ज्या भावना शब्दातून व्यक्त करता येत नाही त्या एका मिठीने व्यक्त करता येतात असं म्हटलं जातं. मिठी मारण्याचे अनेक आरोग्यदायी फायदे देखील होतात. वाचा सविस्तर...,

मानसिक आणि शारिरीक स्वास्थ फिट ठेवण्यासाठी वरदानापेक्षा कमी नाही जादू की झप्पी! (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : February 11, 2026 at 7:34 PM IST

Hug Day 2026: फेब्रुवारी महिण्याला प्रेमाचा महिना म्हणणं चुकीचं ठरणार नाही. कारण व्हॅलेंटाईन वीक दरवर्षी याच महिन्यात साजरा केला जातो. ज्या दिवसाची प्रेमीयुगल आतुरतेनं वाट बघत असतात. या वीकमधील प्रत्येक दिवस कपल्स स्वत:च्या पद्धतीने खास प्रकारे साजरे करतात. या दिवसांमध्ये हग डेला विशेष महत्व आहे. एक प्रेमाची मिठी फक्त हावभाव नाही तर खऱ्या प्रेमाचे आणि भावनांचे प्रतीक आहे. तसंच हग केल्याने आरोग्यविषयक अनेक फायदे होतात. हग केल्याने शरीरात ऑक्सिटोसिन संप्रेरक बाहेर पडतो. ज्यामुळे ताण कमी होतो. शिवाय जोडीदाराला हग केल्याने नातं देखील मजबूत होते अशी भावना आहे.

मिठी मारल्याने आनंदाचे हार्मोन्स बाहेर पडतात: कार्नेगी मेलॉन विद्यापीठातील संशोधकांनी केलेल्या अभ्यासानुसार, जास्त वेळा मिठी मारल्याने तणावाशी संबंधित समस्यांपासून संरक्षण मिळू शकते. कारण मिठी मारल्याने ऑक्सिटोसिन आणि सेरोटोनिन सोडले जातात. ज्याला आनंदाचे हार्मोन्स असेही म्हणतात, एका अभ्यासानुसार, ऑक्सिटोसिनचा संबंध मिठी मारण्याशी असू शकतो. ते तणाव कमी करतात आणि नात्यांमधील दुरावा देखील भरून काढतात. विज्ञान असे सुचवते की, जेव्हा तुम्ही एखाद्याला बराच काळ मिठी मारता तेव्हा तुमचा मेंदू आनंदाचे हार्मोन्स सोडतो, जे बंध वाढवतात आणि प्रत्यक्षात तुमचा मूड सुधारू शकतात. हे हार्मोन्स ताण कमी करू शकतात, रक्तदाब नियंत्रित करू शकतात. यामुळे तुम्हाला आरामदायी वाटू शकते. मिठी मारणे मानसिक आरोग्यासाठी देखील उत्तम आहे.

उच्च रक्तदाब नियंत्रित: जर तुम्हाला तुमचं मानसिक आणि शारीरिक आरोग्य सुरळीत ठेवायचं असेल तर जादूची झप्पी अविश्यवसनीयपणे फायदेशीर आहे. उच्च रक्तदाब नियंत्रित करण्यासाठी देखील मिठी अत्यंत महत्त्वाची आहे.

मानसिक आरोग्य चांगलं: एक मिठी मारल्याने मानसिक आरोग्यात लक्षणीय सुधारणा होऊ शकते आणि तुमच्या एकूण आरोग्यावर सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. जर तुम्ही आरोग्याशी संबंधित आजारांनी ग्रस्त असाल तर देखील हे फायदेशीर ठरू शकते.

ताण कमी होतो: मिठी मारल्याने ताणतणाव लक्षणीयरीत्या कमी होतो. कारण शरीरातील कोर्टिसोल हार्मोनची पातळी कमी करण्यास ते खूप मदत करू शकते.

रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत करते: मिठी मारल्याने रोगप्रतिकार शक्ती लक्षणीयरीत्या मजबूत होते आणि आपल्या शरीराला बाह्य जीवाणू आणि विषाणूंशी लढण्यास मदत मिळते.

हृदयाच्या आरोग्यासाठी उत्तम: हग केल्याने शरीरातील लव्ह हार्मोन ऑक्सीटोसिनची पातळी वाढवतात. यामुळे हृदय निरोगी राहते.

मिठी मारल्याने भावनिक वेदना कमी होतात: ज्यांना राग येतो त्यांच्यासाठी मिठी मारणे हा एक उपयुक्त व्यायाम असू शकतो. तुमच्या जोडीदाराला वारंवार मिठी मारण्याची कारणे शोधा आणि त्याबद्दल प्रामाणिक रहा. मिठी मारल्याने भावनिक वेदना कमी होतात. कधीकधी, जेव्हा तुम्ही भावनिक संकटातून जात असता किंवा हृदयविकाराचा अनुभव घेत असता, तेव्हा मिठी मारणे औषधाइतकेच प्रभावी ठरू शकते. वेळोवेळी मित्राकडून घट्ट मिठी मारल्याने तुम्हाला लवकर बरे होण्यास आणि भावनिक वेदना कमी करण्यास मदत होऊ शकते.

