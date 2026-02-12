ETV Bharat / health-and-lifestyle
या व्हॅलेंटाईन डे ला सुंदर आणि आकर्षक दिसायचं आहे? वापरा ‘या’ सोप्या टिप्स
जर तुम्हाला व्हॅलेंटाईन डे ला सुंदर आणि आकर्षक दिसायचे असेल तर फक्त या पाच स्टेप्स फॉलो करा. सौंदर्याला लागतील चार चांद
February 12, 2026
How To Look Cute On valentines: व्हॅलेंटाईन डे जगभरात साजरा केला जातो. या दिवसाची प्रेमी युगल आतुरतेनं वाट पाहत असतात. या दिवशी प्रत्येकाला आपल्या जोडीदारासमोर आत्मविश्वासू, ताजेतवाने आणि सुंदर दिसायला आवडते. तुम्ही घरी व्हॅलेंटाईन डे साजरा करत असाल किंवा फॅन्सी डिनर डेटवर जात असाल आणि इतरांपेक्षा तुम्हाला सुंदर दिसायचं असेल तर काही टिप्स फॉलो करून तुम्ही ते करू शकता.
व्हॅलेंटाईन डेच्या आधी, महिला अनेकदा महागडे फेशियल, सलून ट्रीटमेंट आणि नवीन ब्युटी प्रोडक्ट्सवर खूप पैसे खर्च करतात. पण या वर्षी ब्युटी पार्लरमध्ये पैसे वाया घालवण्याची गरज नाही. चांगली बातमी अशी आहे की तुम्ही घरी आधीच असलेल्या साध्या, नैसर्गिक घटकांचा वापर करून निरोगी, मऊ आणि चमकदार त्वचा मिळवू शकता. योग्य स्किनकेअर दिनचर्या, निरोगी जीवनशैली आणि थोडीशी स्वतःची काळजी घेतल्यास, तुम्ही व्हॅलेंटाईन डे 2026 ला कोणत्याही अतिरिक्त मेकअपशिवाय सुंदर दिसू शकता.
जर तुम्हाला या खास दिवशी तुम्हाला सर्वोत्तम दिसायचे असेल, तर आत्ताच हे पाच सोपे आणि प्रभावी घरगुती उपाय वापरून पहा...
तुमची त्वचा पूर्णपणे स्वच्छ करा: चमकदार त्वचेसाठी, पहिले पाऊल म्हणजे तुमचा चेहरा स्वच्छ ठेवणे. दिवसातून दोनदा तुमचा चेहरा धुवा आणि आठवड्यातून दोनदा ओटमील किंवा कॉफी स्क्रबने हळूवारपणे एक्सफोलिएट करा जेणेकरून मृत त्वचेच्या पेशी काढून टाकता येतील. मृत त्वचा काढून टाकल्यानंतर, तुमचा चेहरा आपोआप चमकू लागेल.
भरपूर पाणी प्या: पाणी आणि संतुलित आहार हे सुंदर त्वचेचे सर्वात मोठे रहस्य आहे. जेव्हा तुम्ही आतून निरोगी असता तेव्हाच तुमचा चेहरा चमकतो. म्हणून, नियमितपणे पाणी प्या. संतुलित आहारासोबत दिवसातून 8 ते 10 ग्लास पाणी पिणे चांगले. जंक फूड खाल्ल्याने मुरुम होऊ शकतात, म्हणून तुमच्या आहारात शक्य तितके नारळ पाणी, काजू, फळे आणि हिरव्या भाज्यांचा समावेश करा. संत्री आणि पेरू यांसारखी व्हिटॅमिन सी समृद्ध फळे त्वचेला चमक देतात; त्यांचे नियमित सेवन तुमच्या त्वचेसाठी खूप फायदेशीर ठरू शकते.
नैसर्गिक फेस पॅक वापरून त्वरित चमक मिळवा: घरगुती फेस पॅक तुमच्या त्वचेसाठी सर्वात सुरक्षित आणि फायदेशीर असतात. तुम्ही तुमच्या स्वयंपाकघरात सहज उपलब्ध असलेल्या घटकांचा वापर करून ते बनवू शकता. पॅक तयार करण्यासाठी, 1 चमचा दही, 1चमचा मध आणि चिमूटभर हळद एकत्र करा. हा पॅक 15 ते 20 मिनिटे तुमच्या चेहऱ्यावर लावा. त्यानंतर, हळूवारपणे तुमचा चेहरा धुवा. हा फेस पॅक त्वचेला मॉइश्चरायझ करतो, डाग कमी करतो आणि नैसर्गिक चमक परत आणतो.
कोरफडीच्या जेलने नैसर्गिक मऊपणा मिळवा: झोपण्यापूर्वी चेहऱ्यावर कोरफडीच्या जेल लावा. ते त्वचेला आराम देते, मुरुम कमी करते आणि नैसर्गिक ओलावा टिकवून ठेवते. सकाळी चेहरा धुतल्यानंतर तुमची त्वचा मऊ आणि ताजी वाटेल.
पुरेशी झोप आणि तणावमुक्त जीवन आवश्यक आहे: झोपेचा अभाव आणि जास्त ताण तुमच्या त्वचेवर थेट परिणाम करतात आणि दोन्ही तुमच्या रंगाला निस्तेज करू शकतात. 7-8 तास झोप घ्या आणि आराम करण्याचा प्रयत्न करा. ध्यान किंवा हलका व्यायाम देखील त्वचेचा रंग सुधारण्यास मदत करू शकतो.