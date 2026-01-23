ETV Bharat / health-and-lifestyle

शाकाहारी लोकांनी 'हे' पदार्थ खाऊन शरीरातील पोषक घटकांची कमतरता करावी दूर

मांसाहार केल्याने शरीराला आवश्यक सर्व पोषक घटक मिळतात. मात्र, जे लोक शाकाहारी आहेत, त्यांनी खाली दिलेले पदार्थ खाल्ल्यास शरीराला आवश्यक पोषक घटक मिळतात.

VEGETARIAN ALTERNATIVES VEGETARIAN NUTRITION ALTERNATIVES VEGETARIAN DIET FOR NUTRITION VEGETARIAN NUTRITION PLAN
शाकाहारी लोकांनी 'हे' पदार्थ खाऊन शरीरातील पोषक घटकांची कमतरता करावी दूर (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : January 23, 2026 at 2:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

vegetarian alternatives: जेव्हा आपल्या शरीराला सर्व पोषक तत्वे योग्यरित्या मिळतात, तेव्हाच आपण निरोगी राहतो. कोणत्याही पोषक तत्वांची कमतरता असली तरी काही ना काही आरोग्यविषयक समस्या उद्भवतात. जर आपण त्याकडे दुर्लक्ष केले तरी ती एक मोठी समस्या बनते. यामुळे परिस्थिती आणखी बिकट होऊ शकते. पोषक तत्वांची कमतरता टाळण्यासाठी आपण पोषण घेतले पाहिजे. तरच शरीराला पुरेसे पोषक तत्वे मिळतील आणि शरीर चांगले कार्य करेल. यासाठी बरेच लोक मासे, चिकन, मांस, ऑम्लेटसारखे पदार्थ खाऊ इच्छितात. परंतु, प्रत्येकजण हे पदार्थ खाऊ शकत नाही.

जास्त प्रमाणात मांसाहार करणे चांगले नाही. पण, कमी प्रमाणात सेवन करणे आरोग्यासाठी नेहमीच चांगले असते. मांसाहारामध्ये जास्त पोषक घटक असतात. अशा लोकांना माहित असलं पाहिजे की, कोणते पदार्थ सेवन केल्यास त्यांना मांसाआहाराप्रमाणे पोषक घटक मिळू शकतात आज आम्ही तुमच्याकरिता त्याच पोषक घटकांची माहिती घेऊन आलोय. जे लोक मांसाहार करू शकत नाही किंवा पूर्णपणे शाकाहारी आहेत ते बिनधास्त आम्ही सूचवलेले पदार्थ खाऊन पोषक घटक मिळवू शकतात.

ऑम्लेटऐवजी मूग डाळ किंवा बेसन चिल्ला: बरेच लोक अंड्याचा ऑम्लेट खातात. मात्र, जे लोक अंडा खाऊ शकत नाहीत ते मूग डाळ आणि बेसन चिल्ला सारख्या गोष्टी खाऊ शकतात. ते ऑम्लेटसारखे दिसते आणि चवीलाही चांगलं असते. म्हणून, तुम्ही ते आनंदाने खाऊ शकता. एका अर्थाने, तुम्ही असे म्हणू शकता की हे शाकाहारी ऑम्लेट आहे.

सीफूडऐवजी, लिंबूवर्गीय फळे, बेरी, काजू आणि बिया निवडा: समुद्री खाद्यपदार्थ खाल्ल्याने आपल्याला निरोगी पोषक तत्वांसह कोलेजन देखील मिळते. परंतु, प्रत्येकजण ते खाऊ शकत नाही. म्हणून, अशा परिस्थितीत, लिंबू आणि संत्री सारख्या लिंबूवर्गीय फळांसोबत, आपण स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, नट आणि बिया यांसारखी फळे देखील खाऊ शकतो. हे आपल्याला चांगले कोलेजन देखील प्रदान करतात.

लाल मांसाऐवजी सुकामेवा, काजू, बीन्स: त्याचप्रमाणे, लोक लाल मांस खातात. जास्त प्रमाणात लाल मांस खाणे धोकादायक आहे. परंतु, ते मर्यादित प्रमाणात सेवन केले जाऊ शकते. जे ते देखील खाऊ शकत नाहीत, त्यांनी त्यांच्या आहारात सुकामेवा, काजू आणि बीन्स समाविष्ट करू शकतात. यामुळे त्यांना त्यात असलेले पोषक तत्वे मिळण्यास मदत होईल.

VEGETARIAN ALTERNATIVES VEGETARIAN NUTRITION ALTERNATIVES VEGETARIAN DIET FOR NUTRITION VEGETARIAN NUTRITION PLAN
चिकनऐवजी पनीर, टोफू (Getty Images)

चिकनऐवजी पनीर, टोफू: चिकन हे प्रथिनांसाठी खाल्ले जाते. परंतु, प्रत्येकाला चिकन खात नाहीत. त्याऐवजी, आपण पनीर आणि टोफूसारखे पदार्थ खाऊ शकता. हे देखील चिकनच्या बरोबरीचे प्रथिने प्रदान करतात. तुम्ही हे अनेक प्रकारे खाऊ शकता. तुम्ही ते कसेही खाल्ले तरी तुम्हाला प्रथिने मिळतील.

VEGETARIAN ALTERNATIVES VEGETARIAN NUTRITION ALTERNATIVES VEGETARIAN DIET FOR NUTRITION VEGETARIAN NUTRITION PLAN
माशाऐवजी चिया, अळशीच्या बिया (Getty Images)

माशाऐवजी चिया, अळशीच्या बिया आणि अक्रोड: माशांमध्ये ओमेगा ३ भरपूर प्रमाणात असते. मासे खाण्याचे हृदयाच्या आरोग्यापासून ते त्वचेच्या आरोग्यापर्यंत अनेक फायदे आहेत. मात्र, त्यासाठी तुम्हाला मासे खाण्याची गरज नाही. तुम्ही चिया सिड्स, जवस बियाणे आणि अक्रोड खाऊ शकता. हे देखील आपल्याला माशांसारखेच पोषक तत्वे प्रदान करतात.

मटण ऐवजी सोया चंक्स: मटणऐवजी तुम्ही सोया चंक्स खाऊ शकता. हे खाल्ल्याने तुम्हाला मटण खाण्यासारखेच पोषक घटक मिळतात. मटणातील पोषक घटक आपल्याला सोया चंक्समध्ये मिळतात. म्हणून, जे मटण खाऊ शकत नाहीत ते सोया चंक्स घेऊ शकतात.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

हेही वाचा

TAGGED:

VEGETARIAN ALTERNATIVES
VEGETARIAN NUTRITION ALTERNATIVES
VEGETARIAN DIET FOR NUTRITION
VEGETARIAN NUTRITION PLAN
VEGETARIAN ALTERNATIVES

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.