अर्थसंकल्पात पर्यटन क्षेत्राला 'अच्छे दिन'; रोजगाराचं बनणार 'पॉवरहाऊस'
2026 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी भारताच्या पर्यटन क्षेत्रासाठी अनेक घोषणा केल्या आहेत.
Published : February 1, 2026 at 4:06 PM IST
नवी दिल्ली Union Budget : 2026 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी भारताच्या पर्यटन क्षेत्रासाठी अनेक घोषणा केल्या आहेत. पर्यटन आता केवळ प्रवासाचं साधन राहणार नाही, तर ते देशाच्या अर्थव्यवस्थेत आणि तरुणांसाठी रोजगाराचं सर्वात मोठा स्त्रोत बनत आहे. 2026 च्या अर्थसंकल्पात, अर्थमंत्र्यांनी पर्यटनाला जागतिक दर्जाचं बनवण्यासाठी अनेक मोठ्या घोषणा केल्या आहेत.
राष्ट्रीय आतिथ्य संस्थेची घोषणा : अर्थमंत्र्यांनी राष्ट्रीय आतिथ्य संस्थेची स्थापना करण्याची घोषणा केली आहे. ही संस्था विद्यमान हॉटेल व्यवस्थापन परिषदेचे अपग्रेड करुन तयार केली जाईल आणि हॉटेल आणि आतिथ्य क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय मानके आणि प्रशिक्षण मानके निश्चित करेल. यामुळं केवळ मोठ्या हॉटेल्सनाच नव्हे तर लहान होमस्टे आणि लॉज मालकांनाही त्यांच्या सेवा सुधारण्यास मदत होईल, ज्यामुळं भारतात येणाऱ्या पर्यटकांना जागतिक दर्जाचा अनुभव मिळेल.
पर्यटक मार्गदर्शकांना आता आयआयएमकडून मिळेल प्रशिक्षण : पर्यटनात मार्गदर्शक महत्त्वाची भूमिका बजावतो, पर्यटकांना आपल्या इतिहासाची आणि संस्कृतीची ओळख करुन देतो. सरकारनं या क्षेत्रातही मोठे बदल प्रस्तावित केले आहेत. भारताच्या प्रतिष्ठित पर्यटन स्थळांवर काम करणाऱ्या मार्गदर्शकांना व्यावसायिक बनवण्यासाठी सरकार भारतीय व्यवस्थापन संस्था (आयआयएम) सोबत काम करेल. एका विशेष पायलट प्रोजेक्ट अंतर्गत, 20 प्रमुख पर्यटन स्थळांवरील 10,000 मार्गदर्शकांना 12 आठवड्यांचं उच्च-स्तरीय प्रशिक्षण दिलं जाईल. या प्रशिक्षणामुळं त्यांचं बोलणं आणि वर्तन कौशल्ये सुधारतीलच, शिवाय त्यांना तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासही मदत होईल.
ऐतिहासिक वारशाचा डिजिटल खजिना : डिजिटल इंडियाच्या युगात, सरकार "नॅशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड" विकसित करत आहे. हे एक डिजिटल प्लॅटफॉर्म असेल जे भारताच्या सांस्कृतिक, आध्यात्मिक आणि ऐतिहासिक वारशाच्या प्रत्येक तपशीलाचं दस्तऐवजीकरण करेल. हा उपक्रम केवळ माहिती सामायिक करण्यापुरता मर्यादित नाही; त्यामुळं स्थानिक संशोधक, इतिहासकार आणि सामग्री निर्मात्यांसाठी हजारो नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. जेव्हा आपल्या वारशाच्या कथा डिजिटल पद्धतीने जगापर्यंत पोहोचतील तेव्हा त्या भागात पर्यटकांची गर्दी आपोआप वाढेल.
साहस आणि पर्यावरण-पर्यटनावर मोठी भर : या अर्थसंकल्पात निसर्ग प्रेमी आणि साहसी उत्साही लोकांना देण्यासाठी बरेच काही आहे. सरकारनं पर्यावरण-पर्यटन आणि निसर्ग-आधारित प्रवासात लक्षणीय गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जगातील काही सर्वोत्तम ट्रेकिंग आणि हायकिंग अनुभव देण्याची क्षमता भारताकडे आहे. यासाठी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि जम्मू आणि काश्मीरच्या बर्फाच्छादित भूभागांपासून ते दक्षिण भारतातील अराकू खोरे आणि पुडिगाई मलाई टेकड्यांपर्यंत सुरक्षित आणि शाश्वत पर्वतीय मार्ग विकसित केले जातील. हे मार्ग पर्वतीय रहिवाशांना निसर्गाचे रक्षण करताना उपजीविका मिळविण्याची उत्तम संधी प्रदान करतील.
