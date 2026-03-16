नवजात बाळाच्या मानसिक विकासासाठी अत्यावश्यक आहे Vitamin D3; कसं ते जाणून घ्या
गरोदर महिला, फिटस आणि नवजात बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी व्हिटॅमिन डी-३ अत्यंत महत्वाचं मानलं जातं. त्याच्या कमतरतेमुळे अनेक आरोग्य समस्या उद्भवू शकतात.
Published : March 16, 2026 at 12:00 PM IST
VITAMIN D3 FOR FETUSES AND NEWBORNS: फिटस असो किंवा न्यू बॉर्न बेबी, योग्य पोषण (प्रथिने, कॅल्शियम, लोह, जीवनसत्त्वे आणि ओमेगा-3 सह) त्यांच्या शारीरिक आणि मानसिक विकासासाठी आवश्यक आहे. व्हिटॅमिन डी-3 हे असेच एक पोषक तत्व आहे. ज्याच्या कमतरतेमुळे फिटस आणि न्यू बॉर्न बेबी दोघांनाही गंभीर आरोग्य समस्या उद्भवू शकतात. या जीवनसत्त्वाची कमतरता गर्भाच्या वाढीस अडथळा आणू शकते आणि नवजात बाळाच्या शारीरिक विकासालाही अडथळा आणू शकते. आजच्या अहवालात, आपण व्हिटॅमिन डीची कमतरता गरोदर महिला, फिटस आणि न्यू बॉर्न बेबी बालकांच्या आरोग्यावर कसा परिणाम करू शकते हे समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया....
गर्भधारणेदरम्यान व्हिटॅमिन डीच्या कमतरतेचा गर्भावर आणि आईवर काय परिणाम होतो?
राष्ट्रीय आरोग्य संघटनेनुसार, गरोदर आणि स्तनपान करणाऱ्या महिलांना दररोज 15 मायक्रोग्राम व्हिटॅमिन डीची आवश्यकता असते. दरम्यान, जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार, गर्भधारणेदरम्यान व्हिटॅमिन डीच्या कमतरतेमुळे प्रीक्लेम्पसिया आणि अकाली जन्म यासारख्या गुंतागुंतीचा धोका वाढतो.
डॉ. लतिका जोशी स्पष्ट करतात की, भारतात, गरोदर महिलांमध्ये मोठ्या संख्येने व्हिटॅमिन डीची कमतरता असते. व्हिटॅमिन डीची कमतरता केवळ गरोदर आईच्या आरोग्यावरच परिणाम करत नाही तर गर्भातील बाळाच्या विकासावर आणि आरोग्यावरही नकारात्मक परिणाम करू शकते. खरं तर, व्हिटॅमिन डी आई आणि बाळाच्या शरीरात कॅल्शियम आणि फॉस्फेट सारख्या अनेक आवश्यक पोषक तत्वांचे योग्य स्तर राखण्यास मदत करते, जे बाळाच्या मानसिक आणि शारीरिक विकासासाठी महत्वाचे आहेत.
डॉ. लतिका पुढे स्पष्ट करतात की, जर गरोदर महिलेमध्ये व्हिटॅमिन डीची कमतरता असेल तर न जन्मलेल्या बाळाला आवश्यकतेपेक्षा कमी कॅल्शियम मिळते.परिणामी, बाळाच्या एकूण विकासावर नकारात्मक परिणाम होतो, ज्यामध्ये दात आणि हाडांची निर्मिती देखील समाविष्ट आहे. जर ही कमतरता तीव्र झाली तर बाळाला मुडदूस देखील होऊ शकतो.
