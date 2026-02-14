ETV Bharat / health-and-lifestyle

महागडे गिफ्ट्स देऊन नाही तर ‘या’ भन्नाट आयडिया वापरून अस्मरणिय बनवा आपला ‘व्हॅलेंटाइन्स डे’

Valentine’s Day 2026: जर तुम्हाला हा व्हॅलेंटाइन्स डे संस्मरणीय बनवायचा असेल, तर काही सोप्या पण सर्जनशील कल्पना तुमच्या नात्यातील प्रेम वाढवू शकतात.

VALENTINES DAY 2026 VALENTINES DAY GIFT IDEAS VALENTINES LOVELY SURPRISE IDEAS VALENTINES DAY SPECIAL IDEAS
महागडे गिफ्ट्स देऊन नाही तर ‘या’ भन्नाट आयडिया वापरून अस्मरणिय बनवा आपला ‘व्हॅलेंटाईन्स डे’ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : February 14, 2026 at 1:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

valentines lovely surprise ideas: व्हॅलेंटाइन्स डे हा प्रेम व्यक्त करण्याचा एक खास प्रसंग आहे. या दिवशी प्रत्येकजण आपल्या जोडीदारासाठी काहीतरी वेगळं आणि खास करू इच्छितो. व्हॅलेंटाईन्स डे हा फक्त भेटवस्तूंची देवाणघेवाण करण्याचा दिवस नाही, तर तुमच्या जोडीदाराला खास वाटवून देण्याचा देखील दिवस आहे. व्हॅलेंटाइन्स डे सेलिब्रेट करण्यासाठी महागडे गिफ्ट्स किंवा इतर गुंतागुंतीच्या प्लॅनिंग पेक्षा मनापासून केलेले प्रयत्न महत्त्वाचे ठरतात. जर तुम्हाला हा व्हॅलेंटाइन्स डे खास आणि संस्मरणीय बनवायचा असेल तर काही सोप्या आणि सर्जनशील कल्पना तुमच्या नात्यातील गोडवा आणखी वाढवू शकतात.

VALENTINES DAY 2026 VALENTINES DAY GIFT IDEAS VALENTINES LOVELY SURPRISE IDEAS VALENTINES DAY SPECIAL IDEAS
महागडे गिफ्ट्स देऊन नाही तर ‘या’ भन्नाट आयडिया वापरून अस्मरणिय बनवा आपला ‘व्हॅलेंटाईन्स डे’ (Getty Images)

रोमँटिक डिनर डेट प्लॅन करा: व्हॅलेंटाइन्स डे साजरा करण्यासाठी रोमँटिक डिनर डेट हा नेहमीच एक आवडता मार्ग राहिला आहे. तुम्ही एखाद्या चांगल्या रेस्टॉरंटमध्ये किंवा रूफटॉप कॅफेमध्ये कॅन्डेलच्या प्रकाशात डिनर प्लॅन करू शकता. जर बाहेर जाणे शक्य नसेल, तर तुम्ही घरीच खास डिनर बनवू शकता. मेणबत्त्या आणि फुलांनी डायनिंग टेबल सजवा, सायलेंट रोमँटिक गाणी वाजवा आणि तुमच्या जोडीदाराचे आवडते जेवण स्वत:च्या हाताने तयार करा किंवा ऑर्डर करा. एकत्र बसून खाणे आणि शांतपणे बोलणे तुमचे नाते अधिक घट्ट करते.

चित्रपट किंवा थिएटर डेटचा आनंद घ्या: व्हॅलेंटाइन्स डे खास करण्यासाठी चित्रपट किंवा थिएटर डेट हा एक उत्तम पर्याय आहे. रोमँटिक चित्रपट किंवा थिएटर शो पाहणे तुमचा एकत्र वेळ खास बनवते. चित्रपटानंतर कॉफी किंवा कुठं फिरायला जाणे डेटचा गोडवा वाढवू शकते. अशा प्रकारे, तुम्ही जास्त तयारी न करता संस्मरणीय क्षण तयार करू शकता.

हस्तनिर्मित फोटो फ्रेम किंवा स्क्रॅपबुक: महागड्या भेटवस्तूंपेक्षा, हस्तनिर्मित भेटवस्तू अधिक हृदयस्पर्शी असतात. तुम्ही तुमच्या जोडीदारासाठी हस्तनिर्मित फोटो फ्रेम किंवा स्क्रॅपबुक तयार करू शकता. तुमच्या दोघांचे फोटो, जुने तिकीट स्टब, कॅफे पावत्या आणि लहान नोट्स जोडा. प्रत्येक फोटोच्या पुढे एक लहान मेसेज किंवा आठवण लिहा. ही भेट जुन्या आठवणी ताज्या करू शकते. या भेटवस्तूमुळे तुमच्या जोडीदाराला खूप खास वाटेल.

हस्तलिखित प्रेमपत्र: आजच्या डिजिटल युगात, हस्तलिखित पत्र खूप खास आहे. तुम्ही एक लहान प्रेमपत्र लिहू शकता किंवा एक वही तयार करू शकता आणि तुमच्या भावना लिहू शकता. त्यामध्ये, तुम्ही तुमच्या जोडीदारावर प्रेम का करता हे स्पष्ट करू शकता, एकत्र घालवलेल्या क्षणांची आठवण करू शकता किंवा एक छोटी कविता लिहू शकता. ही मनापासून लिहिलेली भेट तुमच्या जोडीदाराला आयुष्यभर लक्षात राहील अशी भेट असेल.

कपल डान्स नाईट: व्हॅलेंटाइन्स डे आणखी मजेदार बनवण्यासाठी कपल डान्स नाईट ही एक उत्तम कल्पना आहे. तुमच्या लिव्हिंग रूम किंवा गार्डन मस्त लाईटींगने सजवा आणि रोमँटिक गाणी वाजवा. तुमच्या जोडीदाराच्या आवडत्या गाण्यांवर डांन्स करा. हा क्षण केवळ आनंदच देणार नाही तर तुम्हाला दोघांनाही जवळ आणेल.

हेही वाचा

TAGGED:

VALENTINES DAY 2026
VALENTINES DAY GIFT IDEAS
VALENTINES LOVELY SURPRISE IDEAS
VALENTINES DAY SPECIAL IDEAS
VALENTINES LOVELY SURPRISE IDEA

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.