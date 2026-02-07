ETV Bharat / health-and-lifestyle
रोज-डेची खरी कथा! कोणत्या नात्यासाठी कोणत्या रंगाचा गुलाब योग्य?
व्हॅलेंटाईन डे 7 फेब्रुवारीपासून सुरू होऊन १४ फेब्रुवारीपर्यंत चालेल. या आठवड्यातील प्रत्येक दिवसाचे स्वतःचे वेगळे महत्त्व आहे...
Published : February 7, 2026 at 7:00 AM IST
valentine week 2026: 7 फेब्रुवारीपासून सुरू होणारा व्हॅलेंटाईन आठवडा हा प्रेमींसाठी एखाद्या सणापेक्षा कमी नाही. व्हॅलेंटाईन आठवडा रोज-डे पासून सुरू होतो. बाजारातील रंगीबेरंगी गुलाब देऊन कपल्स खास दिवसाची सुरुवात करतात. प्रेम व्यक्त करण्याचा सोपा, सुंदर आणि एखाद्याबद्दल प्रेम सांगणारा दिवास म्हणजे रोज डे. गुलाबाच्या प्रत्येक रंगाला वेगळे महत्व आहे. बहुतेक मुले आणि मुली रोज-डे साजरा करताना दिसतात. बाजार देखील वेगवेगळ्या फुलांनी सजलेले दिसतात. प्रेमाची सुरुवात शब्दांपेक्षा भावनांनी होते असं बहुतेकांचं मत आहे. अशावेळी गुलाबाचं फुल त्या भावना सहज पोहोचवतो.
रोझ डे साजरा करण्याचे कारण
व्हॅलेंटाईन आठवडा 7 फेब्रुवारी ते 14 फेब्रुवारी दरम्यान साजरा केला जातो. या दिवशी तरुण गुलाब देऊन त्यांचं प्रेम आणि मैत्री व्यक्त करतात. फुलांचा राजा गुलाब याला प्रेमाचे प्रतीक मानले जाते.
ही परंपरा कशी सुरू झाली
रोज डेला लाल गुलाब देण्याची परंपरा खूप जुनी मानली जाते. गुलाब हे शतकानुशतके प्रेमाचे प्रतीक आहे. असं म्हटलं जातं की, मुघल सम्राट जहांगीरची पत्नी नूरजहांला लाल गुलाब खूप आवडायचे. म्हणून जहांगीर तिला भेटवस्तू म्हणून गुलाब पाठवत असे. असंही मानलं जातं की, राणी व्हिक्टोरियाच्या काळात जोडपे त्यांच्या भावना व्यक्त करण्यासाठी गुलाबांची देवाणघेवाण करत असत.
गुलाबांचे रंग काय दर्शवतात?
पांढरा गुलाब - पांढरा रंग प्रेम आणि शांतीचे प्रतीक आहे. आदर, निरागसता आणि पवित्रतेचे प्रतीक असलेले पांढरे गुलाब आपल्या प्रियजनांना दिले जाऊ शकतात.
पीच गुलाब - पीच हा एक रंग आहे जो महिलांना आवडतो. पीच रंगाचे गुलाब नम्रता, प्रामाणिकपणा आणि करुणेचे प्रतीक म्हणून वापरले जातात. जोडप्यांमध्ये संबंध सुधारण्यासाठी प्रामाणिकपणा आवश्यक आहे. म्हणून, प्रामाणिकपणा दर्शविण्यासाठी पीच रंगाचे गुलाब दिले जाते.
लाल गुलाब - प्रेमळ जोडप्यांसाठी लाल गुलाब हा एक लोकप्रिय पर्याय आहे. म्हणूनच प्रेमी अनेकदा एकमेकांना लाल गुलाब देतात. जर तुम्हाला व्हॅलेंटाईन डेला तुमचं प्रेम व्यक्त करायचं असेल तर त्यांना लाल गुलाब देणे ही चांगली कल्पना आहे. तुमच्या क्रशचे व्यक्तिमत्व काय आहे ते शोधा आणि त्या रंगाचा गुलाब देऊन तुमचं प्रेम व्यक्त करा.
केशरी गुलाब - जर तुम्हाला कोणी आवडत असेल तर तुमच्या भावना व्यक्त करण्यासाठी त्यांना केशरी गुलाब देऊ शकता. ते शक्ती आणि आनंदाचे प्रतीक मानले जाते. तुमच्यासाठी वेळ काढणाऱ्या आणि तुमच्या दैनंदिन जीवनात मदत करणाऱ्या लोकांना तुम्ही केशरी गुलाब देखील देऊ शकता.
पिवळे गुलाब - पिवळे गुलाब मैत्री, आनंद आणि सकारात्मक उर्जेचे प्रतिनिधित्व करतात. पिवळे गुलाब बहुतेकदा मित्रांना दिले जातात. तुम्ही ते तुमच्या जवळच्या मित्राला किंवा तुम्हाला मैत्री करायची असलेल्या व्यक्तीला देऊ शकता.
निळे गुलाब - निळे गुलाब संवेदनशीलता आणि भावनांचे प्रतीक म्हणून वापरले जातात. हा रंग दोन लोकांमधील भावना सौम्यपणे व्यक्त करण्यास मदत करतो. पती-पत्नी त्यांच्या भावना शेअर करण्यासाठी एकमेकांना निळे गुलाब देऊ शकतात.
गुलाबी गुलाब - गुलाबी रंग लाल रंगाच्या विरुद्ध आहे. गुलाबी रंग बहुतेकदा गुलाबांशी संबंधित असतो. हा रंग विश्लेषक सौंदर्य आणि सुरेखता दर्शवण्यासाठी निवडतात. जर तुम्हाला तुमच्या प्रेयसी किंवा बॉयफ्रेंडमधील शालीनता आणि सौंदर्य आवडत असेल तर तुम्ही त्यांना गुलाबी गुलाब देऊ शकता.