षक जिममध्ये प्रशिक्षण देतात. जर तुम्हाला ते घरी करायचे असतील, तर व्यायामासंबंधित ऑनलाइन अनेक मोबाइल अ‍ॅप्लिकेशन्स आणि व्हिडिओ उपलब्ध आहेत.

या दोघांपैकी कोणतं चांगलं: तज्ञ म्हणतात की सामान्य, शाश्वत आरोग्यासाठी दररोज 10,000 पावलं चालणं पुरेसं आहे. परंतु, ते म्हणतात की, जर तुम्हाला लवकर वजन कमी करायचं असेल आणि तुमचे स्नायू मजबूत करायचे असतील तर 45 मिनिटांचा व्यायाम चांगला पर्याय आहे. जर तुम्हाला पूर्ण आरोग्य आणि तंदुरुस्ती हवी असेल तर तुम्ही दोन्ही करू शकता. मात्र, चांगल्या परिणामांकरिता नियमितता हवी.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

हेही वाचा

TAGGED:

IS GYM BETTER OR WALKING
WALKING OR WORKOUT WHICH IS BETTER
WORKOUTS BENEFITS
WALKING VS WORKOUT
WALKING VS WORKOUT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.