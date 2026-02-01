ETV Bharat / health-and-lifestyle
कर्करोगासह 7 गंभीर आजारांवरील औषधं स्वस्त होणार, अर्थमंत्र्यांनी केली मोठी घोषणा; कोणती औषधं होणार स्वस्त?
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना सांगितलं की, कर्करोगाच्या औषधांवर आणि दुर्मिळ आजारांच्या औषधांवर कर माफ केला जाईल, ज्यामुळं त्या स्वस्त होतील.
Published : February 1, 2026 at 12:58 PM IST
नवी दिल्ली Union Budget 2026 : देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी त्यांचं नववं अर्थसंकल्प सादर करताना सीमाशुल्कात मोठे बदल केले आहेत ज्याचा परिणाम भारतातील ग्राहक आणि उद्योग दोघांवरही होईल. कर्करोगाच्या 17 औषधांवर आणि दुर्मिळ आजारांच्या सात औषधांवर कर माफ केला जाईल, ज्यामुळं ही औषधं स्वस्त होणार आहेत.
To rationalise the customs duty structure for goods imported for personal use, Union Finance Minister Smt. @nsitharaman proposed to reduction in tariff rate, exemption in basic customs duty and import duties to promote Ease of Living.#ViksitBharatBudget pic.twitter.com/hvDoetjsjJ— Ministry of Finance (@FinMinIndia) February 1, 2026
(ही बातमी अपडेट होत आहे...)