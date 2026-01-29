ETV Bharat / health-and-lifestyle
गरोदरपणात ताण-तणाव कमी करण्यासाठी आहारात समाविष्ट करा 'हे' पदार्थ
गरोदरपणामध्ये महिलांना एक ना अनेक समस्यांना तोंड द्यावं लागतं. त्यातील मुख्य समस्या म्हणजे मूड स्विंग्ज आणि ताण-तणाव. वाचा सविस्तर..,
Published : January 29, 2026 at 12:00 PM IST
tress relieving foods for pregnant: गर्भधारणेदरम्यान शरीरात होणारे बदल आणि हार्मोनल पातळीतील चढउतारामुळे ताण-तणाव आणि चिंता स्वाभाविक आहे. परंतु, तज्ञ म्हणतात की, अशा प्रकारचे ताणतणाव गरोदर महिलांच्या आरोग्यासाठी चांगलं नाही. तज्ञांच्या मते, गर्भधारणेदरम्यान ताण आणि चिंता समस्यांवर मात करण्यासाठी अन्न हे सर्वोत्तम औषध आहे. दैनंदिन आहारात काही प्रकारचे अन्नपदार्थ समाविष्ट केले पाहिजेत. तर, आता ते कोणते पदार्थ आहेत ते जाणून घेऊया!
'सी' व्हिटॅमिन: तज्ञांचं म्हणणं आहे की, 'सी' व्हिटॅमिन, जे रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवते, ते तणाव देखील कमी करते. गरोदर महिलांनी ते घेतल्याने त्यांच्यामध्ये तणाव निर्माण करणारा कॉर्टिसोल हार्मोन कमी करता येतो असं म्हटलं जातं. परिणामी, तणाव आणि चिंता दूर होते. व्हिटॅमिन सीकरिता, रोजच्या मेनूमध्ये आवळा, लिंबू , कमळ, ब्रोकोली, स्ट्रॉबेरीचा समावेश करण्याचा सल्ला दिला जातो. या संदर्भात, जॉन्स हॉपकिन्स ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थने केलेल्या एका अभ्यासात असं म्हटलं आहे की, गर्भधारणेदरम्यान व्हिटॅमिन सीचे कमी सेवन चिंता वाढण्याशी संबंधित आहे. म्हणून, पुरेसे सेवन करणं चांगलं.
दुग्धजन्य पदार्थ चांगले: गरोदर महिलांनी निरोगी वजन राखण्यासाठी प्रथिनांचं सेवन करावं असं तज्ञांचं मत आहे. यासाठी, त्यांच्या मते, दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांचा दररोजच्या मेनूमध्ये समावेश करावा. मात्र, ते असा सल्ला देतात की या काळात दूध पिल्याने ताण कमी होऊ शकतो. तसंच दुधात असलेले प्रोटीन लॅक्टियम शरीराला ताणतणावाशी लढण्यासाठी ऊर्जा प्रदान करते. त्यामुळे बीपी देखील नियंत्रित राहतो. शिवाय, दररोज दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांचे सेवन केल्याने रात्री गाढ झोप येण्यास मदत होते. सोया दूध पिणाऱ्यांना पुरेसे कॅल्शियम, पोटॅशियम, 'ए', 'डी' जीवनसत्त्वे आणि प्रथिने मिळतात. हे सर्व पोषक घटक गर्भाच्या निरोगी वाढीस हातभार लावतात.
माशे: तज्ञांचं म्हणणं आहे की, ज्या गरोदर महिलांना ताणतणाव, चिंता आणि मूड स्विंगचा त्रास आहे त्यांनी अधिक समुद्री खाद्यपदार्थ खावेत. त्यात ओमेगा-3 फॅटी अॅसिड आणि व्हिटॅमिन डी सारखे पोषक घटक, जे विशेषतः माशांमध्ये मुबलक प्रमाणात असतात, ते ताण कमी करण्यासाठी फायदेशीर आहेत. शिवाय त्यातील फॅटी अॅसिड न जन्मलेल्या बाळाच्या मेंदूच्या विकासात योगदान देतात. मात्र, काही लोकांचा असा गैरसमज आहे की, गर्भधारणेदरम्यान मासे खाणे चांगले नाही. जर तुम्हाला या संदर्भात काही शंका असतील तर तज्ञांचा सल्ला घेणे उचित आहे.
आनंद देणारे धान्य: प्रौढांचे म्हणणे आहे की गरोदर महिला जितकी आनंदी, निरोगी आणि अधिक ऊर्जावान असेल तितके तिचे बाळ अधिक सक्रिय असेल. या कारणास्तव, तज्ञ दररोज आपल्या आहारात धान्यांचा समावेश करण्याची शिफारस करतात. तज्ञांच्या मते, मसूर, ओटमील, तपकिरी तांदूळ आणि गव्हाची ब्रेड यांसारखी धान्ये खाल्ल्याने मेंदूमध्ये एंडोर्फिन बाहेर पडतात. हे पदार्थ तणावाशी लढतात आणि आपल्याला आनंदी ठेवतात. तज्ञ असंही स्पष्ट करतात की, हे पदार्थ सेरोटोनिन नावाचे आणखी एक हार्मोन सोडतात. परिणामी, तणाव कमी होऊ शकतो आणि तुम्ही निरोगी राहू शकता.
हिरव्या भाज्या चांगल्या असतात: एका अभ्यासात असं दिसून आलं आहे की, हिरवी फळे, भाज्या आणि हिरव्या पालेभाज्यांमध्ये ताणतणावाशी लढण्याचे गुणधर्म जास्त असतात. विशेषतः, तज्ञांचं म्हणणं आहे की, त्यामध्ये असलेले मॅग्नेशियम शरीरातील कॉर्टिसोलची पातळी कमी करण्यास आणि बीपी नियंत्रित ठेवण्यास मदत करते. तुम्ही ते सॅलड आणि ज्यूसच्या स्वरूपात सेवन करु शकता. नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिनच्या एका अभ्यासात असं म्हटलं आहे की, जे लोक महिन्यातून 2-3 वेळा हिरव्या पालेभाज्या खातात त्यांना आठवड्यातून एक किंवा अधिक वेळा हिरव्या पालेभाज्या खाणाऱ्या लोकांपेक्षा नैराश्याची लक्षणे जास्त जाणवण्याची शक्यता असते.
पोषण तज्ञ म्हणतात की तुम्ही जे काही खात आहात ते कमी प्रमाणात खाणे चांगले. कमी प्रमाणात जास्त वेळा खाल्ल्याने अन्न पचण्यास सोपे होते. तज्ञ असाही सल्ला देतात की यामुळे पचनाच्या समस्या उद्भवू नयेत आणि मूडवर परिणाम होणार नाही याची काळजी घेणे गरजेचं आहे.
