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दाट काळे केस अन् 8 फूट 10 इंच लांबी; रेणू धरियाल यांच्या नावावर गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड
उत्तराखंडच्या हल्द्वानी येथील रहिवासी असलेल्या रेणू धरियाल यांनी 8 फूट 10 इंच लांब केसांसह नवीन विश्वविक्रम रचला आहे.
Published : August 9, 2026 at 8:46 PM IST
उत्तराखंड (हल्द्वानी) : उत्तराखंडमधील हल्द्वानी येथील रहिवासी रेणू धरियाल सध्या त्यांच्या लांबसडक केसांमुळं चर्चेत आहेत. त्यांना 'जगातील सर्वात लांब केस असलेली महिला' हा किताब मिळाला आहे. त्यांच्या केसाची लांबी तब्बल 8 फूट 10 इंच आहे.
गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड आपल्या नावावर : रेणू धरियाल आता त्यांच्या केसांमुळं जगभरात ओळखले जात आहेत. 8 फूट 10 इंच (271.50 सेंटीमीटर) लांबीसह, रेणूने यांनी सर्वात लांब केसांचा गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड आपल्या नावावर केलाय. त्यांनी युक्रेनच्या आलिया नासिरोवाचा विक्रम मोडला आहे, त्यांनी यापूर्वी 257.33 सेंटीमीटर लांबीची नोंद केली होती. त्यांचे केस जगातील 272 सेंटीमीटर उंचीचे सर्वात उंच व्यक्ती, रॉबर्ट वॅडलो यांच्या केसांपेक्षा फक्त काही सेंटीमीटरने कमी लांब आहेत. हा विक्रम केवळ लांब केसांबद्दल नाही, तर त्यांचा इतक्या वर्षाचा संयम आणि काळजीबद्दल आहे.
लांब केस सांभाळणे हे मोठं आव्हान : भारतीय संस्कृतीत लांब केसांना सौंदर्य आणि परंपरेशी जोडले जाते. याच प्रेरणेतून रेणू यांनी केस वाढवण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, एवढे लांब केस सांभाळणे हे मोठं आव्हान आहे. केस जमिनीवर पडू नयेत यासाठी त्या त्यांची विशेष पद्धतीने वेणी घालतात. केस धुणे, वाळवणे आणि विंचरण्यासाठी त्यांना बराच वेळ लागतो. रेणू धरियालने 20215 मध्ये केस कापणे बंद केलं होतं.
यूट्यूबरही शेअर करतात केसांच्या निगेबद्दलच्या टिप्स : रेणू या केसांची निगा राखण्याची पद्धत पूर्णपणे नैसर्गिक वापरतात. त्या रासायनिक उत्पादने टाळतात आणि घरी बनवलेली केसांचे तेलं व शाम्पू वापरतात. रेणू या कंटेंट क्रिएटर आणि यूट्यूबरही आहेत. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून त्या केसांची निगा, जीवनशैली आणि नैसर्गिक उपायांबाबत माहिती शेअर करतात. त्यांच्या या अनोख्या विक्रमामुळं हल्द्वानीसह संपूर्ण देशात त्यांची चर्चा होत आहे.
तणावाचा शरीरावरही परिणाम : आजच्या वेगवान जीवनात प्रत्येकजण तणावाचा अनुभव घेत आहेत. तणावाचा शरीरावरही परिणाम होतो, ज्यामुळं चिंता, निद्रानाश, उच्च रक्तदाब, हृदयविकाराचा झटका, गॅस, आम्लपित्त, मायग्रेन आणि केस गळणे यांसारखे आजार होत आहेत. रेणू धरियाल यांच्या निरोगी आरोग्याचं रहस्य त्यांचे केस हे देखील आहे. अनेक वर्षांपासून त्यांनी रासायनिक केसांची निगा राखणारी उत्पादने टाळली, ज्यामुळं त्यांच्या आरोग्याला फायदा झाला आहे.
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