नवजात बालकांवर व्हिटॅमिन डीच्या कमतरतेचे परिणाम: जेव्हा नवजात बालकाला कोणत्याही कारणास्तव पुरेसे व्हिटॅमिन डी मिळत नाही तेव्हा त्यांची पातळी कमी होऊ लागते. याचा थेट परिणाम त्यांच्या शारीरिक आणि मानसिक विकासावर होतो. डॉ. लतिका स्पष्ट करतात की, व्हिटॅमिन डी हे एक पोषक तत्व आहे जे शरीराला अन्नातून कॅल्शियम आणि फॉस्फेट शोषण्यास मदत करते. कॅल्शियम, फॉस्फेट आणि व्हिटॅमिन डी हाडे तयार करण्यासाठी आणि मजबूत करण्यासाठी एकत्रितपणे काम करतात. शिवाय, हृदयाचे आरोग्य राखण्यासाठी, संसर्गांशी लढण्यासाठी आणि हाडांशी संबंधित आजार रोखण्यात देखील व्हिटॅमिन डी महत्त्वाची भूमिका बजावते.
व्हिटॅमिन डीच्या कमतरतेची लक्षणे
- व्हिटॅमिन डीच्या कमतरतेची लक्षणे आई आणि मुलांमध्ये वेगवेगळी असू शकतात. काही सामान्य लक्षणे...
- स्नायू कमकुवतपणा
- योग्य शारीरिक विकासाचा अभाव.
- लवकर थकणे
- चिडचिड
- झटके
- अयोग्य हाडांचा विकास
- हाडांमध्ये वेदना जाणवणे
- डोक्याच्या हाडांचे मऊ होणे
- बसण्यास किंवा रेंगाळण्यास उशीर होणे
व्हिटॅमिन डीच्या कमतरतेवर मात कशी करावी: डॉ. लतिका स्पष्ट करतात की व्हिटॅमिन डीच्या कमतरतेचा धोका लक्षात घेता, आजकाल बहुतेक डॉक्टर नवजात मुलांसाठी व्हिटॅमिन डी-3 सप्लिमेंट्स घेण्याची शिफारस करतात. त्याचप्रमाणे, गरोदर महिलांना देखील गर्भधारणेदरम्यान व्हिटॅमिन डी-3 सप्लिमेंट्स घेण्याचा सल्ला दिला जातो. शिवाय, व्हिटॅमिन डीची कमतरता नैसर्गिक पद्धतींनी देखील दूर केली जाऊ शकते, जसे की...
सूर्यप्रकाश: सूर्यप्रकाश हा व्हिटॅमिन डीचा सर्वोत्तम नैसर्गिक स्रोत आहे. जो हाडांच्या आरोग्यासाठी आणि मजबूत रोगप्रतिकारक शक्तीसाठी आवश्यक आहे. परंतु, आधुनिक अपार्टमेंट संस्कृती, प्रदूषण आणि मर्यादित बाह्य क्रियाकलापांमुळे, मुले आणि मातांना पुरेसा सूर्यप्रकाश मिळत नाही. ज्यामुळे व्हिटॅमिन डीची कमतरता ही एक सामान्य समस्या बनते. मुलांमध्ये व्हिटॅमिन डीची कमतरता टाळण्यासाठी आणि मजबूत हाडांच्या विकासाला चालना देण्यासाठी, त्यांना सकाळी 6 ते 9 च्या दरम्यान, नग्न किंवा हलके कपडे घालून किंवा तेलाने मालिश करून सौम्य सूर्यप्रकाश दाखवने फायदेशीर आहे. सूर्यप्रकाशातील यूव्ही-बी किरणे त्वचेमध्ये व्हिटॅमिन डी तयार करण्यास मदत करतात. परंतु, त्वचेच्या रंगानुसार एक्सपोजर वेळा समायोजित करण्याची आवश्यकता असू शकते आणि जास्त उष्णता टाळता येते.
आहारातील सेवन: नवीन माता किंवा गर्भवती महिलांमध्ये व्हिटॅमिन डीची कमतरता आहाराच्या सेवनाने दूर करता येते. व्हिटॅमिन डी-3 हे प्रामुख्याने मांसाहारी अन्न स्रोतांमध्ये आढळते. शाकाहारी पर्यायांसाठी, व्हिटॅमिन डी-3 मशरूम, चीज, दूध, दही, रस आणि काही मजबूत तृणधान्यांमध्ये आढळू शकते.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)