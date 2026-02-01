ETV Bharat / health-and-lifestyle

कर्करोगासह 7 गंभीर आजारांवरील औषधं स्वस्त होणार, अर्थमंत्र्यांनी केली मोठी घोषणा; कोणती औषधं होणार स्वस्त?

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना सांगितलं की, कर्करोगाच्या औषधांवर आणि दुर्मिळ आजारांच्या औषधांवर कर माफ केला जाईल, ज्यामुळं त्या स्वस्त होतील.

कर्करोगासह 7 गंभीर आजारांवरील औषधं स्वस्त होणार (ETV Bharat Graphics)
नवी दिल्ली Union Budget 2026 : देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी त्यांचं नववं अर्थसंकल्प सादर करताना सीमाशुल्कात मोठे बदल केले आहेत ज्याचा परिणाम भारतातील ग्राहक आणि उद्योग दोघांवरही होईल. कर्करोगाच्या 17 औषधांवर आणि दुर्मिळ आजारांच्या सात औषधांवर कर माफ केला जाईल, ज्यामुळं ही औषधं स्वस्त होणार आहेत.

(ही बातमी अपडेट होत आहे...)

