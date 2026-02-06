ETV Bharat / health-and-lifestyle
प्रेमाच्या सर्वात रोमँटिक आठवड्याची सुरुवात उद्यापासून; जाणून घ्या संपूर्ण दिवासांची यादी
या वर्षी व्हॅलेंटाईन वीक शनिवारी सुरु होणार असून शनिवारीच संपतो. या वीकची सुरुवात रोझ डेने होते. चला तर जाणून घेऊया प्रत्येक दिवसाचं महत्त्व
valentine week list 2026: दरवर्षी प्रेमीयुगल व्हॅलेंटाईन वीकची आतुरतेनं वाट पाहत असतात. प्रेमाची कबुली देण्यासाठी हा आठवडा अतिशय महत्त्वाचा आहे. हा आठवडा जोडप्यांमधील प्रेम, विश्वास आणि नातेसंबंध दृढ करण्यासाठी खास आहे. जोडपी एकमेकांवरील प्रेम व्यक्त करण्यासाठी वेगवेगळ्या पद्धतींचा अवलंब करतात. संपूर्ण आठवड्यात वेगवेगळ्या प्रकारे प्रेम साजरे केले जाते. या सात दिवसांत बरेच लोक त्यांच्या जोडीदारांना वेगवेगळ्या भेटवस्तू देऊन आपलं प्रेम व्यक्त करतात. 7 ते 14 फेब्रुवारीदरम्यान चालणाऱ्या या आठवड्यात प्रेमाच्या वेगवेगळ्या छटा दिसतात. तुम्ही देखील खास व्यक्तीला प्रभावित करण्याच्या विचारात असाल तर व्हॅलेंटाईन वीकची संपूर्ण यादी जाणून घ्या...
व्हॅलेंटाईन दिवसाची सुरुवात
रोझ-डे: 7 फेब्रुवारी रोजी रोझ डे साजरा केला जातो. हा दिवस प्रेमाचा सुगंध पसरवणार दिवस. या दिवशी गुलाब देऊन त्यांचं प्रेम आणि मैत्री व्यक्त करतात. लाल गुलाब हे प्रेमाचे प्रतीक मानलं जातं. भावना व्यक्त करणाऱ्या गुलाबाच्या प्रत्येक रंगाला वेगळा अर्थ असतो. पिवळा रंग मैत्रीचं प्रतीक आहे. हा दिवस साजरा करण्यासाठी तुम्हाला महागडे पुष्पगुच्छ खरेदी करण्याची गरज नाही. प्रेम व्यक्त करण्यासाठी एक गुलाब देखील पुरेसा आहे.
प्रेपोज-डे: 8 फेब्रुवारी रोजी, प्रपोज डे साजरा केला जाईल. आवडत्या व्यक्तीबद्दल भावना व्यक्त करण्यासाठी ही एक उत्तम संधी आहे. या दिवशी रविवार असल्यानं तुमचा दिवस अस्मरणीय ठरू शकतो. जर तुम्हाला कोणावर प्रेम असेल तर ते दाबून ठेवू नका. या दिवशी मोकळ्या मनाने भावना व्यक्त होऊन जाऊ द्या.
चॉकलेट-डे: 9 फेब्रुवारी रोजी साजरा होणारा चॉकलेट डे हा नातेसंबंध गोड करण्यासाठी एक चांगला दिवस आहे. या दिवशी भेटवस्तू म्हणून चॉकलेट देऊन प्रेम व्यक्त केलं जातं. हृदयाच्या आरोग्यासाठी देखील चॉकलेट खूप फायदेशीर आहे. व्हॅलेंटाईन आठवड्याचा तिसऱ्या दिवशी प्रेमात गोडवा वाढवण्यासाठी चॉकलेट देऊन साजरा करा.
टेडी-डे: 10 फेब्रुवारी रोजी साजरा केला जाईल. या दिवशी गोंडस टेडी बेअर प्रियजनांना भेट म्हणून दिले जातात. गुलाबी टेडी प्रेम आणि स्वीकृती दर्शवते. लाल टेडी खोल प्रेम आणि भावना व्यक्त करते. हिरवा टेडी म्हणजे तुम्ही वाट पाहण्यास तयार आहात. निळा टेडी म्हणजे वचनबद्धता.
प्रॉमिस-डे: 11 फेब्रुवारी रोजी प्रॉमिस डे साजरा केला जाणार असून हा दिवस नात्याचा पाया मजबूत करण्याचा दिवस मानला जातो. मोठे प्रोमिस करण्याऐवजी लहान आणि वास्तववादी प्रॉमिस करा. जसे की, मी नेहमी तुझं लक्षपूर्वक ऐकेन किंवा आपण प्रत्येक आव्हानाला एकत्र तोंड देऊ.
हग-डे: 12 फेब्रुवारी रोजी हग डे साजरा केला जाईल. एक जादुई झप्पी सर्व थकवा दूर करते. हा सांत्वन देण्याचा आणि प्रेम व्यक्त करण्याचा सर्वोत्तम मार्ग आहे. हग डे व्हॅलेंटाईन आठवड्याच्या सहाव्या दिवशी येतो. प्रेम व्यक्त करण्याचा हा एक अद्भुत मार्ग आहे.
किस-डे: 13 फेब्रुवारी रोजी आगड्या वेगळ्या पद्धतीनं तुम्ही किस डे साजरा करू शकता. भावनिक बंध अधिक दृढ करण्यासाठी हा दिवस साजरा केला जातो. कपाळावर किस करणे हे आदर आणि सुरक्षिततेचे प्रतीक आहे. जोडीदाराला खास वाटण्यासाठी तुम्ही कपाळावर किस करू शकता.
व्हॅलेंटाईन-डे: हा दिवस प्रेमी युगुलांसाठी खुप खास आहे. हा एक अतिशय रोमँटिक दिवस आहे. या दिवशी जोडपे एकमेकाना व्हॅलेंटाईन डेच्या शुभेच्छा देतात. तुम्ही या दिवशी अविस्मरणीय भेट वस्तू देऊ शकता. तसंच डिनर डेट प्लॅन करू शकता. काही प्रेमी डेटवर जातात आणि अनोख्या पद्धतीनं त्याचं प्रेम व्यक्त करतात