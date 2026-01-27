ETV Bharat / health-and-lifestyle
महागड्या कॉस्मेटिकपेक्षा ‘हे’ व्हिटॅमिन आहे सुंदर दिसण्यासाठी सर्वोत्तम
सुंदर दिसण्याकरिता महागडे प्रोड्क्ट वापरण्यापेक्षा आहात बदल केल्यास अनेक फायदे मिळतात. वाचा सविस्तर...,
Published : January 27, 2026 at 12:36 PM IST
vitamin c and skin health: बरेच लोक चेहऱ्यावर चमक आणण्यासाठी विविध कॉस्मेटिकचा वापर करतात. खासकरून महिला. कारण महिलांना नेहमी इतरांपेक्षा वेगळं दिसण्याची इच्छा असते. सुंदर दिसण्यासाठी महिलांसोबत पुरुषदेखील दररोज कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात सौंदर्य उत्पादने वापरतात. काही घरी उपलब्ध असलेल्या घटकांचा वापर करतात, तर काही ब्युटी पार्लरमध्ये जातात. परंतु, संशोधकांचं म्हणणं आहे की, जर तुम्हाला पार्लरमध्ये न जाता नैसर्गिकरित्या तुमचं सौंदर्य वाढवायचं असेल तर तुम्ही व्हिटॅमिन सी समृद्ध असलेले पदार्थ खावेत. त्यांचं म्हणणं आहे की, याचे केवळ आरोग्याच्या दृष्टीनेच नव्हे तर सौंदर्याच्या दृष्टीनेही अनेक फायदे आहेत. तर, आता ते फायदे काय आहेत ते जाणून घेऊया!
त्वचा ही शरीराची नैसर्गिक संरक्षक कवच आहे. वायू प्रदूषण, सूर्य आणि वारा यामुळे हे कवच दररोज खराब होते. कोलेजन त्याच्या संरक्षणात महत्त्वाचा आहे. कोलेजन त्वचेची लवचिकता, दृढता आणि ओलावा टिकवून ठेवते. तसंच ते सुरकुत्या कमी करते. त्याचबरोबर त्वचेची नैसर्गिक पुनरुत्पादन क्षमता उत्तेजित करते. तसंच तीव्र सूर्यप्रकाशामुळे होणारे नुकसान कमी करते.
पुरेसे सेवन: रक्तातील व्हिटॅमिन सीची पातळी स्थिर ठेवणं महत्वाचं आहे असं शास्त्रज्ञांचं म्हणणं आहे. कारण शरीर हे व्हिटॅमिन जास्त काळ साठवत नाही, असं त्यांचं म्हणणं आहे. निरोगी लोकांनी रक्तातील व्हिटॅमिन सीची पातळी पुरेशी राखण्यासाठी दररोज 250 मिलीग्राम सेवन करावे. ताजी फळे, भाज्या, बेरी, सिमला मिरची आणि ब्रोकोलीमध्ये व्हिटॅमिन सीचे प्रमाण जास्त असते.
व्हिटॅमिन सी: त्वचेचे आरोग्य राखण्यात व्हिटॅमिन सी महत्त्वाची भूमिका बजावते. म्हणूनच ते कॉस्मेटिक उत्पादनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वापरले जाते. मात्र, तज्ञांचं म्हणणं आहे की, व्हिटॅमिन सीयुक्त कॉस्मेटीक वापरण्यापेक्षा ते अन्नाद्वारे सेवन केल्यानं चांगले परिणाम मिळू शकतात. असं म्हटलं जातं की, अन्नाद्वारे घेतलेले व्हिटॅमिन सी रक्तप्रवाहात प्रवेश करण्यास आणि त्वचेच्या प्रत्येक थरापर्यंत पोहोचण्यास मदत करते. यामुळे त्वचेतील कोलेजन वाढते. तसंच त्वाचा टाईट होते. असं म्हटलं जातं की, ते त्वचेच्या पातळपणाची समस्या कमी करते. हार्वर्ड हेल्थ पब्लिशिंगच्या एका अभ्यासात असं म्हटलं आहे की, व्हिटॅमिन सी आपल्या त्वचेतील रंगद्रव्याचे उत्पादन रोखून काळे डाग कमी करते.
अभ्यास काय म्हणतो: कोलेजन उत्पादनासाठी व्हिटॅमिन सी आवश्यक आहे. व्हिटॅमिन सी प्रोलिल हायड्रॉक्सिलेज आणि लायसिल हायड्रॉक्सिलेज नावाच्या एंजाइमना मजबूत कोलेजन संरचना तयार करण्यास सक्षम करते. यामुळे ते त्वचेच्या काळजी उत्पादनांमध्ये जोडले जाते. मात्र, ते पाण्यात सहज विरघळते. शिवाय, ते त्वचेच्या बाह्य थरात इतक्या सहजपणे प्रवेश करत नाही. या प्रक्रियेत, न्यूझीलंडमधील ओटागो विद्यापीठातील शास्त्रज्ञांनी त्वचेच्या व्हिटॅमिन सी पातळीवर संशोधन केले. याचा एक भाग म्हणून, 24 निरोगी लोकांची तपासणी करण्यात आली. त्यांना दररोज व्हिटॅमिन सी समृद्ध असलेली दोन किवी फळं देण्यात आली. हे 250 मायक्रोग्राम व्हिटॅमिन सी खाण्यासारखे आहे. असं 8 आठवडे चालू ठेवण्यात आलं. या प्रक्रियेत, त्यांच्या त्वचेतील व्हिटॅमिन सी पातळी तपासण्यात आली. त्यांनी त्वचेची जाडी, लवचिकता, अल्ट्राव्हायोलेट किरणांपासून संरक्षण करण्याची क्षमता आणि वरच्या थरातील पेशींचे पुनरुज्जीवन यासारख्या पैलूंवर देखील लक्ष केंद्रित केले.
या अभ्यासात त्वचेतील व्हिटॅमिन सी आणि रक्तातील व्हिटॅमिन सीची पातळी यांच्यात थेट संबंध आढळून आला. व्हिटॅमिन सी समृद्ध असलेले पदार्थ खाल्ल्याने रक्तातील तसंच त्वचेतील या व्हिटॅमिनची पातळी वाढते असं अभ्यासात दिसून आलं. यामुळे कोलेजनचे उत्पादन वाढले आणि त्वचेच्या बाह्य थराचे पुनरुज्जीवन होण्यास मदत झाली असं त्यात स्पष्ट करण्यात आलं.
शास्त्रज्ञांना असं आढळून आलं आहे की, रक्त आणि त्वचेमध्ये व्हिटॅमिन सीचे प्रमाण जवळजवळ सारखेच असते. त्यांनी प्रथमच सिद्ध केलं की, ते त्वचेच्या सर्व थरांमध्ये प्रवेश करते. त्याचबरोबर त्वचेच्या पेशी रक्तप्रवाहातून व्हिटॅमिन सी शोषण्यात खूप कार्यक्षम असतात.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)